Пошкодила портрети загиблих військових на Алеї Героїв у Києві: затримано жінку, - поліція. ВІДЕО+ФОТО
У Києві правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка на Алеї Героїв пошкодила кілька портретів полеглих українських захисників та прапорці.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 33-річна киянка у цей час перебувала в неадекватному стані. Також вона розкидала квіти, встановлені на клумбі на Алеї Героїв.
Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям.
Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла.
Жінку доставили до відділення поліції, наразі із нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Раніше місцеві телеграм-канали опублікували відео бійки посеред Алеї Героїв.
І пояснювати, нічого не треба!!
Там як раз, з правої сторони, трохи ближче, правда, фото моїх небесних.
Все ушлі на фронт ?
плять !
.
.
Може якась запойна... не алкоголічка - алкоголиня (о!. це стібаюся, коли лейтенанти жінки у нас називають себе в рапортах лейтенантинями)
А може й не так.
Жіночці - вдові знесло башню. Трохи перепила. Буває. Розумію. Але тоді жити на тому п'ятачку та виправляти світлини усіх інших.
Потрібна смертна кара!
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пі*дюлів. (с)