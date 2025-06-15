УКР
Затримано агентку РФ, яка наводила удари по Хмельниччині та виготовляла вибухівку для терактів, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала на Хмельниччині ще одну агентку ФСБ РФ. Зловмисниця коригувала авіаудари РФ по регіону та виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадницю відомо?

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували через Телеграм.

зрадниця з Хмельниччини

Які завдання вона виконувала?

Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони і передавала їхні координати. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.

Для конспірації фігурантка приховано знімала військові об’єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них.

Одночасно вона отримала від куратора вказівку на виготовлення СВП.

"За інструкцією російського спецслужбіста жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Затримано двох агентів, які шпигували за бойовою авіацією ЗСУ на Київщині та Миколаївщині, - СБУ. ФОТО

Як ворожу агентку затримали?

Кіберфахівці СБУ затримали агентку "на гарячому", коли вона шпигувала поблизу військової частини.

На місці події у затриманої вилучено телефон із доказам роботи на ФСБ. Під час обшуків за місцем проживання в агентки знайдено складники до вибухового пристрою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ (13377) шпигунство (1056) Хмельницька область (1020)
В Хмельницькому й Старконі цілі квартали з військовими пенсами (ДОСи) багато з яких уродженці московії. Тихо ненавидять все українське. Там роботи для СБУ не початий край.
15.06.2025 12:23 Відповісти
Попалась свиноматка
15.06.2025 12:09 Відповісти
Гени роблять своє. Це з тих завезених кацапів сімʼя чортове. Здалеку видно угро-фінка.
15.06.2025 12:11 Відповісти
І це на українських харчах на 4-й рік повномасштабної війни.
В1922 українські ліваки просрали Україну кацапам...
Ех...
15.06.2025 12:15 Відповісти
А чому до неї застосували рід?Вона схожа на воно)
15.06.2025 12:13 Відповісти
нахрена мажете обличчя
Деколи хочеться у очі подивитися ,,,
На що тут дивитися - на бетонний паркан , спини сбушніків , чи "********* *******" ?
15.06.2025 12:22 Відповісти
Теж не розумію, в США роблять публічними фото затриманих. Враховуючи тяжкість злочину, тим більше треба публікувати.
15.06.2025 12:37 Відповісти
Таки да! Якісний скан паспорта з фото в студію!!!
15.06.2025 12:40 Відповісти
Депортувати на Урал!!
15.06.2025 12:41 Відповісти
Кстати та же картина и по крыму. Там тем более генералы и адмиралы могли только по дембелю на пенсию селится. А от полковника по югу Украины, Мелитополь, Бердянск итд. Те что имели полярку по службе. Те еще совки калиброванные и дети, внуки их. С раннего брежнева заселялись. Кланы целые , по Херсону, Желтым водам тоже самое.
15.06.2025 17:10 Відповісти
Хто б міг подумати .. не Донбас , і Дніпро а Хмельницький !
15.06.2025 12:25 Відповісти
Така стратегія москальської імперії - знищити, вигнати корінне населення і заселити своїми чурками.
Таке ж вони роблять зараз на ТОТ!!
15.06.2025 12:46 Відповісти
Важка тема для Лахти. Аби це був чоловік, той же Стицько- tanix pristavka, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith міг би написати що то замордований відсутністю прав та свобод чоловік так боровся проти бусифікації ТЦК.
15.06.2025 12:26 Відповісти
Чим для тебе важка тема? Адекватним і мислячим все зрозуміло.
15.06.2025 13:33 Відповісти
Молодець!
15.06.2025 13:56 Відповісти
чим займається буданов?
вигадує атеші та розказує про каву в ялті?
якщо не дотягується до рівня малюка з його павутиною то хоча б купувати росіян щоб ті підривали російську інфраструктуру - це ж можна робити?
15.06.2025 12:31 Відповісти
На гиляку , чортову курву , без зайвих пояснень і розмов 😡
15.06.2025 12:44 Відповісти
Тут не все так просто, залишилась без роботи, без грошей, чого не зробиш з голодухи!
Он наркомани за дозу людей грабують і вбивають...
15.06.2025 12:51 Відповісти
І що?***************???
15.06.2025 12:54 Відповісти
Що може виправдати масові вбивства?
15.06.2025 12:57 Відповісти
Без роботи? Без грошей?
Серйозно?
На кожному стовпі десятки вакансій - ця льоха чомусь навіть не схудла від недоїдання...
15.06.2025 13:12 Відповісти
ШО..
Тобто вона голодна була? І пішла не до волонтерів кусень хліба прохати а в чатбот до ворога, який зазвичай кине і не заплатить після ....
15.06.2025 13:29 Відповісти
І всю рідню на розмінування
15.06.2025 17:51 Відповісти
Якщо хоче працювати і не може знайти роботу хай прямує до центру зайнятості. Там дадуть направлення хоча й нане престижну але все ж таки роботу. А не шукати легких грошей вбиваючи українців.
15.06.2025 13:15 Відповісти
Цю проблему треба і іншого боку щтовхати - кошти не на Маратон і Дороги а на 'Контррозвідку ( в т.ч. злам переписок у російському телеграмі та вк, де молодь сидить через проксі-програми/впн ) . Також потужно карати, самих скандальних знищувати, але так щоб деФакто було ясно за що медаль..... Максимально піарити яка буде кара фактична та ще й юридична ( великі строки) , обговорювати на батьківських зборах і т.д.
15.06.2025 13:26 Відповісти
сумніваюсь, що там є центр зайнятості і їй 59 років, кому таке потрібно, хто візьме
15.06.2025 13:44 Відповісти
"Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони і передавала їхні координати. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ. За інструкцією російського спецслужбіста жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати".

Так і просяться кілька питань...
15.06.2025 13:31 Відповісти
Млин, можна було б зрозуміти, якщо б воно було десь за 70-80 - тяжке сталінське дитинство, вщент промиті мізки... Но вона ж була зовсім молодою, коли довбанувся срср, знала вже і про ГУЛАГи, і про репресії, і про Голодомор!!! А диви - "бандеровци", "Путін ввєді!","хачу расєю дамой"!!!

Прийшов вже час якщо не страчувати, то прикручувати оцих плівкою до стовпів чи стовбурів. На 24 години. А потім, відв'язувати та судити... що залишилось...
15.06.2025 13:32 Відповісти
поки не буде РОЗСТРІЛІВ зрадники не зупиняться
15.06.2025 13:37 Відповісти
Допоки московські коригувальники в Україні, будуть безкарно УБИВАТИ Українців, доти їх чисельність і буде ЗРОСТАТИ!!
Сирійці, просто і наочно, таке лайно вішають на кранах! Чисельність їх, упала в РАЗИ! А в Україні, зростає!!
Привладні із стефанчуками+зеленським+шмигалем, нікчемним РНБОУ, ГПУ, регулярно, упродовж 3 років,повномасштабного убивства Українців, прутінськими московітами, саботують і не вносять НЕВІДКЛАДНИХ змін до законодавства , які стали життєво необхідними для збереження життя Українцям та покарання коригувальників, в Особливий період та під час правового режиму воєнного стану в Україні з 2022 року!!!
Турбрежим, служкам у ВРУ та групі осіб з Урядового кварталу, був необхідним, лише щодо перерозподілу грошей в статтях Державного бюджету, для подальшого виведення їх на цікаві рахунки, в іноземних банках країн ЄС!!
15.06.2025 13:44 Відповісти
Заряд в сраку і хай летить на х...й.
15.06.2025 14:38 Відповісти
цифравоє пакалєніє.
Главно дєло не позбавляйте її виборчого права, це майбутній електорат парламентської партії "Явастуданєпасилала". Перед виборами як раз зелена амністія буде.
15.06.2025 14:46 Відповісти
Повторююсь, бо поки-що краще непридумав...
Закатати у бочку з гівном і відправити у Чмосковію!!!
15.06.2025 15:31 Відповісти
На вили і на гній суку
15.06.2025 15:33 Відповісти
Розстрiли без суду та слiдства, це, звичайно, чудово! Але де гарантiя, що першого зтратять не мене?)))
15.06.2025 16:33 Відповісти
Здорова лярва
15.06.2025 18:18 Відповісти
 
 