Поджигала автомобили военных по заказу РФ: в Харькове задержана 16-летняя девушка, - прокуратура

В Харькове правоохранители под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры задержали 16-летнюю девушку, которую подозревают в поджоге автомобилей, принадлежавших украинским военным.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным следствия, в ночь на 16 мая ученица лицея с помощью легковоспламеняющейся смеси подожгла два внедорожника - Opel Frontera и Toyota Tundra. Свои действия она сняла на телефон, чтобы отчитаться куратору. Ее действия были частью задания, за которое пообещали денежное вознаграждение и предоставили подробные инструкции. Однако средств девушка так и не получила - ее оперативно задержали правоохранители.

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. По ходатайству прокуратуры суд избрал ей меру пресечения - содержание под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджигали авто военных: в Харькове задержана женщина и ее несовершеннолетняя дочь, - Нацполиция. ФОТОрепортаж