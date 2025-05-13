Сили оборони ударами вглиб РФ не дають ворогу концентрувати потужне угруповання поблизу Сумщини, - ОТУ "Сіверськ"

Сили оборони не дозволяють ворогу накопичувати сили поблизу наших північних кордонів України. Це досягається завдяки якісно побудованій обороні та ударам углиб ворожої території.

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На прикордонні Чернігівської, Сумської, частини Харківської областей присутність ворога спостерігається вздовж усього кордону. Також зберігається небезпека застосування ворогом ДРГ або малих груп піхоти, які намагаються проникати на нашу територію, накопичувати сили, збільшувати зону бойових дій. Але це ворогу не вдається, у нас система оборони побудована досить якісно, і нам вдається на підходах нищити ворога - як точки, де вони накопичують боєприпаси, артилерію, іншу техніку, так і окремі піхотні групи", - розповів Мисник.

За його словами, основна концентрація сил ворога відбувається у Курській області у напрямку Сумщини, але ударами вглиб російської території Сили оборони не дають ворогу сконцентрувати там потужне угруповання.

"Ми бачимо цю присутність ворога, дуже ретельно відслідковуємо його пересування. Але накопичення нових потужних угруповань для здійснення наступальних дій ми не фіксуємо. Основна концентрація сил ворога відбувається на території Курської області, тому Сумський напрямок є стратегічним. І ми тут застосовуємо всі наявні засоби для того, щоб завдавати вглиб території ворога удари, не даючи йому розвивати ініціативу", - запевнив Мисник.