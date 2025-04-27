Забрав квіти та подарував дівчині: На Рівненщині хлопець обікрав стелу загиблих Героїв. ФОТОрепортаж

У Мізочі Рівненської області 19-річний житель Здовбицької громади, який і раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, викрав квіти зі стели загиблих Героїв і подарував своїй дівчині.

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.

"23 квітня близько 12:10 до поліції повідомила 54-річна жінка, що в Мізочі невідома особа викрала штучні та живі квіти, які знаходилися біля стели на честь полеглих захисників України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поліцейські офіцери тергромади оперативно встановили зловмисника: ним виявився 19-річний мешканець сусідньої територіальної громади. Хлопець пояснив, що квіти він викрав, щоб загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пошкодив прапори України на Алеї пам’яті загиблих Героїв у Дніпрі: поліція встановила чоловіка. ФОТОрепортаж

Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ч.2 ст.51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна), а матеріали скерували до суду.

Також дивіться: 9 років ув’язнення отримав чоловік за наругу над 59 могилами Січових Стрільців та воїнів УГА, - прокуратура. ФОТОрепортаж



