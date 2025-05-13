Силы обороны ударами вглубь РФ не дают врагу концентрировать мощные группировки вблизи Сумщины, - ОТГ "Северск"

Силы обороны не позволяют врагу накапливать силы вблизи наших северных границ Украины. Это достигается благодаря качественно построенной обороне и ударам вглубь вражеской территории.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На границе Черниговской, Сумской, части Харьковской областей присутствие врага наблюдается вдоль всей границы. Также сохраняется опасность применения врагом ДРГ или малых групп пехоты, которые пытаются проникать на нашу территорию, накапливать силы, увеличивать зону боевых действий. Но это врагу не удается, у нас система обороны построена достаточно качественно, и нам удается на подходах уничтожать врага - как точки, где они накапливают боеприпасы, артиллерию, другую технику, так и отдельные пехотные группы", - рассказал Мысник.

По его словам, основная концентрация сил врага происходит в Курской области в направлении Сумщины, но ударами вглубь российской территории Силы обороны не дают врагу сконцентрировать там мощную группировку.

"Мы видим это присутствие врага, очень тщательно отслеживаем его передвижения. Но накопления новых мощных группировок для осуществления наступательных действий мы не фиксируем. Основная концентрация сил врага происходит на территории Курской области, поэтому Сумское направление является стратегическим. И мы здесь применяем все имеющиеся средства для того, чтобы наносить вглубь территории врага удары, не давая ему развивать инициативу", - заверил Мысник.