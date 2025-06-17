УКР
Затримано російського шпигуна, який коригував ракетні удари по Київщині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агента центру спецпризначення "Сенеж" російської воєнної розвідки (більш відомої як гру).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадника відомо?

За матеріалами справи, зловмисник наводив ракетно-дронові атаки РФ по столичному регіону.

Як встановило розслідування, агентом виявився 44-річний киянин. У поле зору російського гру він потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію.

зрадник з Київщини

Після вербування фігурант почав відслідковувати локації місцевих підприємств, які, на його думку, могли бути задіяні у виробництві військового спорядження для Сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох ворожих інформаторок, які наводили удари РФ по Донеччині, - СБУ. ФОТО

"Для збору даних він розпитував "потрібну" інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов, а потім прибував за адресами потенційних цілей для дорозвідки", - йдеться у повідомленні.

Одночасно зрадник шпигував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог.

Такі відомості ворог планував використати для підготовки обстрілів столичного регіону "в обхід" української ППО.

Як зрадника затримали?

Служба безпеки задокументувала кожен крок агента від початку його розвідактивності та вжила комплексних заходів для убезпечення українських підприємств.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. В його оселі виявлено два телефони з агентурним "звітом", до якого він вносив фото українських об’єктів з прив’язкою до гугл-карт.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано агентку РФ, яка наводила удари по Хмельниччині та виготовляла вибухівку для терактів, - СБУ. ФОТО

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Київ (20188) Київська область (4267) СБУ (13379) шпигунство (1057)
