В центре Харькова подростки фотографировались с флагом со свастикой: полиция открыла производство

В Харькове прогремел взрыв возле отдела полиции

Правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором молодые люди фотографируются с флагом со свастикой. Нарушителями оказались местные жители 15 и 17 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, подростков с родителями пригласили в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Следователи Харьковского районного управления полиции №1 сразу начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

+10
«Дядєнька с Бєлгарада в Тєлєґє папрасил.
100500 рупьлєй дать обєщал...»

14.06.2025 21:50
+7
на тєлєграмі по п'ятсот гривень обіцяли за фото.

14.06.2025 21:54
+6
Без втручання, старших тітушок, у підготовку та проведення цього «дійства» на замовлення ЗМІ окупантів з московії, і сумнівів немає!
Масштаб Фсбшних сценаріїв, такого штибу, руками малоліток зкацаплених в Україні, вказує на серйозні провали в роботі, з 2019 року, отих недолугих осіб, з урядового кварталу!!!

14.06.2025 21:54
"Слідчі" - а одного слідчого вже не достатньо на 17-річну шпану? Треба обов'язково слідчу команду зибрати, платити за це зарплату? Це ж не мільйонні хабарі, що тут робити більше, ніж одному слідчому?

14.06.2025 21:44
Як це одного слідчого на золотий генофонд нації? Ви б ще звалили на одного дізнавача...

14.06.2025 22:13
На кiчу кондомiв.

14.06.2025 21:47
Подростки дурачки... нашли как отличиться... а следователи додумались чем заняться... додумались чем заняться... каким боком там пропаганда, изготовление или распространение непонятно... ну так же как и распространение и изготовление порнографии если в телефоне что то найдут... на лицо просто порча документов, по статье ну максимум хулиганство

14.06.2025 21:47
Про вік Ваш не питаю, і не тому що Ви дама, а тому, що:
«Як нема розуму змалку, то нема й доостанку».
Ознайомтесь:
«ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. »

14.06.2025 21:55
по тексту новости, это просто возможность судье подзаработать, ну либо следователю. Несовершеннолетние решили сделать глупость, ну будет им год условки

14.06.2025 22:05
Будь ласка copy past той текст новості: по якому: «по тексту», ви зробили свій висновок.

14.06.2025 22:16
Оскільки частина 1 статті 436-1 КК України не передбачає зниження віку кримінальної відповідальності, то загальна норма статті 22 КК України застосовується і до цього злочину.

Отже, якщо особа, якій виповнилося 16 років, вчинила дії, що підпадають під частину 1 статті 436-1 КК України, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності.

14.06.2025 22:18
Спасибо за юридическое уточнение - думаю - это важно для контекста понимания, как именно квалифицируется данное действие с точки зрения УК Украины. Но даже с учётом уголовной ответственности, тут не столько состав преступления и умысел его совершить, сколько проявление типичной подростковой дурости и желания "выпендриваться" в соц. сети перед сверстниками. Хоть формально можно возбуждать уголовное дело, всё же тут больше нужен воспитательный процесс (по моему субъективному мнению). Опять же из текста новости не видны все обстоятельства. Но поссле прочтения, того, что изложено сложилось именно такое впечатление.

14.06.2025 22:29
Ніякого "УК Украины" не існує...

14.06.2025 22:33
Полагаю, в контексте обсуждения суть осталась понятна - речь шла именно о КК Украины.
Если моя формулировка вызвала негативный оттенок - то, это было не специально, и не было целью. Тем не менее основная мысль касалась не буквы, а духа закона - и подхода к подобным подростковым случаям.

14.06.2025 22:43
Вам все пояснив Юрист.
З свого боку, судячи того, що Ви вмієте набирати текст (чи може Ви користутесь програмою голосового набору? ). Але все одно, Ви відвідували школу. І у Вас були предмети, щось типу «Государство і право». І невже викладач, грізно хмурячи брови не нагадував Вам: «Нєзнаніє закона, нє освобождаєт от отвєствєнності»?
Ну, а про: «Дура лєкс....» чули?

14.06.2025 22:47
Да вы правы "D*ra lex s*d lex" и "незнание закона..." часто звучали в совковых коридорах "правосудия", зачем вы это тут вспоминаете и распространяете... Современное право всё же делает акцент не только на статью, а и на контекст, пропорциональность, умысел и возраст. Поскольку это подростки (несовершеннолетние) формально ответственность возможна, по сути - тут нужно (по моему субъективному мнению) больше воспитательного характера. Следователи начали досудебное расследование. Если дело дойдёт до суда специалисты сделают своё работу и вынесут решение.

14.06.2025 23:02
До чого ви приплели сюди СРСР ?
Фраза "Dura lex, sed lex" перекладається з латинської як "Суворий закон, але це закон" або "Закон суворий, але це закон". Вона виражає принцип невідворотності покарання, навіть якщо закон є жорстким.
Це «Римське право» - основа юрспруденції Цивілізації.

«Если дело дойдёт до суда специалисты сделают своё работу и вынесут решение.» (с)

Так. Згідно Закону.
Чи Ви пропонуєте: «по- понятіям?»

14.06.2025 23:32


А потім в CNN : Топік: «Маладиє нацисти Харькова.»

14.06.2025 22:04
і "ходячий принтер" наталі харп роздрукує фотку з новини для трампа. Блискавична успішна операція.

14.06.2025 22:15
Підлітків з батьками треба запрошувати на розмінування.

14.06.2025 22:03
От же ****** - дебіли малолітні. Знищити цю погань московську... Слава Україні !!!

14.06.2025 22:06
Нищити, це звірячий кацапський метод: «Нєт чєловєка - нєт проблєми» (с)
А ці малолєтки, як і їх родітєлі, продукт кацапосовєтської пропаганди.
Совєтскій народ.
Хитрі, безсовісні, жадібні.
Маємо шо маємо.

ПТН - ПНХ !

14.06.2025 22:26
100% замовлення ФСБ через телеграм для пропаганди.

14.06.2025 22:19
Ослан Осланович ,пройдитенах с аквалангом в поисках хрюсского корабля мац ква,пшол,пшол, негодяй..

15.06.2025 08:31
Ну сказав же путін, що тут нацисти, то потрібна підтверджуюча картинка. Ці дитячі "ігри" потім закінчаться бомбардуваннями під мовчання західного соціуму.

15.06.2025 01:19
І в цих ВИРОДКІВ є батьки та матері, і на кухні ведуться розмови, які потім виливаються у такі ось об"єднання. Дуже жаль, що ми не виховували своїх дітей ПАТРІОТАМИ УКРАЇНИ!!! Я сама лише після незалежності України почала читати та цікавитись, а дорослі вже сини лише після 2014-2022 років визначились, що ми - УКРАЇНЦІ!!! Дуже жалкую, що ані мені не привили віру в Бога, патріотизм до рідної України, АНІ Я ЦЬОГО НЕ ЗРОБИЛА ВЧАСНО!!! Ми самі винні, що наші діти БЕЗРОДНІ!!!

15.06.2025 06:35
«Ми самі винні, що наші діти БЕЗРОДНІ!!!»
Не переймайтесь.
Кацапска Імперія більше 400 років нищила українців, та їх ідентичність.
Нищила штучим голодом, та у концтаборах ГУЛАГу.
Переманювала на свій бік еліту грошима і посадами. І вони, щоб довести свою відданість кацапам, вели себе більш жорстоко з українцями, ніж самі кацапи.
А тих, хто не куплявся - просто вбивали.
Урочищее Сандармох - як приклад.

15.06.2025 08:47
підлітковий протест. молоде-дурне

15.06.2025 09:10
 
 