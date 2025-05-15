РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10664 посетителя онлайн
Новости Фото Салют во время войны
2 438 28

Запустил ночью салют из окна многоэтажки на Оболони: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы. ФОТО

В Оболонском районе Киева мужчина запустил салют из окна многоэтажки во время комендантского часа. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

К правоохранителям обратилась женщина, потому что ночью на улице Героев Днепра слышала звуки взрывов. Тогда на улице нашли остатки от пиротехнических изделий.

В дальнейшем правоохранители установили, что к нарушению причастен 50-летний житель дома.

Мужчина ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время комендантского часа из окна своей квартиры запустил салют, чем напугал местных жителей. Во время общения с правоохранителями киевлянин не смог объяснить свои действия.

Мужчине сообщили подозрение в хулиганстве и уже направили обвинительный акт в суд. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные запустили фейерверк в Одессе, полиция устанавливает причастных. ФОТО

В Киеве мужчина запустил салют в комендантский час
В Киеве мужчина запустил салют в комендантский час
В Киеве мужчина запустил салют в комендантский час

Автор: 

Киев (26002) пиротехника (42) Нацполиция (16706) фейерверк (53)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
15.05.2025 19:18 Ответить
+12
Запустив вночі салют з вікна багатоповерхівки на Оболоні: киянину загрожує до 5 років тюрми

Краще запустити з вікна багатоповерхівки на Оболоні самого киянина!
показать весь комментарий
15.05.2025 19:17 Ответить
+10
Зібрав військових для нагородження,ракетний удар,загинуло 30+людей.Покарання-звільнили з посади
показать весь комментарий
15.05.2025 19:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Запустив вночі салют з вікна багатоповерхівки на Оболоні: киянину загрожує до 5 років тюрми

Краще запустити з вікна багатоповерхівки на Оболоні самого киянина!
показать весь комментарий
15.05.2025 19:17 Ответить
Людинка натякає що так хоче на фронт аж не може ,а тут якесь **** ганство йому тулять!!!!Адреналін йому потрібен....
показать весь комментарий
15.05.2025 20:09 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 19:18 Ответить
5 мало, хоча держзрадникам наші судді замість 15 років або довічного дають 5 і то половину терміну умовно, тобто легкий переляк за корректировку, руйнування і вбивство українців.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:19 Ответить
Держзради не помічають взагалі у багатьох.За тупі дії посадових осіб,що призвели до жертв-звільнення
показать весь комментарий
15.05.2025 19:23 Ответить
А скільки за "*********" мають давати, більше ніж за вбивство? Хоча зараз старі маразматики напишуть, що треба розстріляти
показать весь комментарий
15.05.2025 19:46 Ответить
зебобику, у військовий час за держзраду по ст.111 ККУ 15 років або довічне з конфіскацією.
За ********* у військовий час я би рочків 10-15 давав, щоб інші вели себе чемно і не **********
показать весь комментарий
15.05.2025 20:00 Ответить
Ви можете дати хіба що гроші за продукти в магазині, а Кодекс законів не піддається нмоціям адептів "простих рішень"
показать весь комментарий
16.05.2025 00:02 Ответить
зебобику, якщо ти не дотямив, то при твоєму зеленському, якого ******* привели до влади, закони припинили працювати
показать весь комментарий
16.05.2025 07:32 Ответить
Зібрав військових для нагородження,ракетний удар,загинуло 30+людей.Покарання-звільнили з посади
показать весь комментарий
15.05.2025 19:20 Ответить
І перевели до нас
показать весь комментарий
15.05.2025 19:52 Ответить
5ка за ************? - це щє по божескі....
показать весь комментарий
15.05.2025 19:35 Ответить
50 лет. отдайте его психиатрам, может кто-то кандидатскую напишет, или докторскую...
показать весь комментарий
15.05.2025 19:38 Ответить
та він їх тим там всіх заморочить і будуть ту ***** з багатоповерхівок запускати разом...
показать весь комментарий
15.05.2025 19:50 Ответить
Віддайте його до армії.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:51 Ответить
***** тей придурок в армії кому потрібен?
показать весь комментарий
15.05.2025 20:29 Ответить
Тут саме такій.
показать весь комментарий
16.05.2025 16:18 Ответить
Коли вже почнуть іпати паскуд, що літають по Києву і не тільеи на пердячих байках? Ці суки стадами літають по окружній (Оболонь) та влаштовують перегони! Це може бути і плизько до опівночі чи в тривогу! Таке враження що шахеди летять! Мусорили на скарги не реагують бо мабуть підмазані цими виродками!
показать весь комментарий
15.05.2025 19:47 Ответить
Для любителів нічного сну пропоную перебратись на Балеарські або на Нормандські острови. Нашим біженцям там сподобалось.Це найпростіше вирішення проблем з байкерами.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:20 Ответить
ви вже перебралися? гімно трьохнедільне
показать весь комментарий
15.05.2025 20:24 Ответить
Контактую з нашими в 4 країнах. Ніде нема любителів нічних феєрверків, байкерів і таких зелених від злоби створінь як ти. Всюди люди ввічливі, в хорошому настрої; наші сюди не повернуться.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:42 Ответить
Так сваливай к вашим и тоже не возвращайся,н ахер ты тут нужен.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:48 Ответить
Навіть не знаю, що тобі ідіоту відповісти...
показать весь комментарий
16.05.2025 12:24 Ответить
на мотиках? заважають українцям? пі*ари 100%...
може пора?
показать весь комментарий
15.05.2025 20:23 Ответить
Не фиг на него деньги тратить отправить в арту разведчиком пусть там настреляется.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:08 Ответить
Ні одного топ корупціонера не посаджено, але за салют - аж бігом 5 років... Країна прям "розквітла" при гундосому
показать весь комментарий
15.05.2025 20:39 Ответить
А якщо музон врубають так , що всі 14 поверхів здригається наче землетрус...І що цим ушльопкам? А нічого!А псарню тримає в квартирі і дєрьма на весь підїзд, а бультер.єрів без намордників вигулюють і нічого(а якщо цього бультер,єра грохнул, то аж бігом засадять років на 5 ),а по вулицям гоняють як скажені і вдень і в ночі і теж нічого,а водяру жруть в парках і депопало і з дитиною не вийдеш , бо сидять жруть водяру і нічого.От до цього всього - мізерні штрафи у нас.Чому?!А на це часу нема або що?Мабуть нема бажання...А кажете що в ЄС йдемо.....Ну ,що казати...Собака у нас захищена законом , а людина від собаки -НІ!
показать весь комментарий
15.05.2025 23:09 Ответить
Тупой алкаш💩
показать весь комментарий
16.05.2025 08:31 Ответить
 
 