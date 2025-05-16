Поджигали автомобили военных: в Харькове задержаны женщина и ее несовершеннолетняя дочь, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харькове полиция задержала 46-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, которые подозреваются в поджогах автомобилей военнослужащих.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранители установили, что женщина с дочерью действовали в Салтовском районе Харькова, поджигая машины, которые по внешнему виду принадлежали военным. Они использовали бутылки с легковоспламеняющейся смесью, в результате чего повредили несколько автомобилей - Mazda, Honda, Mitsubishi и ВАЗ-21093, который стоял рядом с одним из поджогов.
Полиция провела тщательный анализ большого количества видеозаписей с камер наблюдения, что помогло установить личности злоумышленниц. Задержанным сообщили о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение имущества по части 2 статьи 194 УК Украины.
Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але кваліфікація злочину і невідворотна відповідальність мають бути.
Зевлада провалила роботу за всіма напрямками.