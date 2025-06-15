Задержана агент РФ, которая наносила удары по Хмельницкой области и изготавливала взрывчатку для терактов, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Хмельницкой области еще одну агентку ФСБ РФ. Злоумышленница корректировала авиаудары РФ по региону и изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предательнице?
По материалам дела, фигуранткой оказалась 59-летняя местная безработная, которую завербовали через Телеграм.
Какие задачи она выполняла?
После вербовки агентка отслеживала локации Сил обороны и передавала их координаты. Среди приоритетных целей врага были запасные командные пункты и административные здания ВСУ.
Для конспирации фигурантка скрыто снимала военные объекты, имитируя телефонный разговор, когда проходила мимо них.
Одновременно она получила от куратора указание на изготовление СВУ.
"По инструкции российского спецслужбиста женщина приобрела все необходимые компоненты для взрывчатки, однако не успела их скомпоновать", - говорится в сообщении.
Как вражескую агентку задержали?
Киберспециалисты СБУ задержали агента "на горячем", когда она шпионила вблизи воинской части.
На месте происшествия у задержанной изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ. Во время обысков по месту жительства у агента найдены составляющие к взрывному устройству.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В1922 українські ліваки просрали Україну кацапам...
Ех...
Деколи хочеться у очі подивитися ,,,
На що тут дивитися - на бетонний паркан , спини сбушніків , чи "********* *******" ?
Таке ж вони роблять зараз на ТОТ!!
вигадує атеші та розказує про каву в ялті?
якщо не дотягується до рівня малюка з його павутиною то хоча б купувати росіян щоб ті підривали російську інфраструктуру - це ж можна робити?
Он наркомани за дозу людей грабують і вбивають...
Серйозно?
На кожному стовпі десятки вакансій - ця льоха чомусь навіть не схудла від недоїдання...
Тобто вона голодна була? І пішла не до волонтерів кусень хліба прохати а в чатбот до ворога, який зазвичай кине і не заплатить після ....
за що медаль..... Максимально піарити яка буде кара фактична та ще й юридична ( великі строки) , обговорювати на батьківських зборах і т.д.
Так і просяться кілька питань...
Прийшов вже час якщо не страчувати, то прикручувати оцих плівкою до стовпів чи стовбурів. На 24 години. А потім, відв'язувати та судити... що залишилось...
Сирійці, просто і наочно, таке лайно вішають на кранах! Чисельність їх, упала в РАЗИ! А в Україні, зростає!!
Привладні із стефанчуками+зеленським+шмигалем, нікчемним РНБОУ, ГПУ, регулярно, упродовж 3 років,повномасштабного убивства Українців, прутінськими московітами, саботують і не вносять НЕВІДКЛАДНИХ змін до законодавства , які стали життєво необхідними для збереження життя Українцям та покарання коригувальників, в Особливий період та під час правового режиму воєнного стану в Україні з 2022 року!!!
Турбрежим, служкам у ВРУ та групі осіб з Урядового кварталу, був необхідним, лише щодо перерозподілу грошей в статтях Державного бюджету, для подальшого виведення їх на цікаві рахунки, в іноземних банках країн ЄС!!
Главно дєло не позбавляйте її виборчого права, це майбутній електорат парламентської партії "Явастуданєпасилала". Перед виборами як раз зелена амністія буде.
Закатати у бочку з гівном і відправити у Чмосковію!!!