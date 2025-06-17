РУС
Задержан российский шпион, который корректировал ракетные удары по Киевской области, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента центра спецназначения "Сенеж" российской военной разведки (более известной как гру).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предателе?

По материалам дела, злоумышленник наводил ракетно-дронные атаки РФ по столичному региону.

Как установило расследование, агентом оказался 44-летний киевлянин. В поле зрения российского гру он попал во время эфира чат-рулетки, где высказывал пророссийскую позицию.

предатель из Киевской области

После вербовки фигурант начал отслеживать локации местных предприятий, которые, по его мнению, могли быть задействованы в производстве военного снаряжения для Сил обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны два вражеских информатора, которые наводили удары РФ по Донецкой области, - СБУ. ФОТО

"Для сбора данных он расспрашивал "нужную" информацию у знакомых под видом бытовых разговоров, а затем прибывал по адресам потенциальных целей для доразведки", - говорится в сообщении.

Одновременно предатель шпионил за маршрутами движения и боевыми позициями мобильных огневых групп во время воздушных тревог.

Такие сведения враг планировал использовать для подготовки обстрелов столичного региона "в обход" украинской ПВО.

Как предателя задержали?

Служба безопасности задокументировала каждый шаг агента от начала его разведывательной деятельности и приняла комплексные меры для обеспечения безопасности украинских предприятий.

На финальном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. В его доме обнаружены два телефона с агентурным "отчетом", в который он вносил фото украинских объектов с привязкой к гугл-картам.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан агент РФ, которая наводила удары по Хмельницкой области и изготавливала взрывчатку для терактов, - СБУ. ФОТО

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Киев (26139) Киевская область (4363) СБУ (20433) шпионаж (1452)
Топ комментарии
+15
ВТОПІТЬ В ДНІПРІ

А колись давно його ще закопували заживо....це не натяк - просто історичний факт))
показать весь комментарий
17.06.2025 12:11 Ответить
+13
Вивезти до зруйнованого будинку, щоб всі бажаючі могли закидати його кусками бетону....
показать весь комментарий
17.06.2025 12:22 Ответить
+5
довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:11 Ответить
довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:11 Ответить
його життя буде коротким та трагічним - "совість замучає до смерті"
показать весь комментарий
17.06.2025 12:27 Ответить
ВТОПІТЬ В ДНІПРІ

А колись давно його ще закопували заживо....це не натяк - просто історичний факт))
показать весь комментарий
17.06.2025 12:11 Ответить
Розірвати.Дайте його мені.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:14 Ответить
Дістав "гуманний" ЗЕ ? І не тільки Вас.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:37 Ответить
Й відразу напишуть, дивитися що нацисти витворяють.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:26 Ответить
Послухаю тебе, коли когось з твоїх рідних отак розстріляють, а краще повісять помилково...
показать весь комментарий
17.06.2025 12:32 Ответить
Вивезти до зруйнованого будинку, щоб всі бажаючі могли закидати його кусками бетону....
показать весь комментарий
17.06.2025 12:22 Ответить
Ловлять одиниці, але таких тисячі...десь до 5% населення України прокацапське...мінімум 1% - готові працювати на кацапів.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:26 Ответить
Ваші % треба помножити мінімум на 5 !
показать весь комментарий
17.06.2025 12:30 Ответить
Та ні, якщо в цілому по Україні, 25% прокацапської падалі немає. 25% хіба у Донецьку було.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:34 Ответить
Поспілкуйтеся неформально з мешканцями Одеси чи Дніпра !
показать весь комментарий
17.06.2025 12:40 Ответить
..але перший місяць (звісно, після доведеного у суді злочину) нехай ця тварюка проведе у клітці, десь у районі Майдана Незалежності, для загального огляду-доступу "вдячними" киянами та гостями столиці..
"зоопарк" з подібними вимираючими (маю примарну-слабку надію) істотами має право на існування.. бо, як правило, подібні особини відбуваються лише заблюреною мордою та "простим ув'язненням"..
показать весь комментарий
17.06.2025 12:30 Ответить
Віддайте його постраждалим.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:54 Ответить
Пропоную вішати на гиляках
показать весь комментарий
17.06.2025 13:42 Ответить
чому не пишуть, по якій причині цей та схожі кадри не мобілізовані до ЗСУ? де працює, хто перевіряв, хто надавав відстрочку?
показать весь комментарий
17.06.2025 13:51 Ответить
Жаль, что харя его не показана на фото
показать весь комментарий
17.06.2025 14:25 Ответить
"Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна".
Як казав Гекельберри Финн: - А може "викупимо" його зразу дрючком по голові і фсьоо...
показать весь комментарий
17.06.2025 14:26 Ответить
Як він отримав бронь?
показать весь комментарий
17.06.2025 14:52 Ответить
Його суддиха Щасна, як свого, виправдає. Або інша подібна суддиха.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:27 Ответить
Гидота!
показать весь комментарий
19.06.2025 00:03 Ответить
 
 