Новини Ситуація на кордоні з Угорщиною
Ситуація на кордоні з Угорщиною стабільна: загроз немає, - ДПСУ

демченко

Ситуація на українсько-угорському кордоні залишається стабільною та контрольованою - жодних загроз чи нестандартних подій не зафіксовано.

Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній період на цьому напрямку не зафіксовано жодних нестандартних обставин, які б становили загрозу для безпеки державного кордону", - зазначив Демченко.

Він звернув увагу на те, що в інформаційному просторі з’являються вкиди з кадрами, нібито пов’язаними з військовими пересуваннями в Угорщині. Насправді, за словами речника, здебільшого йдеться про відео з військових парадів попередніх років або з виставки техніки в Будапешті.

Демченко закликав громадян довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Угорщина (2415) Держприкордонслужба ДПСУ (6335)
Коментувати
Сортувати:
15.05.2025 11:03 Відповісти
Проблема полягає у тому, що "державні джерела інформації" НЕ Є "перевіреними джерелами інформації"!
"Готуємося до шашликів".
15.05.2025 11:21 Відповісти
Орбан рипнеться? Не думаю
15.05.2025 11:30 Відповісти
Як казав один розвідник - під час війни, треба шоб більше було брехні.
15.05.2025 11:55 Відповісти
 
 