Поджигали автомобили военных: в Харькове задержаны женщина и ее несовершеннолетняя дочь, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове полиция задержала 46-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, которые подозреваются в поджогах автомобилей военнослужащих.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что женщина с дочерью действовали в Салтовском районе Харькова, поджигая машины, которые по внешнему виду принадлежали военным. Они использовали бутылки с легковоспламеняющейся смесью, в результате чего повредили несколько автомобилей - Mazda, Honda, Mitsubishi и ВАЗ-21093, который стоял рядом с одним из поджогов.

Полиция провела тщательный анализ большого количества видеозаписей с камер наблюдения, что помогло установить личности злоумышленниц. Задержанным сообщили о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение имущества по части 2 статьи 194 УК Украины.

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повредила портреты погибших военных на Аллее Героев в Киеве: задержана женщина, - полиция. ВИДЕО+ФОТО







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продавали фиктивные медсправки и обещали "путевку в ЕС": задержаны 10 организаторов "схем для уклонистов". ФОТОрепортаж