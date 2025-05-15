РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10315 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
1 389 5

За $2500 помогал незаконно пересечь границу: на Закарпатье разоблачен пограничник, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

ГПСУ, СБУ и ГБР завершилась задержанием пограничника, который организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничника задержали за помощь уклонистам
Пограничника задержали за помощь уклонистам

Как отмечается, его задержали в Ужгороде во время получения второй части взятки - 2000 долларов США.

Военнослужащий предложил местному жителю за 2500 долларов способствовать нелегальному пересечению границы. Он гарантировал предоставление внутренней информации о маршрутах, инженерное обустройство рубежа, дежурство нарядов и использование техсредств охраны. Во время обыска у него изъяли деньги и мобильный телефон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг наращивает боевую активность на Волчанском направлении и в Сумской области, - ГПСУ

Пограничника задержали за помощь уклонистам
Пограничника задержали за помощь уклонистам

Правоохранители задержали его в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему уже объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ч. 1 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 105 908 грн.

Расследование проводит Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона. Следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на границе с Венгрией стабильная: угроз нет, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6768) уклонисты (1043) Закарпатская область (2653)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Демпінгував
показать весь комментарий
15.05.2025 13:41 Ответить
И не делился
показать весь комментарий
15.05.2025 13:56 Ответить
А чего на фото только 2000 уе? ДБР НДС вычел?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:57 Ответить
За демпінг ринку покарали.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:58 Ответить
У ДПСУ усіх так відгодовують? А дроноводи ще й доп харчування пілотське мають?
показать весь комментарий
15.05.2025 17:14 Ответить
 
 