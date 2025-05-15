Ворог нарощує бойову активність на Вовчанському напрямку та в Сумській області, - ДПСУ

Російська армія нарощує сили у Харківській та Сумській областях. Вже тривалий час ворог використовує тактику заходу малих штурмових груп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"На Куп’янському напрямку також тривають штурмові дії з боку противника, однак найбільш активно ворог себе проявляє на Вовчанському напрямку та в межах Сумської області - зокрема в районах населених пунктів Басівка та Журавка. Щодо Сумщини - там противник продовжує застосовувати тактику заходу малих штурмових груп. Цю практику росіяни використовують уже тривалий час. Перед такими спробами, як правило, здійснюються обстріли, спрямовані на знищення позицій українських захисників. Далі - постійні спроби заходу з метою накопичення сил і розширення зони активних бойових дій на території України", - сказав Демченко.

За його словами, крім цих напрямків, противник намагається активізувати свої дії і на інших ділянках прикордонної операційної зони.

Він зазначив, що, попри великі втрати, російське командування продовжує кидати свої війська в так звані "м’ясні штурми", не рахуючись із людськими життями.

"Диверсійна діяльність противника також зберігається, особливо в межах Сумської області - ближче до Чернігівської та Харківської областей. Щоденні обстріли не припиняються як на Сумщині, так і на Харківщині та Чернігівщині. Ворог продовжує застосовувати безпілотні літальні апарати, FPV-дрони, дрони з оптоволоконним управлінням, а також застосовує авіацію - особливо на Сумському напрямку", - додав Демченко.

