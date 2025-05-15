Запустил ночью салют из окна многоэтажки на Оболони: киевлянину грозит до 5 лет тюрьмы. ФОТО

В Оболонском районе Киева мужчина запустил салют из окна многоэтажки во время комендантского часа. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

К правоохранителям обратилась женщина, потому что ночью на улице Героев Днепра слышала звуки взрывов. Тогда на улице нашли остатки от пиротехнических изделий.

В дальнейшем правоохранители установили, что к нарушению причастен 50-летний житель дома.

Мужчина ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время комендантского часа из окна своей квартиры запустил салют, чем напугал местных жителей. Во время общения с правоохранителями киевлянин не смог объяснить свои действия.

Мужчине сообщили подозрение в хулиганстве и уже направили обвинительный акт в суд. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

