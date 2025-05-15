За $2500 помогал незаконно пересечь границу: на Закарпатье разоблачен пограничник, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

ГПСУ, СБУ и ГБР завершилась задержанием пограничника, который организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Как отмечается, его задержали в Ужгороде во время получения второй части взятки - 2000 долларов США.

Военнослужащий предложил местному жителю за 2500 долларов способствовать нелегальному пересечению границы. Он гарантировал предоставление внутренней информации о маршрутах, инженерное обустройство рубежа, дежурство нарядов и использование техсредств охраны. Во время обыска у него изъяли деньги и мобильный телефон.

Правоохранители задержали его в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему уже объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 105 908 грн.

Расследование проводит Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Следственные действия продолжаются.

