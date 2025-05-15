Повредила портреты погибших военных на Аллее Героев в Киеве: задержана женщина, - полиция. ВИДЕО+ФОТО
В Киеве правоохранители задержали местную жительницу, которая на Аллее Героев повредила несколько портретов павших украинских защитников и флажки.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 33-летняя киевлянка в это время находилась в неадекватном состоянии. Также она разбросала цветы, установленные на клумбе на Аллее Героев.
Граждане, которые проходили мимо, пытались помешать ее противоправным действиям.
Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла.
Женщину доставили в отделение полиции, сейчас с ней общаются полицейские. Решается вопрос о правовой квалификации.
Ранее местные телеграм-каналы опубликовали видео драки посреди Аллеи Героев.
Топ комментарии
+27 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий15.05.2025 21:27 Ответить Ссылка
+22 Серый Вовк
показать весь комментарий15.05.2025 21:26 Ответить Ссылка
+20 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий15.05.2025 21:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І пояснювати, нічого не треба!!
Там як раз, з правої сторони, трохи ближче, правда, фото моїх небесних.
Все ушлі на фронт ?
плять !
.
.
Може якась запойна... не алкоголічка - алкоголиня (о!. це стібаюся, коли лейтенанти жінки у нас називають себе в рапортах лейтенантинями)
А може й не так.
Жіночці - вдові знесло башню. Трохи перепила. Буває. Розумію. Але тоді жити на тому п'ятачку та виправляти світлини усіх інших.
Потрібна смертна кара!
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пі*дюлів. (с)