Поджигали автомобили военных: в Харькове задержаны женщина и ее несовершеннолетняя дочь, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове полиция задержала 46-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, которые подозреваются в поджогах автомобилей военнослужащих.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что женщина с дочерью действовали в Салтовском районе Харькова, поджигая машины, которые по внешнему виду принадлежали военным. Они использовали бутылки с легковоспламеняющейся смесью, в результате чего повредили несколько автомобилей - Mazda, Honda, Mitsubishi и ВАЗ-21093, который стоял рядом с одним из поджогов.

Полиция провела тщательный анализ большого количества видеозаписей с камер наблюдения, что помогло установить личности злоумышленниц. Задержанным сообщили о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение имущества по части 2 статьи 194 УК Украины.

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повредила портреты погибших военных на Аллее Героев в Киеве: задержана женщина, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продавали фиктивные медсправки и обещали "путевку в ЕС": задержаны 10 организаторов "схем для уклонистов". ФОТОрепортаж

авто (4231) поджог (1116) Нацполиция (16706) Харьков (7730) ВСУ (6857) Харьковская область (1477) Харьковский район (519)
+9
Поки не буде якогось "Суда Лінча", для ціх потвор, толку ніякого. Ми тільки іх популяризуємо. Суда вони не бояться. А так, якби товпа "невстановлених осіб" повідбивала нирки та поламала руки, а поліція трохи запізнилася, діло зсунулося з мертвоі точки. Якось так.
16.05.2025 17:25 Ответить
+6
Така херня,поки не буде вишки,буде продовжуватися ... .
16.05.2025 17:26 Ответить
+5
Нікчемні потвори рускава міра.
16.05.2025 17:14 Ответить
Доньку в роту ,,добрих послуг,, для бійців ЗСУ. Стару шкапу на риття окопів.
16.05.2025 17:12 Ответить
Інколи коли пишеш, спочатку думай.
16.05.2025 18:40 Ответить
Я добре думав. Від сидіння за гратами яка нам користь з них?
16.05.2025 20:07 Ответить
Ну і яка ж зних користь в роті добрих послуг від них?
16.05.2025 20:31 Ответить
16.05.2025 17:12 Ответить
Нікчемні потвори рускава міра.
16.05.2025 17:14 Ответить
Поки не буде якогось "Суда Лінча", для ціх потвор, толку ніякого. Ми тільки іх популяризуємо. Суда вони не бояться. А так, якби товпа "невстановлених осіб" повідбивала нирки та поламала руки, а поліція трохи запізнилася, діло зсунулося з мертвоі точки. Якось так.
16.05.2025 17:25 Ответить
Тобто людей нехай вбивають злочинці, це вам і таким як ви не цвкаво - вбивцям суд і вирок з адвокатами та УДЗ, а за підпал майна - суд Лінча? Може треба трохи думати, перше ніж писати? А взагалі є Кримінальний кодекс
16.05.2025 18:50 Ответить
є кодекс. і Суди є. І печерський суд є. І"мама" хвора" і донька "нездорова" є... і за бакою пильнують... і ... та мало лі що ще адвакат придумає. На жаль справа йде до того що єдиний вихід влаштовувати таким "темну" на 0,5 години. а далі так. суд. Самий справедливий в світі!
16.05.2025 18:54 Ответить
Так спробуйте тоді влаштувати "темну" депутатам-регіоналам або військовим злочинцям, яких затримують табунами щодня (це тільки те, що в новини потрапляє). Тільки в цьому випадку воно якось стрьомно
16.05.2025 19:02 Ответить
єх... політики може нам і не позубам... поки що. а такого рівня виховання можливо мало б більше впливу чим суди і суди... Я думаю ви мене прекрасно розумієте.
16.05.2025 23:23 Ответить
У частині можна погодитися: самосуд ніколи не приносив справедливості.
Але кваліфікація злочину і невідворотна відповідальність мають бути.
Зевлада провалила роботу за всіма напрямками.
16.05.2025 19:47 Ответить
Самосуд приносить результат.
16.05.2025 20:09 Ответить
Така херня,поки не буде вишки,буде продовжуватися ... .
16.05.2025 17:26 Ответить
Впевнений на 100відсотків, що то відкладені личинки руЗьких переселенців. За 350 років там оселилось забагато кацапів, особливо тих, що мігрували під час совка. Знаю це з власного досвіду. Але не виключаю і оскотинення чи, як зараз кажуть "скацапщення" під впливом кацапських ЗМІ, які там на 90% заполонили ефірний простір. Кремляді не так просто витрачають мільярди на ІПСО та пропаганду - результати цьог ми вже всі бачимо.
16.05.2025 17:30 Ответить
тєлєграмщіци.
16.05.2025 17:34 Ответить
На Стерненка напала "вайберщиця". Ви там вже якось визначайтеся
16.05.2025 18:51 Ответить
16.05.2025 17:49 Ответить
Це вже якою треба кінченою мерзотою бути коли ворог майже кожен день знищує твоє місто, убиває її жителів ,а ця погань допомагає ворогу ,здохни ****.
16.05.2025 19:43 Ответить
 
 