В центре Харькова подростки фотографировались с флагом со свастикой: полиция открыла производство
Правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором молодые люди фотографируются с флагом со свастикой. Нарушителями оказались местные жители 15 и 17 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.
По информации правоохранителей, подростков с родителями пригласили в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
Следователи Харьковского районного управления полиции №1 сразу начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
«Як нема розуму змалку, то нема й доостанку».
Ознайомтесь:
«ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. »
Отже, якщо особа, якій виповнилося 16 років, вчинила дії, що підпадають під частину 1 статті 436-1 КК України, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності.
Если моя формулировка вызвала негативный оттенок - то, это было не специально, и не было целью. Тем не менее основная мысль касалась не буквы, а духа закона - и подхода к подобным подростковым случаям.
З свого боку, судячи того, що Ви вмієте набирати текст (чи може Ви користутесь програмою голосового набору? ). Але все одно, Ви відвідували школу. І у Вас були предмети, щось типу «Государство і право». І невже викладач, грізно хмурячи брови не нагадував Вам: «Нєзнаніє закона, нє освобождаєт от отвєствєнності»?
Ну, а про: «Дура лєкс....» чули?
Фраза "Dura lex, sed lex" перекладається з латинської як "Суворий закон, але це закон" або "Закон суворий, але це закон". Вона виражає принцип невідворотності покарання, навіть якщо закон є жорстким.
Це «Римське право» - основа юрспруденції Цивілізації.
«Если дело дойдёт до суда специалисты сделают своё работу и вынесут решение.» (с)
Так. Згідно Закону.
Чи Ви пропонуєте: «по- понятіям?»
100500 рупьлєй дать обєщал...»
Масштаб Фсбшних сценаріїв, такого штибу, руками малоліток зкацаплених в Україні, вказує на серйозні провали в роботі, з 2019 року, отих недолугих осіб, з урядового кварталу!!!
А ці малолєтки, як і їх родітєлі, продукт кацапосовєтської пропаганди.
Совєтскій народ.
Хитрі, безсовісні, жадібні.
Маємо шо маємо.
ПТН - ПНХ !
Не переймайтесь.
Кацапска Імперія більше 400 років нищила українців, та їх ідентичність.
Нищила штучим голодом, та у концтаборах ГУЛАГу.
Переманювала на свій бік еліту грошима і посадами. І вони, щоб довести свою відданість кацапам, вели себе більш жорстоко з українцями, ніж самі кацапи.
А тих, хто не куплявся - просто вбивали.
Урочищее Сандармох - як приклад.