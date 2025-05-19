РУС
Поджигала автомобили военных по заказу РФ: в Харькове задержана 16-летняя девушка, - прокуратура

прокуратура Харькова

В Харькове правоохранители под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры задержали 16-летнюю девушку, которую подозревают в поджоге автомобилей, принадлежавших украинским военным.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным следствия, в ночь на 16 мая ученица лицея с помощью легковоспламеняющейся смеси подожгла два внедорожника - Opel Frontera и Toyota Tundra. Свои действия она сняла на телефон, чтобы отчитаться куратору. Ее действия были частью задания, за которое пообещали денежное вознаграждение и предоставили подробные инструкции. Однако средств девушка так и не получила - ее оперативно задержали правоохранители.

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. По ходатайству прокуратуры суд избрал ей меру пресечения - содержание под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджигали авто военных: в Харькове задержана женщина и ее несовершеннолетняя дочь, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (4235) поджог (1116) прокуратура (5060) ВСУ (6863)
Топ комментарии
+14
Скільки вже можна казати про підняття відповідальності за подібні дії кратно, можливо до тимчасового введення смертної кари та розгляду подібних справ трибуналом? Ми що, куколди? В країні війна але подібні до цієї курви істоти абсолютно не бояться робити свої злочини бо знають що підуть на обмін. Замість заслуженої мотузки.
19.05.2025 14:58 Ответить
19.05.2025 14:58 Ответить
+11
У Батьків конфіскувати все майно, а малу паскуду на болота !
19.05.2025 15:00 Ответить
19.05.2025 15:00 Ответить
+8
Дивіться щоб "кураторами з ФСБ" не виявилися самі батьки.
Бо старих пердунів можуть посадити за#.
А якщо дитину зловлять, то насварять і максимум влуплять умовний термін.
19.05.2025 14:58 Ответить
19.05.2025 14:58 Ответить
Скільки вже можна казати про підняття відповідальності за подібні дії кратно, можливо до тимчасового введення смертної кари та розгляду подібних справ трибуналом? Ми що, куколди? В країні війна але подібні до цієї курви істоти абсолютно не бояться робити свої злочини бо знають що підуть на обмін. Замість заслуженої мотузки.
19.05.2025 14:58 Ответить
19.05.2025 14:58 Ответить
Там 16 років...
Яка користь від неї в тюрмі? Та й на обмін дітей ніяк...
А стріляти... я б не зміг...а ви?
19.05.2025 15:09 Ответить
19.05.2025 15:09 Ответить
Ти не читав його коментарів? Це НКВДист - людоненависник. Він і рідну матір застрелить не вагаючись.
19.05.2025 15:52 Ответить
19.05.2025 15:52 Ответить
А як тобі до дій верховного зрадника що розмінував чонгар? Розстріл чи "панять і прастіть?"
19.05.2025 15:27 Ответить
19.05.2025 15:27 Ответить
Істота в пікселі продавала прилади нічного бачення. Інша істота в пікселі торгувала зброєю. В другому випадку ваша мрія здійснилася: істоту в пікселі забаранили
19.05.2025 15:31 Ответить
19.05.2025 15:31 Ответить
Є нюанс. У військових зброї багато. Вона трофейна. ( В основному ак12 ак200 вали свдм) В нас її не виробляють. Добувається та зброя не на дереві з яблуками... А в смертельних боях.
Чому ж військовий що продає трофей, одразу стає істотою?
Ви можете підти на війну замість нього... Теж здобувати в боях трофеї і розпоряджатись ними на свій розсуд.
19.05.2025 16:10 Ответить
19.05.2025 16:10 Ответить
Дивіться щоб "кураторами з ФСБ" не виявилися самі батьки.
Бо старих пердунів можуть посадити за#.
А якщо дитину зловлять, то насварять і максимум влуплять умовний термін.
19.05.2025 14:58 Ответить
19.05.2025 14:58 Ответить
16 років - вже сама відповідає, а не батьки
19.05.2025 15:09 Ответить
19.05.2025 15:09 Ответить
У Батьків конфіскувати все майно, а малу паскуду на болота !
19.05.2025 15:00 Ответить
19.05.2025 15:00 Ответить
"оголошено підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. "
Тут ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України -Державна зрада - у неї на лобі написана.
Так що, від 15 до довічного. Звісно, адвокати та сердобольні почнуть нити що вона неповнолітня... Але я влупив би цій курві довічне.
19.05.2025 15:04 Ответить
19.05.2025 15:04 Ответить
Треба вже щось робити рашисти створили ціле піддпілля з відморозків ,можливо РНБО треба зібрати що до злочинів проти джержави і посилити відповідальність ,я так розумію телеграм канали які використовує ворог блокувати не хочуть.
19.05.2025 15:10 Ответить
19.05.2025 15:10 Ответить
РНБО як збереться, як збереться! Як засідання проведуть! Вова відео як запише! Ото начувайтесь, агентура-зрадники! Єрмак з Татаровим вам дадуть просратись. А портновські судєйки наведуть справедливість.
19.05.2025 16:38 Ответить
19.05.2025 16:38 Ответить
й чому вони такі дурні...
19.05.2025 15:29 Ответить
19.05.2025 15:29 Ответить
Довічного,розтріл,15 років,а може просто хай купує таких 30 авто ,і все
19.05.2025 15:35 Ответить
19.05.2025 15:35 Ответить
І знову вірю. Треба ще було додати її листування в телеграмі з бортніковим
19.05.2025 15:47 Ответить
19.05.2025 15:47 Ответить
Якщо піймали на гарячому..то чому не ****** з тої ж пляшки і теж підпалити..бо було необережне поводження з вогнем
19.05.2025 16:31 Ответить
19.05.2025 16:31 Ответить
А ,,випадковий,, перехожий якраз зафільмує де вона вже горить після необережного поводження з небезпечною сумішшю. І зіллє у всі пабліки де ці дебіли сидять. Хай покайфують.
19.05.2025 17:20 Ответить
19.05.2025 17:20 Ответить
 
 