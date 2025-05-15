УКР
Наруга над могилою військовослужбовця
12 575 37

Пошкодила портрети загиблих військових на Алеї Героїв у Києві: затримано жінку, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

У Києві правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка на Алеї Героїв пошкодила кілька портретів полеглих українських захисників та прапорці.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 33-річна киянка у цей час перебувала в неадекватному стані. Також вона розкидала квіти, встановлені на клумбі на Алеї Героїв.

Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям.

Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла.

У Києві жінка вчинила хуліганство на Алеї Героїв

Жінку доставили до відділення поліції, наразі із нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Раніше місцеві телеграм-канали опублікували відео бійки посеред Алеї Героїв.

Київ (20033) Нацполіція (15429) хуліганство (238) вандалізм (438)
Кислотой закинулась тварюка и крышу снесло, отправить в зону на лечение, годков на пять.
показати весь коментар
15.05.2025 21:26 Відповісти
А шо за кислота така?
показати весь коментар
15.05.2025 22:55 Відповісти
Ось таку лошицю, спокійно, треба і повісити, на ліхтарному стовпі!
І пояснювати, нічого не треба!!
показати весь коментар
15.05.2025 21:27 Відповісти
У вас в Верховній Раді депутати є, які відверто підтримували і підтримують агресію. Щось не бачу сміливців когось з них "повісити".
показати весь коментар
16.05.2025 00:14 Відповісти
Чим відрізняється депутат від громадянина. Депутат борзий і хазяїн жизні, громадянин тєрпіла та боягуз
показати весь коментар
16.05.2025 09:41 Відповісти
Тварина.
Там як раз, з правої сторони, трохи ближче, правда, фото моїх небесних.
показати весь коментар
15.05.2025 21:29 Відповісти
Невже павловський санаторій відкрили?
показати весь коментар
15.05.2025 21:29 Відповісти
В самому центрі Києва, на Майдані, немає наряда поліції

Все ушлі на фронт ?

плять !

.
показати весь коментар
15.05.2025 21:30 Відповісти
І таке вже не вперше !

.
показати весь коментар
15.05.2025 21:31 Відповісти
Вони всі охороняють урядовий квартал - дупи 6-ти менеджерів і антимайданівців. А це бидло однозначно із понаїхавшись із Даунбаса, де на боці ворога воюють її родичі.
показати весь коментар
15.05.2025 21:34 Відповісти
А якщо не з "даунбаса", а місцева, з "даункиївщини", то нехай буде, "панять і прастіть"?!
показати весь коментар
15.05.2025 22:15 Відповісти
Ні, не панять і прастіть, в Києві такі також є, але більшість там прибувших із даунбаса ще за часів яника-зека.
показати весь коментар
15.05.2025 22:27 Відповісти
Так маскавороті привели війну в Україну. То хай і тепер і виправляють свій прокол.
показати весь коментар
16.05.2025 08:57 Відповісти
Там їх з десятка два джипів патрульних!!!! Але вони таксистів та припаркованиз гоняють... Або між собою спілкуються компанейськи... Ну щось важливе роБЛЯТЬ.
показати весь коментар
15.05.2025 23:05 Відповісти
Вище написав.
Може якась запойна... не алкоголічка - алкоголиня (о!. це стібаюся, коли лейтенанти жінки у нас називають себе в рапортах лейтенантинями)
А може й не так.
Жіночці - вдові знесло башню. Трохи перепила. Буває. Розумію. Але тоді жити на тому п'ятачку та виправляти світлини усіх інших.
показати весь коментар
15.05.2025 21:34 Відповісти
Все таки зросійщення глибоко в'їлося в українців. Чомусь слово берегиня ( Оберіг чол. рід) в українців ніякого "дискомфорту" не викликає, хоч воно одного ряду з членкинями і т . п.?
показати весь коментар
16.05.2025 07:44 Відповісти
І от навіщо таке придумувати? Є https://www.wicc.net.ua/media/Slovnyk_fem.pdf ПАНІ ЛЕЙТЕНАНТ або ЛЕЙТЕНАНТКА . Впевнена ,що військові знають як правильно
показати весь коментар
16.05.2025 12:28 Відповісти
Часті повідомлення про вандалізм..
Потрібна смертна кара!
показати весь коментар
15.05.2025 21:37 Відповісти
Монтажна піна саме те, що потрібно у цому випадку.
показати весь коментар
15.05.2025 21:49 Відповісти
А як що їй носа відкусити?Типу при затриманні сама собі відгевкнула?..Смішна буде)))
показати весь коментар
15.05.2025 21:53 Відповісти
Блогерці Алхім можна, а ця чим гірша?
показати весь коментар
15.05.2025 21:59 Відповісти
Щось чув про ту кобилу - що утворила?
показати весь коментар
15.05.2025 22:16 Відповісти
Треба і їй портрет пошкодити.
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пі*дюлів. (с)
показати весь коментар
15.05.2025 22:02 Відповісти
За ноги и об угол ************.
показати весь коментар
15.05.2025 22:12 Відповісти
Повесить сучкиню на Хрещатике. пЕРЕД ПОВЕШЕНИЕМ РАССТРЕЛЯТЬ.
показати весь коментар
15.05.2025 22:15 Відповісти
Тупа *****
показати весь коментар
15.05.2025 22:29 Відповісти
Мусорів як завжди нема. Вони "ухилянтів" ловлять, наркоманів і проституток "пасуть", та доять водіїв !
показати весь коментар
15.05.2025 23:01 Відповісти
Відсутність покарання завжди веде до рецидиву.
показати весь коментар
16.05.2025 01:12 Відповісти
Нічого така кобилка можна на ній і полежати
показати весь коментар
16.05.2025 02:10 Відповісти
" Не полежать " в отдубасить привязав к столбу и отправить копать окопы.
показати весь коментар
16.05.2025 03:02 Відповісти
Чому вона по дорозі до віддіку мусоріції не сконала?
показати весь коментар
16.05.2025 04:13 Відповісти
Для таких істот треба на майдані зробити шибеницю і страчувати прилюдно!
показати весь коментар
16.05.2025 07:46 Відповісти
Це готова швея, щоб шити однострої захисникам. Праця під примусом, проживання в "гуртожитку" під наглядом, років 3-4, і війську допоможе, і дурепу спасе від алкоголю, кислоти, чи просто від дурних мух в голові.
показати весь коментар
16.05.2025 09:31 Відповісти
Херово! Що з центральної площі України влаштували стихійний цвинтар. Як на мене, для подібних меморіалів мають бути спеціально обладнані місця, а то нв око пересічної людини виглядає усе це дуже неохайно, прімитивно і недостойно.....🤔
показати весь коментар
16.05.2025 09:54 Відповісти
Взуйте її в залізні чоботи
показати весь коментар
16.05.2025 16:29 Відповісти
 
 