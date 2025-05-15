Враг наращивает боевую активность на Волчанском направлении и в Сумской области, - ГПСУ

Российская армия наращивает силы в Харьковской и Сумской областях. Уже длительное время враг использует тактику захода малых штурмовых групп.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"На Купянском направлении также продолжаются штурмовые действия со стороны противника, однако наиболее активно враг себя проявляет на Волчанском направлении и в пределах Сумской области - в частности в районах населенных пунктов Басовка и Журавка. Что касается Сумщины - там противник продолжает применять тактику захода малых штурмовых групп. Эту практику россияне используют уже длительное время. Перед такими попытками, как правило, осуществляются обстрелы, направленные на уничтожение позиций украинских защитников. Далее - постоянные попытки захода с целью накопления сил и расширения зоны активных боевых действий на территории Украины", - сказал Демченко.

По его словам, кроме этих направлений, противник пытается активизировать свои действия и на других участках пограничной операционной зоны.

Он отметил, что, несмотря на большие потери, российское командование продолжает бросать свои войска в так называемые "мясные штурмы", не считаясь с человеческими жизнями.

"Диверсионная деятельность противника также сохраняется, особенно в пределах Сумской области - ближе к Черниговской и Харьковской областям. Ежедневные обстрелы не прекращаются как на Сумщине, так и на Харьковщине и Черниговщине. Враг продолжает применять беспилотные летательные аппараты, FPV-дроны, дроны с оптоволоконным управлением, а также применяет авиацию - особенно на Сумском направлении", - добавил Демченко.

