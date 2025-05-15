РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9231 посетитель онлайн
Новости Ситуация на границе с Венгрией
1 390 4

Ситуация на границе с Венгрией стабильная: угроз нет, - ГПСУ

демченко

Ситуация на украинско-венгерской границе остается стабильной и контролируемой - никаких угроз или нестандартных событий не зафиксировано.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"За последний период на этом направлении не зафиксировано никаких нестандартных обстоятельств, которые бы представляли угрозу для безопасности государственной границы", - отметил Демченко.

Он обратил внимание на то, что в информационном пространстве появляются вбросы с кадрами, якобы связанными с военными передвижениями в Венгрии. На самом деле, по словам спикера, в основном речь идет о видео с военных парадов предыдущих лет или с выставки техники в Будапеште.

Демченко призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг наращивает боевую активность на Волчанском направлении и в Сумской области, - ГПСУ

Автор: 

Венгрия (2069) Госпогранслужба (6768)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.05.2025 11:03 Ответить
Проблема полягає у тому, що "державні джерела інформації" НЕ Є "перевіреними джерелами інформації"!
"Готуємося до шашликів".
показать весь комментарий
15.05.2025 11:21 Ответить
Орбан рипнеться? Не думаю
показать весь комментарий
15.05.2025 11:30 Ответить
Як казав один розвідник - під час війни, треба шоб більше було брехні.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:55 Ответить
 
 