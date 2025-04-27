Забрав квіти та подарував дівчині: На Рівненщині хлопець обікрав стелу загиблих Героїв. ФОТОрепортаж
У Мізочі Рівненської області 19-річний житель Здовбицької громади, який і раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, викрав квіти зі стели загиблих Героїв і подарував своїй дівчині.
Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає Цензор.НЕТ.
"23 квітня близько 12:10 до поліції повідомила 54-річна жінка, що в Мізочі невідома особа викрала штучні та живі квіти, які знаходилися біля стели на честь полеглих захисників України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, поліцейські офіцери тергромади оперативно встановили зловмисника: ним виявився 19-річний мешканець сусідньої територіальної громади. Хлопець пояснив, що квіти він викрав, щоб загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився.
Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ч.2 ст.51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна), а матеріали скерували до суду.
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