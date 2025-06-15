Затримано агентку РФ, яка наводила удари по Хмельниччині та виготовляла вибухівку для терактів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала на Хмельниччині ще одну агентку ФСБ РФ. Зловмисниця коригувала авіаудари РФ по регіону та виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадницю відомо?

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували через Телеграм.

Які завдання вона виконувала?

Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони і передавала їхні координати. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.

Для конспірації фігурантка приховано знімала військові об’єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них.

Одночасно вона отримала від куратора вказівку на виготовлення СВП.

"За інструкцією російського спецслужбіста жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати", - йдеться у повідомленні.

Як ворожу агентку затримали?

Кіберфахівці СБУ затримали агентку "на гарячому", коли вона шпигувала поблизу військової частини.

На місці події у затриманої вилучено телефон із доказам роботи на ФСБ. Під час обшуків за місцем проживання в агентки знайдено складники до вибухового пристрою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.