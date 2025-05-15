Ситуация на границе с Венгрией стабильная: угроз нет, - ГПСУ

Ситуация на украинско-венгерской границе остается стабильной и контролируемой - никаких угроз или нестандартных событий не зафиксировано.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"За последний период на этом направлении не зафиксировано никаких нестандартных обстоятельств, которые бы представляли угрозу для безопасности государственной границы", - отметил Демченко.

Он обратил внимание на то, что в информационном пространстве появляются вбросы с кадрами, якобы связанными с военными передвижениями в Венгрии. На самом деле, по словам спикера, в основном речь идет о видео с военных парадов предыдущих лет или с выставки техники в Будапеште.

Демченко призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.

