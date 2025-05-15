Ситуація на кордоні з Угорщиною стабільна: загроз немає, - ДПСУ

Ситуація на українсько-угорському кордоні залишається стабільною та контрольованою - жодних загроз чи нестандартних подій не зафіксовано.

Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній період на цьому напрямку не зафіксовано жодних нестандартних обставин, які б становили загрозу для безпеки державного кордону", - зазначив Демченко.

Він звернув увагу на те, що в інформаційному просторі з’являються вкиди з кадрами, нібито пов’язаними з військовими пересуваннями в Угорщині. Насправді, за словами речника, здебільшого йдеться про відео з військових парадів попередніх років або з виставки техніки в Будапешті.

Демченко закликав громадян довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

