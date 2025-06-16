Затримано двох ворожих інформаторок, які наводили удари РФ по Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала на Донеччині ще двох інформаторок російських спецслужб. Обидві фігурантки - місцеві жительки, які готували координати для ракетно-бомбових ударів агресора по регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про зловмисниць?

Так, як зазначається, у Слов’янську поплічницею ворога виявилася 44-річна продавчиня з місцевого магазину, яка потрапила у поле зору окупантів через проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Щоб зібрати розвіддані, зловмисниця обходила місцевість, а також розпитувала "потрібну" інформацію у відвідувачів торговельного закладу.

Ще одна інформаторка - 45-річна працівниця комунального підприємства у селищі Красноторка Краматорського району.





Як встановило розслідування, жінка дистанційно співпрацювала зі "зв’язковим" ворожої спецслужби. Ним виявився давній знайомий фігурантки з тимчасово захопленої частини Донеччини, який планував передавати розвідінформацію до російського гру.

Яка інформація цікавила ворога?

За інструкцією окупантів вона відслідковувала розташування блокпостів та маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку передової.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисниць за місцями проживання. Під час обшуків у інформаторок вилучено телефони із доказами роботи на ворога.

Підозри зрадницям

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 8 років тюрми.