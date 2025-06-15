Сдавал врагу места дислокации военных и техники ВСУ на Ривненщине: СБУ разоблачила местного жителя
Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила серию ракетно-дронных ударов РФ по военной инфраструктуре на западе Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Собирал на камеру координаты аэродромов и складов ВСУ
По результатам спецоперации на Ривненщине задержан российский агент, который собирал координаты для воздушной атаки рашистов на оперативные аэродромы и логистические склады ВСУ.
По материалам дела, заказ оккупантов выполнял 24-летний местный безработный, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник центрального управления ФСБ Илья Кудрявцев.
В поле зрения российской спецслужбы предатель попал через телеграм-каналы, где искал "легких денег". После вербовки агент получил от куратора инструкции по поиску военных объектов, доразведке "на местности" и передаче координат.
Чтобы выполнить задание, фигурант установил в своем авто скрытую камеру, а затем объезжал местность и фиксировал на видеоустройство локации Сил обороны.
Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он снимал внешний периметр военного объекта.
Также Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.
Грозит пожизненное лишение свободы
На месте происшествия и в квартире задержанного изъят телефон, камера скрытого наблюдения, а также другие доказательства работы на врага.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
