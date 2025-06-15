Затримано агентку РФ, яка наводила удари по Хмельниччині та виготовляла вибухівку для терактів, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала на Хмельниччині ще одну агентку ФСБ РФ. Зловмисниця коригувала авіаудари РФ по регіону та виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що про зрадницю відомо?
За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували через Телеграм.
Які завдання вона виконувала?
Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони і передавала їхні координати. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.
Для конспірації фігурантка приховано знімала військові об’єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них.
Одночасно вона отримала від куратора вказівку на виготовлення СВП.
"За інструкцією російського спецслужбіста жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати", - йдеться у повідомленні.
Як ворожу агентку затримали?
Кіберфахівці СБУ затримали агентку "на гарячому", коли вона шпигувала поблизу військової частини.
На місці події у затриманої вилучено телефон із доказам роботи на ФСБ. Під час обшуків за місцем проживання в агентки знайдено складники до вибухового пристрою.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В1922 українські ліваки просрали Україну кацапам...
Ех...
Деколи хочеться у очі подивитися ,,,
На що тут дивитися - на бетонний паркан , спини сбушніків , чи "********* *******" ?
Таке ж вони роблять зараз на ТОТ!!
вигадує атеші та розказує про каву в ялті?
якщо не дотягується до рівня малюка з його павутиною то хоча б купувати росіян щоб ті підривали російську інфраструктуру - це ж можна робити?
Он наркомани за дозу людей грабують і вбивають...
Серйозно?
На кожному стовпі десятки вакансій - ця льоха чомусь навіть не схудла від недоїдання...
Тобто вона голодна була? І пішла не до волонтерів кусень хліба прохати а в чатбот до ворога, який зазвичай кине і не заплатить після ....
за що медаль..... Максимально піарити яка буде кара фактична та ще й юридична ( великі строки) , обговорювати на батьківських зборах і т.д.
Так і просяться кілька питань...
Прийшов вже час якщо не страчувати, то прикручувати оцих плівкою до стовпів чи стовбурів. На 24 години. А потім, відв'язувати та судити... що залишилось...
Сирійці, просто і наочно, таке лайно вішають на кранах! Чисельність їх, упала в РАЗИ! А в Україні, зростає!!
Привладні із стефанчуками+зеленським+шмигалем, нікчемним РНБОУ, ГПУ, регулярно, упродовж 3 років,повномасштабного убивства Українців, прутінськими московітами, саботують і не вносять НЕВІДКЛАДНИХ змін до законодавства , які стали життєво необхідними для збереження життя Українцям та покарання коригувальників, в Особливий період та під час правового режиму воєнного стану в Україні з 2022 року!!!
Турбрежим, служкам у ВРУ та групі осіб з Урядового кварталу, був необхідним, лише щодо перерозподілу грошей в статтях Державного бюджету, для подальшого виведення їх на цікаві рахунки, в іноземних банках країн ЄС!!
Главно дєло не позбавляйте її виборчого права, це майбутній електорат парламентської партії "Явастуданєпасилала". Перед виборами як раз зелена амністія буде.
Закатати у бочку з гівном і відправити у Чмосковію!!!