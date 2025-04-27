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Новини Фото Вандалізм на пам’ятних місцях
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Забрав квіти та подарував дівчині: На Рівненщині хлопець обікрав стелу загиблих Героїв. ФОТОрепортаж

У Мізочі Рівненської області 19-річний житель Здовбицької громади, який і раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, викрав квіти зі стели загиблих Героїв і подарував своїй дівчині.

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

"23 квітня близько 12:10 до поліції повідомила 54-річна жінка, що в Мізочі невідома особа викрала штучні та живі квіти, які знаходилися біля стели на честь полеглих захисників України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поліцейські офіцери тергромади оперативно встановили зловмисника: ним виявився 19-річний мешканець сусідньої територіальної громади. Хлопець пояснив, що квіти він викрав, щоб загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився.

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Хлопець вкрав квіти зі стели загиблих Героїв

Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ч.2 ст.51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна), а матеріали скерували до суду.

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Хлопець вкрав квіти зі стели загиблих Героїв
Хлопець вкрав квіти зі стели загиблих Героїв

Автор: 

пам’ять (1187) вандалізм (429) Рівненська область (1176)


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Топ коментарі
+8
Пі....рюга😡😡😡
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27.04.2025 11:00
+7
все залежить від Батьків ...в Україні є традиції, брати з могил нічого не можно , тим більше дарувати ,все піде прахом , а те що цей хлопець ще і з неповагою не тільки до полеглих ,а і до дівчині ,то заслуговує на піддупник від неї ...
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27.04.2025 11:09
+4
Дурачок. Одне добре, що дівчина (якщо з клепкою), то зметикує накивати пʼятами і якомога далі від такого «романтика»
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27.04.2025 11:16
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Пі....рюга😡😡😡
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27.04.2025 11:00 Відповісти
...адміністративний протокол за ч.2 ст.51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна). так чьё майно и кто терпила?
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27.04.2025 12:15 Відповісти
У всіх міжнародних новинах вже про це пишуть,злочин сторіччя.
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27.04.2025 11:07 Відповісти
"А какая разніца?"
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27.04.2025 11:08 Відповісти
все залежить від Батьків ...в Україні є традиції, брати з могил нічого не можно , тим більше дарувати ,все піде прахом , а те що цей хлопець ще і з неповагою не тільки до полеглих ,а і до дівчині ,то заслуговує на піддупник від неї ...
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27.04.2025 11:09 Відповісти
Сьогодні починаютьця поминальні дні (Гробки), на цвинтарах будуть сотні циган та бомжів, які змітають з могил спиртне в рюмках, поминальні гостинці та навідь квіти. Це для такої категорії людей недільнк свято! Дико дивитися, як ці особини напиваютьця і валяютьця п'яними серед могил! 🤬
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27.04.2025 11:38 Відповісти
справжній Ромео😁
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27.04.2025 11:11 Відповісти
Дурачок. Одне добре, що дівчина (якщо з клепкою), то зметикує накивати пʼятами і якомога далі від такого «романтика»
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27.04.2025 11:16 Відповісти
Хто йому дохтур?
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27.04.2025 11:21 Відповісти
Мусора собі спрощують роботу , ця паскуда неодноразово вчиняв кримінальні проступки , тобто він неодноразово показав що він небезпечний для суспільства і такого краще ізолювати ніж чекати поки це біосміття вчинить тяжкий злочин .
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27.04.2025 11:33 Відповісти
Подарував квіти і отримав "популярність" на всю країну..... це дуже важлива подія, що потребує розголосу вселенського масштабу.
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27.04.2025 11:34 Відповісти
Ще цікаво чи є такий закон,що ставити квіти можна,а забирати нє.Я звісно не виправдовую цей вчинок,але нічого такого,щоб аж новини про це писати не бачу Якщо в Цензора проблеми зі свіжими новинами,то вони могли би ходити по всім мусарським райвідділам і знаходити ще більш шокуючі події.
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27.04.2025 11:47 Відповісти
тобі щось не подобається? то збирай свій мотлох та звіздуй на ру.сру.
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27.04.2025 11:52 Відповісти
Куда тебе забрали?
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27.04.2025 11:53 Відповісти
бачу що лікар помилився. що тебе з лікарні відпустив.
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27.04.2025 11:56 Відповісти
Якийсь скажений з російським прізвищем.
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27.04.2025 11:58 Відповісти
ти дурний, якщо будуєш висновки по ніку. На коліна, грешнику, бо я кара Господня і нік у мене "Апостол Павел". Що за Крим скажеш?
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27.04.2025 12:02 Відповісти
Що в тебе всі ознаки шизофренії
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27.04.2025 12:03 Відповісти
Дуболобий, тебе за Крим спитали. До речі, путин - *****?
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27.04.2025 12:07 Відповісти
Слухай,курка, і записуй.Крим-Україна,Путін-***** ,ти-довбойобка.Записала?
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27.04.2025 12:10 Відповісти
Краще бути куркою , чем петушком (півником). Твоє місце на "Блакитном вогнику", виоропав Додіку? Із закантаченими н спілкуюсь
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27.04.2025 12:18 Відповісти
Бажаю тобі,щоб в тебе ніколи не вкрали квіти,спочивай з миром
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27.04.2025 12:20 Відповісти
От у вас розуму - "багато"... тручатися з людиною. яка доглядае за калатающими щелепою на чужбинi, ще й cсама - з сепаратистських територiй. Там розуму зовсiм - нi на копiйку... ЗЫ... Все люди - братья, все бабы - сестры, еднаймося, ондого!
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27.04.2025 13:04 Відповісти
Zasunut6 w Dupu buket i podpalit6 ! Kurwa
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27.04.2025 11:39 Відповісти
Важлива, чи не важлива, а уйобка тепер знають по морді!
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27.04.2025 11:40 Відповісти
І де ви побачили його морду?
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27.04.2025 11:57 Відповісти
Красти в мертвих..
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27.04.2025 11:54 Відповісти
традиція с цвинтаря красти усьо, що без догляду, тягнеться з глибини століть, ніщєбродів є усюди і завжди
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27.04.2025 12:04 Відповісти
накол ********.......................................................
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27.04.2025 12:13 Відповісти
Страшний аморальний поступок. А зєленський, який кладе квіти на могили загиблих героїв, це для моралістів, нормально
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27.04.2025 12:17 Відповісти
...звичайна 73%ва тупорила какаразніца імені Найвеличнівшивого пристосуванця..
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27.04.2025 12:21 Відповісти
Креативний ловелас .
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27.04.2025 12:23 Відповісти
 
 