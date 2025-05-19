Поджигала автомобили военных по заказу РФ: в Харькове задержана 16-летняя девушка, - прокуратура
В Харькове правоохранители под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры задержали 16-летнюю девушку, которую подозревают в поджоге автомобилей, принадлежавших украинским военным.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным следствия, в ночь на 16 мая ученица лицея с помощью легковоспламеняющейся смеси подожгла два внедорожника - Opel Frontera и Toyota Tundra. Свои действия она сняла на телефон, чтобы отчитаться куратору. Ее действия были частью задания, за которое пообещали денежное вознаграждение и предоставили подробные инструкции. Однако средств девушка так и не получила - ее оперативно задержали правоохранители.
Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. По ходатайству прокуратуры суд избрал ей меру пресечения - содержание под стражей.
Яка користь від неї в тюрмі? Та й на обмін дітей ніяк...
А стріляти... я б не зміг...а ви?
Чому ж військовий що продає трофей, одразу стає істотою?
Ви можете підти на війну замість нього... Теж здобувати в боях трофеї і розпоряджатись ними на свій розсуд.
Бо старих пердунів можуть посадити за#.
А якщо дитину зловлять, то насварять і максимум влуплять умовний термін.
Тут ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України -Державна зрада - у неї на лобі написана.
Так що, від 15 до довічного. Звісно, адвокати та сердобольні почнуть нити що вона неповнолітня... Але я влупив би цій курві довічне.