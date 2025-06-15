Здавав ворогу місця дислокації військових та техніки ЗСУ на Рівненщині: СБУ викрила місцевого жителя
Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії ракетно-дронових ударів РФ по військовій інфраструктурі на заході України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Збирав на камеру координати аеродромів і складів ЗСУ
За результатами спецоперації на Рівненщині затримано російського агента, який збирав координати для повітряної атаки рашистів на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ.
За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев.
У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через телеграм-канали, де шукав "легких грошей". Після вербування агент отримав від куратора інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки "на місцевості" та передачі координат.
Щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру, а потім об’їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації Сил оборони.
Співробітники СБУ викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він знімав зовнішній периметр військового об’єкта.
Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ.
Загрожує довічне позбавлення волі
На місці події та в помешканні затриманого вилучено телефон, камеру прихованого спостереження, а також інші докази роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
