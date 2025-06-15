РУС
5 559 37

Задержана агент РФ, которая наносила удары по Хмельницкой области и изготавливала взрывчатку для терактов, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Хмельницкой области еще одну агентку ФСБ РФ. Злоумышленница корректировала авиаудары РФ по региону и изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предательнице?

По материалам дела, фигуранткой оказалась 59-летняя местная безработная, которую завербовали через Телеграм.

предательница из Хмельницкой области

Какие задачи она выполняла?

После вербовки агентка отслеживала локации Сил обороны и передавала их координаты. Среди приоритетных целей врага были запасные командные пункты и административные здания ВСУ.

Для конспирации фигурантка скрыто снимала военные объекты, имитируя телефонный разговор, когда проходила мимо них.

Одновременно она получила от куратора указание на изготовление СВУ.

"По инструкции российского спецслужбиста женщина приобрела все необходимые компоненты для взрывчатки, однако не успела их скомпоновать", - говорится в сообщении.

Читайте также: Задержаны два агента, которые шпионили за боевой авиацией ВСУ на Киевщине и Николаевщине, - СБУ. ФОТО

Как вражескую агентку задержали?

Киберспециалисты СБУ задержали агента "на горячем", когда она шпионила вблизи воинской части.

На месте происшествия у задержанной изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ. Во время обысков по месту жительства у агента найдены составляющие к взрывному устройству.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

+18
В Хмельницькому й Старконі цілі квартали з військовими пенсами (ДОСи) багато з яких уродженці московії. Тихо ненавидять все українське. Там роботи для СБУ не початий край.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:23 Ответить
+17
Попалась свиноматка
показать весь комментарий
15.06.2025 12:09 Ответить
+17
Гени роблять своє. Це з тих завезених кацапів сімʼя чортове. Здалеку видно угро-фінка.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:11 Ответить
Попалась свиноматка
показать весь комментарий
15.06.2025 12:09 Ответить
І це на українських харчах на 4-й рік повномасштабної війни.
В1922 українські ліваки просрали Україну кацапам...
Ех...
показать весь комментарий
15.06.2025 12:15 Ответить
Гени роблять своє. Це з тих завезених кацапів сімʼя чортове. Здалеку видно угро-фінка.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:11 Ответить
А чому до неї застосували рід?Вона схожа на воно)
показать весь комментарий
15.06.2025 12:13 Ответить
нахрена мажете обличчя
Деколи хочеться у очі подивитися ,,,
На що тут дивитися - на бетонний паркан , спини сбушніків , чи "********* *******" ?
показать весь комментарий
15.06.2025 12:22 Ответить
Теж не розумію, в США роблять публічними фото затриманих. Враховуючи тяжкість злочину, тим більше треба публікувати.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:37 Ответить
Таки да! Якісний скан паспорта з фото в студію!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 12:40 Ответить
В Хмельницькому й Старконі цілі квартали з військовими пенсами (ДОСи) багато з яких уродженці московії. Тихо ненавидять все українське. Там роботи для СБУ не початий край.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:23 Ответить
Депортувати на Урал!!
показать весь комментарий
15.06.2025 12:41 Ответить
Кстати та же картина и по крыму. Там тем более генералы и адмиралы могли только по дембелю на пенсию селится. А от полковника по югу Украины, Мелитополь, Бердянск итд. Те что имели полярку по службе. Те еще совки калиброванные и дети, внуки их. С раннего брежнева заселялись. Кланы целые , по Херсону, Желтым водам тоже самое.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:10 Ответить
Хто б міг подумати .. не Донбас , і Дніпро а Хмельницький !
показать весь комментарий
15.06.2025 12:25 Ответить
Така стратегія москальської імперії - знищити, вигнати корінне населення і заселити своїми чурками.
Таке ж вони роблять зараз на ТОТ!!
показать весь комментарий
15.06.2025 12:46 Ответить
Важка тема для Лахти. Аби це був чоловік, той же Стицько- tanix pristavka, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith міг би написати що то замордований відсутністю прав та свобод чоловік так боровся проти бусифікації ТЦК.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:26 Ответить
Чим для тебе важка тема? Адекватним і мислячим все зрозуміло.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:33 Ответить
Молодець!
показать весь комментарий
15.06.2025 13:56 Ответить
чим займається буданов?
вигадує атеші та розказує про каву в ялті?
якщо не дотягується до рівня малюка з його павутиною то хоча б купувати росіян щоб ті підривали російську інфраструктуру - це ж можна робити?
показать весь комментарий
15.06.2025 12:31 Ответить
На гиляку , чортову курву , без зайвих пояснень і розмов 😡
показать весь комментарий
15.06.2025 12:44 Ответить
Тут не все так просто, залишилась без роботи, без грошей, чого не зробиш з голодухи!
Он наркомани за дозу людей грабують і вбивають...
показать весь комментарий
15.06.2025 12:51 Ответить
І що?***************???
показать весь комментарий
15.06.2025 12:54 Ответить
Що може виправдати масові вбивства?
показать весь комментарий
15.06.2025 12:57 Ответить
Без роботи? Без грошей?
Серйозно?
На кожному стовпі десятки вакансій - ця льоха чомусь навіть не схудла від недоїдання...
показать весь комментарий
15.06.2025 13:12 Ответить
ШО..
Тобто вона голодна була? І пішла не до волонтерів кусень хліба прохати а в чатбот до ворога, який зазвичай кине і не заплатить після ....
показать весь комментарий
15.06.2025 13:29 Ответить
І всю рідню на розмінування
показать весь комментарий
15.06.2025 17:51 Ответить
Якщо хоче працювати і не може знайти роботу хай прямує до центру зайнятості. Там дадуть направлення хоча й нане престижну але все ж таки роботу. А не шукати легких грошей вбиваючи українців.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:15 Ответить
Цю проблему треба і іншого боку щтовхати - кошти не на Маратон і Дороги а на 'Контррозвідку ( в т.ч. злам переписок у російському телеграмі та вк, де молодь сидить через проксі-програми/впн ) . Також потужно карати, самих скандальних знищувати, але так щоб деФакто було ясно за що медаль..... Максимально піарити яка буде кара фактична та ще й юридична ( великі строки) , обговорювати на батьківських зборах і т.д.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:26 Ответить
сумніваюсь, що там є центр зайнятості і їй 59 років, кому таке потрібно, хто візьме
показать весь комментарий
15.06.2025 13:44 Ответить
"Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони і передавала їхні координати. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ. За інструкцією російського спецслужбіста жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати".

Так і просяться кілька питань...
показать весь комментарий
15.06.2025 13:31 Ответить
Млин, можна було б зрозуміти, якщо б воно було десь за 70-80 - тяжке сталінське дитинство, вщент промиті мізки... Но вона ж була зовсім молодою, коли довбанувся срср, знала вже і про ГУЛАГи, і про репресії, і про Голодомор!!! А диви - "бандеровци", "Путін ввєді!","хачу расєю дамой"!!!

Прийшов вже час якщо не страчувати, то прикручувати оцих плівкою до стовпів чи стовбурів. На 24 години. А потім, відв'язувати та судити... що залишилось...
показать весь комментарий
15.06.2025 13:32 Ответить
поки не буде РОЗСТРІЛІВ зрадники не зупиняться
показать весь комментарий
15.06.2025 13:37 Ответить
Допоки московські коригувальники в Україні, будуть безкарно УБИВАТИ Українців, доти їх чисельність і буде ЗРОСТАТИ!!
Сирійці, просто і наочно, таке лайно вішають на кранах! Чисельність їх, упала в РАЗИ! А в Україні, зростає!!
Привладні із стефанчуками+зеленським+шмигалем, нікчемним РНБОУ, ГПУ, регулярно, упродовж 3 років,повномасштабного убивства Українців, прутінськими московітами, саботують і не вносять НЕВІДКЛАДНИХ змін до законодавства , які стали життєво необхідними для збереження життя Українцям та покарання коригувальників, в Особливий період та під час правового режиму воєнного стану в Україні з 2022 року!!!
Турбрежим, служкам у ВРУ та групі осіб з Урядового кварталу, був необхідним, лише щодо перерозподілу грошей в статтях Державного бюджету, для подальшого виведення їх на цікаві рахунки, в іноземних банках країн ЄС!!
показать весь комментарий
15.06.2025 13:44 Ответить
Заряд в сраку і хай летить на х...й.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:38 Ответить
цифравоє пакалєніє.
Главно дєло не позбавляйте її виборчого права, це майбутній електорат парламентської партії "Явастуданєпасилала". Перед виборами як раз зелена амністія буде.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:46 Ответить
Повторююсь, бо поки-що краще непридумав...
Закатати у бочку з гівном і відправити у Чмосковію!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 15:31 Ответить
На вили і на гній суку
показать весь комментарий
15.06.2025 15:33 Ответить
Розстрiли без суду та слiдства, це, звичайно, чудово! Але де гарантiя, що першого зтратять не мене?)))
показать весь комментарий
15.06.2025 16:33 Ответить
Здорова лярва
показать весь комментарий
15.06.2025 18:18 Ответить
 
 