Запустив вночі салют з вікна багатоповерхівки на Оболоні: киянину загрожує до 5 років тюрми. ФОТО

В Оболонському районі Києва чоловік запустив салют з вікна багатоповерхівки під час комендантської години. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє столична поліція, інформує Цензор.НЕТ.

До правоохоронців звернулась жінка, бо вночі на вулиці Героїв Дніпра чула звуки вибухів. Тоді на вулиці знайшли залишки від піротехнічних виробів.

Надалі правоохоронці встановили, що до порушення причетний 50-річний мешканець будинку.

Чоловік вночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години з вікна своєї квартири запустив салют, чим налякав місцевих жителів. Під час спілкування з правоохоронцями киянин не зміг пояснити свої дії.

Чоловіку повідомили підозру в хуліганстві та вже скерували обвинувальний акт до суду. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невідомі запустили феєрверк в Одесі, поліція встановлює причетних. ФОТО





