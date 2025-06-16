РУС
Задержаны два вражеские информатора, которые наводили удары РФ по Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще двух информаторов российских спецслужб. Обе фигурантки - местные жительницы, которые готовили координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по региону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о злоумышленницах?

Так, как отмечается, в Славянске пособницей врага оказалась 44-летняя продавщица из местного магазина, которая попала в поле зрения оккупантов из-за пророссийских комментариев в Телеграмм-каналах.

Чтобы собрать разведданные, злоумышленница обходила местность, а также расспрашивала "нужную" информацию у посетителей торгового заведения.

Еще одна информатор - 45-летняя работница коммунального предприятия в поселке Красноторка Краматорского района.

предательницы из Донецкой области
предательницы из Донецкой области

Как установило расследование, женщина дистанционно сотрудничала со "связным" вражеской спецслужбы. Им оказался давний знакомый фигурантки с временно захваченной части Донецкой области, который планировал передавать развединформацию в российский гру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан агент РФ, которая наводила удары по Хмельницкой области и изготавливала взрывчатку для терактов, - СБУ. ФОТО

Какая информация интересовала врага?

По инструкции оккупантов она отслеживала расположение блокпостов и маршруты движения бронетехники украинских войск в направлении передовой.

Сотрудники СБУ задержали обеих злоумышленниц по месту жительства. Во время обысков у информаторов изъяты телефоны с доказательствами работы на врага.

Подозрения предательницам

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленницы находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Автор: 

СБУ (20431) шпионаж (1451) Донецкая область (10819)
А хіба на Донеччині ще залишилися патріоти України? Тупі корови-ждунки, які привели війну на Донбас чекають не дочекакються бурятів і кадирівців, думають, що вони принесуть їм ковбаси по 2;20. То по телевізору в кацапа все є, а принесе він їм немиту, смердячу, обрізану соску.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:56 Ответить
Ех! Вот прі союзе то било всьо!
показать весь комментарий
16.06.2025 10:05 Ответить
Так, при "совке" в них було все, бо не знали що мало бути крім того "всього". Однакові трьох розмірів пальто, брюки під один шаблон і чоботи - кирзяки, биті валянки і купа гезет "Правда", "Ізвестіє" "Красная Звезда", "Труд", Сільські Вісті" і невелика кількість "Советскій спорт". Ці газети використовували в крамницях як упаковочний матеріал, обклеювали стіни бід шпалери і кращогог і туалетний папір, бо туалетного папіру по призначенню просто не було. Казали, що це все, що необхідно людині. Я служив на території Німецької Демократичної Республіки і бачив, як наші, ніби дикі, бігли в їх крамниці і гребли все, що потрапляло під руки, особливо коли була унінка по закінченню сезону і перли в Союз де перепродавало в три дорога, бо там не було нічого, від презервативів до коврів.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:59 Ответить
В цьому плані Донеччина нічим не відрізняється від Хмельниччини, Львівщини, Рівненщини та ще двадцяти областей України
показать весь комментарий
16.06.2025 11:20 Ответить
Та ні, відрізняється, ще як. Хоча би по признаку мови, на Донеччині її майже не було чути, в починаючи з 2013 там за мову навіть вбивали. На Хмельниччині, тим більше на Галичині - українська мова. І куди їм братися до Дамбаса, який не гнав порожняк і який годував всю Україну і Європу( це їм так сказали по телевізору).
показать весь комментарий
16.06.2025 15:19 Ответить
Це тобі, друже, так сказали по телевізору, ще й пару бабць скажених показали, а ти і радий в таку маячну вірити. Дай вгадаю - про Свинарчуків теж одразу повірив?
показать весь комментарий
16.06.2025 16:26 Ответить
главно дєло, не позбавляйте їх виборчого права, бо вони ************ на виборах після зеленої амністії.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:24 Ответить
 
 