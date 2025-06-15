Задержана агент РФ, которая наносила удары по Хмельницкой области и изготавливала взрывчатку для терактов, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Хмельницкой области еще одну агентку ФСБ РФ. Злоумышленница корректировала авиаудары РФ по региону и изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предательнице?

По материалам дела, фигуранткой оказалась 59-летняя местная безработная, которую завербовали через Телеграм.

Какие задачи она выполняла?

После вербовки агентка отслеживала локации Сил обороны и передавала их координаты. Среди приоритетных целей врага были запасные командные пункты и административные здания ВСУ.

Для конспирации фигурантка скрыто снимала военные объекты, имитируя телефонный разговор, когда проходила мимо них.

Одновременно она получила от куратора указание на изготовление СВУ.

"По инструкции российского спецслужбиста женщина приобрела все необходимые компоненты для взрывчатки, однако не успела их скомпоновать", - говорится в сообщении.

Как вражескую агентку задержали?

Киберспециалисты СБУ задержали агента "на горячем", когда она шпионила вблизи воинской части.

На месте происшествия у задержанной изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ. Во время обысков по месту жительства у агента найдены составляющие к взрывному устройству.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.