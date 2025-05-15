Повредила портреты погибших военных на Аллее Героев в Киеве: задержана женщина, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве правоохранители задержали местную жительницу, которая на Аллее Героев повредила несколько портретов павших украинских защитников и флажки.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 33-летняя киевлянка в это время находилась в неадекватном состоянии. Также она разбросала цветы, установленные на клумбе на Аллее Героев.

Граждане, которые проходили мимо, пытались помешать ее противоправным действиям.

Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла.

Женщину доставили в отделение полиции, сейчас с ней общаются полицейские. Решается вопрос о правовой квалификации.

Ранее местные телеграм-каналы опубликовали видео драки посреди Аллеи Героев.

