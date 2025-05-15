РУС
Надругательство над могилой военного в Сумской области
12 575 37

Повредила портреты погибших военных на Аллее Героев в Киеве: задержана женщина, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве правоохранители задержали местную жительницу, которая на Аллее Героев повредила несколько портретов павших украинских защитников и флажки.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 33-летняя киевлянка в это время находилась в неадекватном состоянии. Также она разбросала цветы, установленные на клумбе на Аллее Героев.

Граждане, которые проходили мимо, пытались помешать ее противоправным действиям.

Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла.

В Киеве женщина устроила хулиганство на Аллее Героев

Женщину доставили в отделение полиции, сейчас с ней общаются полицейские. Решается вопрос о правовой квалификации.

Ранее местные телеграм-каналы опубликовали видео драки посреди Аллеи Героев.

Автор: 

Топ комментарии
+27
Кислотой закинулась тварюка и крышу снесло, отправить в зону на лечение, годков на пять.
15.05.2025 21:26 Ответить
А шо за кислота така?
15.05.2025 22:55 Ответить
Ось таку лошицю, спокійно, треба і повісити, на ліхтарному стовпі!
І пояснювати, нічого не треба!!
15.05.2025 21:27 Ответить
У вас в Верховній Раді депутати є, які відверто підтримували і підтримують агресію. Щось не бачу сміливців когось з них "повісити".
16.05.2025 00:14 Ответить
Чим відрізняється депутат від громадянина. Депутат борзий і хазяїн жизні, громадянин тєрпіла та боягуз
16.05.2025 09:41 Ответить
Тварина.
Там як раз, з правої сторони, трохи ближче, правда, фото моїх небесних.
15.05.2025 21:29 Ответить
Невже павловський санаторій відкрили?
15.05.2025 21:29 Ответить
В самому центрі Києва, на Майдані, немає наряда поліції

Все ушлі на фронт ?

плять !

.
15.05.2025 21:30 Ответить
І таке вже не вперше !

.
15.05.2025 21:31 Ответить
Вони всі охороняють урядовий квартал - дупи 6-ти менеджерів і антимайданівців. А це бидло однозначно із понаїхавшись із Даунбаса, де на боці ворога воюють її родичі.
15.05.2025 21:34 Ответить
А якщо не з "даунбаса", а місцева, з "даункиївщини", то нехай буде, "панять і прастіть"?!
15.05.2025 22:15 Ответить
Ні, не панять і прастіть, в Києві такі також є, але більшість там прибувших із даунбаса ще за часів яника-зека.
15.05.2025 22:27 Ответить
Так маскавороті привели війну в Україну. То хай і тепер і виправляють свій прокол.
16.05.2025 08:57 Ответить
Там їх з десятка два джипів патрульних!!!! Але вони таксистів та припаркованиз гоняють... Або між собою спілкуються компанейськи... Ну щось важливе роБЛЯТЬ.
15.05.2025 23:05 Ответить
Вище написав.
Може якась запойна... не алкоголічка - алкоголиня (о!. це стібаюся, коли лейтенанти жінки у нас називають себе в рапортах лейтенантинями)
А може й не так.
Жіночці - вдові знесло башню. Трохи перепила. Буває. Розумію. Але тоді жити на тому п'ятачку та виправляти світлини усіх інших.
15.05.2025 21:34 Ответить
Все таки зросійщення глибоко в'їлося в українців. Чомусь слово берегиня ( Оберіг чол. рід) в українців ніякого "дискомфорту" не викликає, хоч воно одного ряду з членкинями і т . п.?
16.05.2025 07:44 Ответить
І от навіщо таке придумувати? Є https://www.wicc.net.ua/media/Slovnyk_fem.pdf ПАНІ ЛЕЙТЕНАНТ або ЛЕЙТЕНАНТКА . Впевнена ,що військові знають як правильно
16.05.2025 12:28 Ответить
Часті повідомлення про вандалізм..
Потрібна смертна кара!
15.05.2025 21:37 Ответить
Монтажна піна саме те, що потрібно у цому випадку.
15.05.2025 21:49 Ответить
А як що їй носа відкусити?Типу при затриманні сама собі відгевкнула?..Смішна буде)))
15.05.2025 21:53 Ответить
Блогерці Алхім можна, а ця чим гірша?
15.05.2025 21:59 Ответить
Щось чув про ту кобилу - що утворила?
15.05.2025 22:16 Ответить
Треба і їй портрет пошкодити.
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу пі*дюлів. (с)
15.05.2025 22:02 Ответить
За ноги и об угол ************.
15.05.2025 22:12 Ответить
Повесить сучкиню на Хрещатике. пЕРЕД ПОВЕШЕНИЕМ РАССТРЕЛЯТЬ.
15.05.2025 22:15 Ответить
Тупа *****
15.05.2025 22:29 Ответить
Мусорів як завжди нема. Вони "ухилянтів" ловлять, наркоманів і проституток "пасуть", та доять водіїв !
15.05.2025 23:01 Ответить
Відсутність покарання завжди веде до рецидиву.
16.05.2025 01:12 Ответить
Нічого така кобилка можна на ній і полежати
16.05.2025 02:10 Ответить
" Не полежать " в отдубасить привязав к столбу и отправить копать окопы.
16.05.2025 03:02 Ответить
Чому вона по дорозі до віддіку мусоріції не сконала?
16.05.2025 04:13 Ответить
Для таких істот треба на майдані зробити шибеницю і страчувати прилюдно!
16.05.2025 07:46 Ответить
Це готова швея, щоб шити однострої захисникам. Праця під примусом, проживання в "гуртожитку" під наглядом, років 3-4, і війську допоможе, і дурепу спасе від алкоголю, кислоти, чи просто від дурних мух в голові.
16.05.2025 09:31 Ответить
Херово! Що з центральної площі України влаштували стихійний цвинтар. Як на мене, для подібних меморіалів мають бути спеціально обладнані місця, а то нв око пересічної людини виглядає усе це дуже неохайно, прімитивно і недостойно.....🤔
16.05.2025 09:54 Ответить
Взуйте її в залізні чоботи
16.05.2025 16:29 Ответить
 
 