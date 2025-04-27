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Новости Вандализм на памятных местах
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Забрал цветы и подарил девушке: в Ривненской области парень обокрал стелу погибших Героев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Мизоче Ривненской области 19-летний житель Здовбицкой громады, который и ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение административных и уголовных правонарушений, похитил цветы со стелы погибших Героев и подарил своей девушке.

Об этом сообщили в полиции Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

"23 апреля около 12:10 в полицию сообщила 54-летняя женщина, что в Мизоче неизвестный похитил искусственные и живые цветы, которые находились возле стелы в честь павших защитников Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские офицеры тергромады оперативно установили злоумышленника: им оказался 19-летний соседней территориальной громады. Парень объяснил, что цветы он похитил, чтобы загладить вину перед своей девушкой, с которой накануне поссорился.

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Парень украл цветы со стелы погибших Героев

Правоохранители составили на нарушителя административный протокол по ч.2 ст.51 КУоАП (мелкое хищение чужого имущества), а материалы направили в суд.

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Парень украл цветы со стелы погибших Героев
Парень украл цветы со стелы погибших Героев

Автор: 

память (1495) вандализм (603) Ровенская область (1234)


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Топ комментарии
+9
Пі....рюга😡😡😡
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27.04.2025 11:00
+8
все залежить від Батьків ...в Україні є традиції, брати з могил нічого не можно , тим більше дарувати ,все піде прахом , а те що цей хлопець ще і з неповагою не тільки до полеглих ,а і до дівчині ,то заслуговує на піддупник від неї ...
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27.04.2025 11:09
+6
Дурачок. Одне добре, що дівчина (якщо з клепкою), то зметикує накивати пʼятами і якомога далі від такого «романтика»
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27.04.2025 11:16
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Пі....рюга😡😡😡
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27.04.2025 11:00 Ответить
...адміністративний протокол за ч.2 ст.51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна). так чьё майно и кто терпила?
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27.04.2025 12:15 Ответить
Стела - публічне місце місцевої громади. Квіти, виставлені біля стели, стали "внеском фізичної особи до громадської власності". Тому "терпіла" - "сільська громада"...
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27.04.2025 13:17 Ответить
У всіх міжнародних новинах вже про це пишуть,злочин сторіччя.
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27.04.2025 11:07 Ответить
"А какая разніца?"
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27.04.2025 11:08 Ответить
все залежить від Батьків ...в Україні є традиції, брати з могил нічого не можно , тим більше дарувати ,все піде прахом , а те що цей хлопець ще і з неповагою не тільки до полеглих ,а і до дівчині ,то заслуговує на піддупник від неї ...
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27.04.2025 11:09 Ответить
Сьогодні починаютьця поминальні дні (Гробки), на цвинтарах будуть сотні циган та бомжів, які змітають з могил спиртне в рюмках, поминальні гостинці та навідь квіти. Це для такої категорії людей недільнк свято! Дико дивитися, як ці особини напиваютьця і валяютьця п'яними серед могил! 🤬
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27.04.2025 11:38 Ответить
справжній Ромео😁
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27.04.2025 11:11 Ответить
Дурачок. Одне добре, що дівчина (якщо з клепкою), то зметикує накивати пʼятами і якомога далі від такого «романтика»
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27.04.2025 11:16 Ответить
То не романтік, а некромант.
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27.04.2025 13:24 Ответить
Хто йому дохтур?
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27.04.2025 11:21 Ответить
Мусора собі спрощують роботу , ця паскуда неодноразово вчиняв кримінальні проступки , тобто він неодноразово показав що він небезпечний для суспільства і такого краще ізолювати ніж чекати поки це біосміття вчинить тяжкий злочин .
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27.04.2025 11:33 Ответить
Подарував квіти і отримав "популярність" на всю країну..... це дуже важлива подія, що потребує розголосу вселенського масштабу.
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27.04.2025 11:34 Ответить
Ще цікаво чи є такий закон,що ставити квіти можна,а забирати нє.Я звісно не виправдовую цей вчинок,але нічого такого,щоб аж новини про це писати не бачу Якщо в Цензора проблеми зі свіжими новинами,то вони могли би ходити по всім мусарським райвідділам і знаходити ще більш шокуючі події.
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27.04.2025 11:47 Ответить
тобі щось не подобається? то збирай свій мотлох та звіздуй на ру.сру.
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27.04.2025 11:52 Ответить
Куда тебе забрали?
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27.04.2025 11:53 Ответить
бачу що лікар помилився. що тебе з лікарні відпустив.
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27.04.2025 11:56 Ответить
Якийсь скажений з російським прізвищем.
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27.04.2025 11:58 Ответить
ти дурний, якщо будуєш висновки по ніку. На коліна, грешнику, бо я кара Господня і нік у мене "Апостол Павел". Що за Крим скажеш?
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27.04.2025 12:02 Ответить
Що в тебе всі ознаки шизофренії
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27.04.2025 12:03 Ответить
Дуболобий, тебе за Крим спитали. До речі, путин - *****?
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27.04.2025 12:07 Ответить
Слухай,курка, і записуй.Крим-Україна,Путін-***** ,ти-довбойобка.Записала?
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27.04.2025 12:10 Ответить
Краще бути куркою , чем петушком (півником). Твоє місце на "Блакитном вогнику", виоропав Додіку? Із закантаченими н спілкуюсь
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27.04.2025 12:18 Ответить
Бажаю тобі,щоб в тебе ніколи не вкрали квіти,спочивай з миром
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27.04.2025 12:20 Ответить
От у вас розуму - "багато"... тручатися з людиною. яка доглядае за калатающими щелепою на чужбинi, ще й cсама - з сепаратистських територiй. Там розуму зовсiм - нi на копiйку... ЗЫ... Все люди - братья, все бабы - сестры, еднаймося, ондого!
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27.04.2025 13:04 Ответить
Zasunut6 w Dupu buket i podpalit6 ! Kurwa
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27.04.2025 11:39 Ответить
Пiдпалити в Освенцiмi
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27.04.2025 13:14 Ответить
Важлива, чи не важлива, а уйобка тепер знають по морді!
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27.04.2025 11:40 Ответить
І де ви побачили його морду?
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27.04.2025 11:57 Ответить
Пане Кушнір, це ж не в пустелі відбувалося, хтось та й бачив, можливо й впізнав, тому і кара народна цьому покидьку безповортна!
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27.04.2025 14:03 Ответить
Красти в мертвих..
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27.04.2025 11:54 Ответить
Так археологи-iсторики приклад показують, грабунками курганних могил. То й не диво Що такi мруть, як мухи. А бодай хоч i бiля пiрамiди Хеопса, чи де ще.
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27.04.2025 13:11 Ответить
традиція с цвинтаря красти усьо, що без догляду, тягнеться з глибини століть, ніщєбродів є усюди і завжди
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27.04.2025 12:04 Ответить
накол ********.......................................................
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27.04.2025 12:13 Ответить
Страшний аморальний поступок. А зєленський, який кладе квіти на могили загиблих героїв, це для моралістів, нормально
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27.04.2025 12:17 Ответить
...звичайна 73%ва тупорила какаразніца імені Найвеличнівшивого пристосуванця..
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27.04.2025 12:21 Ответить
Креативний ловелас .
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27.04.2025 12:23 Ответить
Стосовно бовдура, тiльки орднунг в Освенцiмi виправить ситуацiю. Цiкаво, як подарував своiй дiвчинi, парно-не парно по кiлькостi, тих квiтiв.
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27.04.2025 13:16 Ответить
За ноги и об стелу!
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27.04.2025 13:53 Ответить
Багаторазово!
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27.04.2025 14:04 Ответить
 
 