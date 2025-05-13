УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11501 відвідувач онлайн
Новини Бої біля прикордоння Сумщини
799 5

Сили оборони ударами вглиб РФ не дають ворогу концентрувати потужне угруповання поблизу Сумщини, - ОТУ "Сіверськ"

Сумська область

Сили оборони не дозволяють ворогу накопичувати сили поблизу наших північних кордонів України. Це досягається завдяки якісно побудованій обороні та ударам углиб ворожої території.

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На прикордонні Чернігівської, Сумської, частини Харківської областей присутність ворога спостерігається вздовж усього кордону. Також зберігається небезпека застосування ворогом ДРГ або малих груп піхоти, які намагаються проникати на нашу територію, накопичувати сили, збільшувати зону бойових дій. Але це ворогу не вдається, у нас система оборони побудована досить якісно, і нам вдається на підходах нищити ворога - як точки, де вони накопичують боєприпаси, артилерію, іншу техніку, так і окремі піхотні групи", - розповів Мисник.

За його словами, основна концентрація сил ворога відбувається у Курській області у напрямку Сумщини, але ударами вглиб російської території Сили оборони не дають ворогу сконцентрувати там потужне угруповання.

"Ми бачимо цю присутність ворога, дуже ретельно відслідковуємо його пересування. Але накопичення нових потужних угруповань для здійснення наступальних дій ми не фіксуємо. Основна концентрація сил ворога відбувається на території Курської області, тому Сумський напрямок є стратегічним. І ми тут застосовуємо всі наявні засоби для того, щоб завдавати вглиб території ворога удари, не даючи йому розвивати ініціативу", - запевнив Мисник.

Автор: 

Сумська область (4142) Курськ (1191) ОТУ Сіверськ (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не спеціаліст, але удари вглиб РФ то фігня і служать тільки для затягування війни замість звільнення окупованих територій.
показати весь коментар
13.05.2025 14:22 Відповісти
Буде "перемир'я", і удари заборонять. Спокійно формуй що хочеш, і рушай в наступ. Бо укріплення у Зельоних будуються тільки на паперах. По ціні ніби там золоті унітази.
показати весь коментар
13.05.2025 15:28 Відповісти
Що з того що тут все перекопано, КАБами все це переорюється.
показати весь коментар
13.05.2025 16:01 Відповісти
Знову про якусь концентрацію, так орки без концентрації заїхали на десятку мотоциклів в Басівку і до Локні дійшли.
показати весь коментар
13.05.2025 22:46 Відповісти
 
 