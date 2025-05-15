УКР
Запустив вночі салют з вікна багатоповерхівки на Оболоні: киянину загрожує до 5 років тюрми. ФОТО

В Оболонському районі Києва чоловік запустив салют з вікна багатоповерхівки під час комендантської години. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє столична поліція, інформує Цензор.НЕТ.

До правоохоронців звернулась жінка, бо вночі на вулиці Героїв Дніпра чула звуки вибухів. Тоді на вулиці знайшли залишки від піротехнічних виробів.

Надалі правоохоронці встановили, що до порушення причетний 50-річний мешканець будинку.

Чоловік вночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години з вікна своєї квартири запустив салют, чим налякав місцевих жителів. Під час спілкування з правоохоронцями киянин не зміг пояснити свої дії.

Чоловіку повідомили підозру в хуліганстві та вже скерували обвинувальний акт до суду. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

+16
15.05.2025 19:18 Відповісти
+12
Краще запустити з вікна багатоповерхівки на Оболоні самого киянина!
15.05.2025 19:17 Відповісти
+10
Зібрав військових для нагородження,ракетний удар,загинуло 30+людей.Покарання-звільнили з посади
15.05.2025 19:20 Відповісти
Краще запустити з вікна багатоповерхівки на Оболоні самого киянина!
15.05.2025 19:17 Відповісти
Людинка натякає що так хоче на фронт аж не може ,а тут якесь **** ганство йому тулять!!!!Адреналін йому потрібен....
показати весь коментар
15.05.2025 20:09 Відповісти
15.05.2025 19:18 Відповісти
5 мало, хоча держзрадникам наші судді замість 15 років або довічного дають 5 і то половину терміну умовно, тобто легкий переляк за корректировку, руйнування і вбивство українців.
15.05.2025 19:19 Відповісти
Держзради не помічають взагалі у багатьох.За тупі дії посадових осіб,що призвели до жертв-звільнення
15.05.2025 19:23 Відповісти
А скільки за "*********" мають давати, більше ніж за вбивство? Хоча зараз старі маразматики напишуть, що треба розстріляти
15.05.2025 19:46 Відповісти
зебобику, у військовий час за держзраду по ст.111 ККУ 15 років або довічне з конфіскацією.
За ********* у військовий час я би рочків 10-15 давав, щоб інші вели себе чемно і не **********
15.05.2025 20:00 Відповісти
Ви можете дати хіба що гроші за продукти в магазині, а Кодекс законів не піддається нмоціям адептів "простих рішень"
16.05.2025 00:02 Відповісти
зебобику, якщо ти не дотямив, то при твоєму зеленському, якого ******* привели до влади, закони припинили працювати
16.05.2025 07:32 Відповісти
Зібрав військових для нагородження,ракетний удар,загинуло 30+людей.Покарання-звільнили з посади
15.05.2025 19:20 Відповісти
І перевели до нас
15.05.2025 19:52 Відповісти
5ка за ************? - це щє по божескі....
15.05.2025 19:35 Відповісти
50 лет. отдайте его психиатрам, может кто-то кандидатскую напишет, или докторскую...
15.05.2025 19:38 Відповісти
та він їх тим там всіх заморочить і будуть ту ***** з багатоповерхівок запускати разом...
15.05.2025 19:50 Відповісти
Віддайте його до армії.
15.05.2025 19:51 Відповісти
***** тей придурок в армії кому потрібен?
15.05.2025 20:29 Відповісти
Тут саме такій.
16.05.2025 16:18 Відповісти
Коли вже почнуть іпати паскуд, що літають по Києву і не тільеи на пердячих байках? Ці суки стадами літають по окружній (Оболонь) та влаштовують перегони! Це може бути і плизько до опівночі чи в тривогу! Таке враження що шахеди летять! Мусорили на скарги не реагують бо мабуть підмазані цими виродками!
15.05.2025 19:47 Відповісти
Для любителів нічного сну пропоную перебратись на Балеарські або на Нормандські острови. Нашим біженцям там сподобалось.Це найпростіше вирішення проблем з байкерами.
15.05.2025 20:20 Відповісти
ви вже перебралися? гімно трьохнедільне
15.05.2025 20:24 Відповісти
Контактую з нашими в 4 країнах. Ніде нема любителів нічних феєрверків, байкерів і таких зелених від злоби створінь як ти. Всюди люди ввічливі, в хорошому настрої; наші сюди не повернуться.
15.05.2025 20:42 Відповісти
Так сваливай к вашим и тоже не возвращайся,н ахер ты тут нужен.
15.05.2025 20:48 Відповісти
Навіть не знаю, що тобі ідіоту відповісти...
16.05.2025 12:24 Відповісти
на мотиках? заважають українцям? пі*ари 100%...
може пора?
15.05.2025 20:23 Відповісти
Не фиг на него деньги тратить отправить в арту разведчиком пусть там настреляется.
15.05.2025 20:08 Відповісти
Ні одного топ корупціонера не посаджено, але за салют - аж бігом 5 років... Країна прям "розквітла" при гундосому
15.05.2025 20:39 Відповісти
А якщо музон врубають так , що всі 14 поверхів здригається наче землетрус...І що цим ушльопкам? А нічого!А псарню тримає в квартирі і дєрьма на весь підїзд, а бультер.єрів без намордників вигулюють і нічого(а якщо цього бультер,єра грохнул, то аж бігом засадять років на 5 ),а по вулицям гоняють як скажені і вдень і в ночі і теж нічого,а водяру жруть в парках і депопало і з дитиною не вийдеш , бо сидять жруть водяру і нічого.От до цього всього - мізерні штрафи у нас.Чому?!А на це часу нема або що?Мабуть нема бажання...А кажете що в ЄС йдемо.....Ну ,що казати...Собака у нас захищена законом , а людина від собаки -НІ!
15.05.2025 23:09 Відповісти
Тупой алкаш💩
16.05.2025 08:31 Відповісти
 
 