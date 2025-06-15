УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7383 відвідувача онлайн
Новини Затримання коригувальників
2 728 13

Здавав ворогу місця дислокації військових та техніки ЗСУ на Рівненщині: СБУ викрила місцевого жителя

сбу

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії ракетно-дронових ударів РФ по військовій інфраструктурі на заході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Збирав на камеру координати аеродромів і складів ЗСУ

За результатами спецоперації на Рівненщині затримано російського агента, який збирав координати для повітряної атаки рашистів на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ.

Також читайте: Готував удари РФ по військових авіабазах: СБУ затримала коригувальника на Львівщині

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев.

У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через телеграм-канали, де шукав "легких грошей". Після вербування агент отримав від куратора інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки "на місцевості" та передачі координат.

Щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру, а потім об’їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації Сил оборони.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він знімав зовнішній периметр військового об’єкта.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

Загрожує довічне позбавлення волі

На місці події та в помешканні затриманого вилучено телефон, камеру прихованого спостереження, а також інші докази роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13377) коригування (122) Рівненська область (1227)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
золотий фонд Оманської Гниди
показати весь коментар
15.06.2025 10:20 Відповісти
+6
У безробітного є гроші на телегу? На авто у 24 рочки?
показати весь коментар
15.06.2025 10:30 Відповісти
+6
На гиляку падлюку , який зрадив свою краіну🤬
показати весь коментар
15.06.2025 10:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
золотий фонд Оманської Гниди
показати весь коментар
15.06.2025 10:20 Відповісти
Потрібно посилювати відповідальність за роботу на ворога у воєнний час
показати весь коментар
15.06.2025 10:26 Відповісти
При хатриманні чинив опір намагався ****** бензином і підпалити правоохоронців але облився іпідпалив себе
показати весь коментар
15.06.2025 10:34 Відповісти
У безробітного є гроші на телегу? На авто у 24 рочки?
показати весь коментар
15.06.2025 10:30 Відповісти
Ну колиж ви відключите повністю інтернет для держустанов лікарень старлінки інші щоб не сиділи в соцсітях краще хай книжки читають і бур,яни полять від цього ще ніхто не постраждав
показати весь коментар
15.06.2025 10:31 Відповісти
На гиляку падлюку , який зрадив свою краіну🤬
показати весь коментар
15.06.2025 10:45 Відповісти
Єдиний норм комент...

Треьа повертати смертну кару, за такі витрибеньки! Діти..діти...такі падли можуть десятки дітей вбити..
показати весь коментар
15.06.2025 11:22 Відповісти
Просіть ЗЕ, щоб визнав, що іде війна. І - по законах військового часу !!!
показати весь коментар
15.06.2025 14:44 Відповісти
Ну то й просіть. Я за оцю бидлоту не голосувала.
показати весь коментар
15.06.2025 14:49 Відповісти
Чого їхні мармизи ховають? В 22-му після удару по Рівненському аеропорту я зловив паскуду, який знімав на мобільний панораму місця прильоту ракети, запихнув в авто, забрав телефон. щоб нічого не видалив, завіз поліцейським на блокпост, ті виявили в телефоні рашистські контакти та визвали СБУ, далі не знаю, бо транспорт не ходив а я їхав забирати доньку з роботи, а оце думаю чи часом (курва ) не відпустили його тоді? - високий на зріст, статура та ж і вік якраз, той був на вигляд біля 20-ти.
показати весь коментар
15.06.2025 13:44 Відповісти
перед виборами вийде по "зеленій амністії" і піде голосувати за нову парламентську партію "Явастуданєпасилал".
показати весь коментар
15.06.2025 15:45 Відповісти
Предательство прямое просто массово. И возраст удивляет. Часто 17---35 лет! Каждый день инфа и по всей географии--- от Ужгорода до донбалласта. С севера до Одессы!
показати весь коментар
15.06.2025 17:18 Відповісти
Не так страшні кацапські воші
Як українські гниди (с)
показати весь коментар
15.06.2025 21:27 Відповісти
 
 