Запустил ночью салют из окна многоэтажки на Оболони: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы. ФОТО
В Оболонском районе Киева мужчина запустил салют из окна многоэтажки во время комендантского часа. Ему сообщили о подозрении.
Об этом сообщает столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.
К правоохранителям обратилась женщина, потому что ночью на улице Героев Днепра слышала звуки взрывов. Тогда на улице нашли остатки от пиротехнических изделий.
В дальнейшем правоохранители установили, что к нарушению причастен 50-летний житель дома.
Мужчина ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время комендантского часа из окна своей квартиры запустил салют, чем напугал местных жителей. Во время общения с правоохранителями киевлянин не смог объяснить свои действия.
Мужчине сообщили подозрение в хулиганстве и уже направили обвинительный акт в суд. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.
Краще запустити з вікна багатоповерхівки на Оболоні самого киянина!
За ********* у військовий час я би рочків 10-15 давав, щоб інші вели себе чемно і не **********
може пора?