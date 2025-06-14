В центре Харькова подростки фотографировались с флагом со свастикой: полиция открыла производство

Правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором молодые люди фотографируются с флагом со свастикой. Нарушителями оказались местные жители 15 и 17 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, подростков с родителями пригласили в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Следователи Харьковского районного управления полиции №1 сразу начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

