Пошкодила портрети загиблих військових на Алеї Героїв у Києві: затримано жінку, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

У Києві правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка на Алеї Героїв пошкодила кілька портретів полеглих українських захисників та прапорці.

Про це повідомила поліція Києва.

Зазначається, що 33-річна киянка у цей час перебувала в неадекватному стані. Також вона розкидала квіти, встановлені на клумбі на Алеї Героїв.

Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям.

Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла.

Жінку доставили до відділення поліції, наразі із нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

