Главному разработчику навигации для ракет РФ Борсуку сообщено о подозрении, - СБУ

Инженеру-предателю Олегу Барсуку, который сбежал из Украины в РФ и стал главным разработчиком спутниковой навигации для ракетного вооружения России, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

61-летний Барсук ранее возглавлял лабораторию на одном из оборонных заводов в Черкасской области. В 2009 году он уволился и уехал в Россию.

После переезда в Москву он согласился занять должность заместителя гендиректора конструкторского бюро "Навис", которое входит в перечень ведущих компаний военно-промышленного комплекса РФ.

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"На этой должности он руководит разработкой новых и модернизацией имеющихся навигационных систем GPS/GLONASS для крылатых и баллистических ракет. По материалам дела, только в 2023 году под руководством Барсука было изготовлено почти 3200 спутниковых блоков, в частности для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", - говорится в сообщении.

Оккупанты использовали это оборудование для осуществления ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Соответствующие системы наведения есть также в ракетах Х-101, Х-59 и "Калибр", которыми рашисты так же регулярно атакуют украинские объекты.

Так, Барсуку сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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