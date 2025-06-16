Задержаны два вражеские информатора, которые наводили удары РФ по Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще двух информаторов российских спецслужб. Обе фигурантки - местные жительницы, которые готовили координаты для ракетно-бомбовых ударов агрессора по региону.

Что известно о злоумышленницах?

Так, как отмечается, в Славянске пособницей врага оказалась 44-летняя продавщица из местного магазина, которая попала в поле зрения оккупантов из-за пророссийских комментариев в Телеграмм-каналах.

Чтобы собрать разведданные, злоумышленница обходила местность, а также расспрашивала "нужную" информацию у посетителей торгового заведения.

Еще одна информатор - 45-летняя работница коммунального предприятия в поселке Красноторка Краматорского района.





Как установило расследование, женщина дистанционно сотрудничала со "связным" вражеской спецслужбы. Им оказался давний знакомый фигурантки с временно захваченной части Донецкой области, который планировал передавать развединформацию в российский гру.

Какая информация интересовала врага?

По инструкции оккупантов она отслеживала расположение блокпостов и маршруты движения бронетехники украинских войск в направлении передовой.

Сотрудники СБУ задержали обеих злоумышленниц по месту жительства. Во время обысков у информаторов изъяты телефоны с доказательствами работы на врага.

Подозрения предательницам

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленницы находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 8 лет тюрьмы.