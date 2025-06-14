У центрі Харкова підлітки фотографувались з прапором зі свастикою: поліція відкрила провадження

Правоохоронці виявили в соцмережах відео, на якому молоді люди фотографуються з прапором зі свастикою. Порушниками виявились місцеві мешканці та 17 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

За інформацією правоохоронців, підлітків із батьками запросили до районного управління поліції для з'ясування усіх обставин. На цей час тривають першочергові слідчі дії.

Слідчі Харківського районного управління поліції №1 одразу розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

