Сдавал врагу места дислокации военных и техники ВСУ на Ривненщине: СБУ разоблачила местного жителя

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила серию ракетно-дронных ударов РФ по военной инфраструктуре на западе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Собирал на камеру координаты аэродромов и складов ВСУ

По результатам спецоперации на Ривненщине задержан российский агент, который собирал координаты для воздушной атаки рашистов на оперативные аэродромы и логистические склады ВСУ.

По материалам дела, заказ оккупантов выполнял 24-летний местный безработный, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник центрального управления ФСБ Илья Кудрявцев.

В поле зрения российской спецслужбы предатель попал через телеграм-каналы, где искал "легких денег". После вербовки агент получил от куратора инструкции по поиску военных объектов, доразведке "на местности" и передаче координат.

Чтобы выполнить задание, фигурант установил в своем авто скрытую камеру, а затем объезжал местность и фиксировал на видеоустройство локации Сил обороны.

Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он снимал внешний периметр военного объекта.

Также Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Грозит пожизненное лишение свободы

На месте происшествия и в квартире задержанного изъят телефон, камера скрытого наблюдения, а также другие доказательства работы на врага.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.