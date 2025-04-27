Забрал цветы и подарил девушке: в Ривненской области парень обокрал стелу погибших Героев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Мизоче Ривненской области 19-летний житель Здовбицкой громады, который и ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение административных и уголовных правонарушений, похитил цветы со стелы погибших Героев и подарил своей девушке.

Об этом сообщили в полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

"23 апреля около 12:10 в полицию сообщила 54-летняя женщина, что в Мизоче неизвестный похитил искусственные и живые цветы, которые находились возле стелы в честь павших защитников Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские офицеры тергромады оперативно установили злоумышленника: им оказался 19-летний соседней территориальной громады. Парень объяснил, что цветы он похитил, чтобы загладить вину перед своей девушкой, с которой накануне поссорился.

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Правоохранители составили на нарушителя административный протокол по ч.2 ст.51 КУоАП (мелкое хищение чужого имущества), а материалы направили в суд.

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