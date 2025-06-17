Задержан российский шпион, который корректировал ракетные удары по Киевской области, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента центра спецназначения "Сенеж" российской военной разведки (более известной как гру).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предателе?

По материалам дела, злоумышленник наводил ракетно-дронные атаки РФ по столичному региону.

Как установило расследование, агентом оказался 44-летний киевлянин. В поле зрения российского гру он попал во время эфира чат-рулетки, где высказывал пророссийскую позицию.

После вербовки фигурант начал отслеживать локации местных предприятий, которые, по его мнению, могли быть задействованы в производстве военного снаряжения для Сил обороны.

"Для сбора данных он расспрашивал "нужную" информацию у знакомых под видом бытовых разговоров, а затем прибывал по адресам потенциальных целей для доразведки", - говорится в сообщении.

Одновременно предатель шпионил за маршрутами движения и боевыми позициями мобильных огневых групп во время воздушных тревог.

Такие сведения враг планировал использовать для подготовки обстрелов столичного региона "в обход" украинской ПВО.

Как предателя задержали?

Служба безопасности задокументировала каждый шаг агента от начала его разведывательной деятельности и приняла комплексные меры для обеспечения безопасности украинских предприятий.

На финальном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. В его доме обнаружены два телефона с агентурным "отчетом", в который он вносил фото украинских объектов с привязкой к гугл-картам.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.