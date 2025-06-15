РУС
Сдавал врагу места дислокации военных и техники ВСУ на Ривненщине: СБУ разоблачила местного жителя

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила серию ракетно-дронных ударов РФ по военной инфраструктуре на западе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Собирал на камеру координаты аэродромов и складов ВСУ

По результатам спецоперации на Ривненщине задержан российский агент, который собирал координаты для воздушной атаки рашистов на оперативные аэродромы и логистические склады ВСУ.

Также читайте: Готовил удары РФ по военным авиабазам: СБУ задержала корректировщика на Львовщине

По материалам дела, заказ оккупантов выполнял 24-летний местный безработный, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник центрального управления ФСБ Илья Кудрявцев.

В поле зрения российской спецслужбы предатель попал через телеграм-каналы, где искал "легких денег". После вербовки агент получил от куратора инструкции по поиску военных объектов, доразведке "на местности" и передаче координат.

Чтобы выполнить задание, фигурант установил в своем авто скрытую камеру, а затем объезжал местность и фиксировал на видеоустройство локации Сил обороны.

Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он снимал внешний периметр военного объекта.

Также Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетные удары по Запорожью

Грозит пожизненное лишение свободы

На месте происшествия и в квартире задержанного изъят телефон, камера скрытого наблюдения, а также другие доказательства работы на врага.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

золотий фонд Оманської Гниди
показать весь комментарий
15.06.2025 10:20 Ответить
Потрібно посилювати відповідальність за роботу на ворога у воєнний час
показать весь комментарий
15.06.2025 10:26 Ответить
При хатриманні чинив опір намагався ****** бензином і підпалити правоохоронців але облився іпідпалив себе
показать весь комментарий
15.06.2025 10:34 Ответить
У безробітного є гроші на телегу? На авто у 24 рочки?
показать весь комментарий
15.06.2025 10:30 Ответить
Ну колиж ви відключите повністю інтернет для держустанов лікарень старлінки інші щоб не сиділи в соцсітях краще хай книжки читають і бур,яни полять від цього ще ніхто не постраждав
показать весь комментарий
15.06.2025 10:31 Ответить
На гиляку падлюку , який зрадив свою краіну🤬
показать весь комментарий
15.06.2025 10:45 Ответить
Єдиний норм комент...

Треьа повертати смертну кару, за такі витрибеньки! Діти..діти...такі падли можуть десятки дітей вбити..
показать весь комментарий
15.06.2025 11:22 Ответить
Просіть ЗЕ, щоб визнав, що іде війна. І - по законах військового часу !!!
показать весь комментарий
15.06.2025 14:44 Ответить
Ну то й просіть. Я за оцю бидлоту не голосувала.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:49 Ответить
Чого їхні мармизи ховають? В 22-му після удару по Рівненському аеропорту я зловив паскуду, який знімав на мобільний панораму місця прильоту ракети, запихнув в авто, забрав телефон. щоб нічого не видалив, завіз поліцейським на блокпост, ті виявили в телефоні рашистські контакти та визвали СБУ, далі не знаю, бо транспорт не ходив а я їхав забирати доньку з роботи, а оце думаю чи часом (курва ) не відпустили його тоді? - високий на зріст, статура та ж і вік якраз, той був на вигляд біля 20-ти.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:44 Ответить
перед виборами вийде по "зеленій амністії" і піде голосувати за нову парламентську партію "Явастуданєпасилал".
показать весь комментарий
15.06.2025 15:45 Ответить
Предательство прямое просто массово. И возраст удивляет. Часто 17---35 лет! Каждый день инфа и по всей географии--- от Ужгорода до донбалласта. С севера до Одессы!
показать весь комментарий
15.06.2025 17:18 Ответить
Не так страшні кацапські воші
Як українські гниди (с)
показать весь комментарий
15.06.2025 21:27 Ответить
 
 