РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10543 посетителя онлайн
Новости Государственная измена
5 186 13

Главному разработчику навигации для ракет РФ Борсуку сообщено о подозрении, - СБУ

Инженер Борсук разрабатывал навигацию для ракет РФ

Инженеру-предателю Олегу Барсуку, который сбежал из Украины в РФ и стал главным разработчиком спутниковой навигации для ракетного вооружения России, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

61-летний Барсук ранее возглавлял лабораторию на одном из оборонных заводов в Черкасской области. В 2009 году он уволился и уехал в Россию.

После переезда в Москву он согласился занять должность заместителя гендиректора конструкторского бюро "Навис", которое входит в перечень ведущих компаний военно-промышленного комплекса РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агентку "женской группы" ФСБ, которая шпионила для РФ в Донецкой области, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

"На этой должности он руководит разработкой новых и модернизацией имеющихся навигационных систем GPS/GLONASS для крылатых и баллистических ракет. По материалам дела, только в 2023 году под руководством Барсука было изготовлено почти 3200 спутниковых блоков, в частности для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", - говорится в сообщении.

Оккупанты использовали это оборудование для осуществления ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Соответствующие системы наведения есть также в ракетах Х-101, Х-59 и "Калибр", которыми рашисты так же регулярно атакуют украинские объекты.

Так, Барсуку сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте: Передала военным заминированный скутер: СБУ задержала агента РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Автор: 

ракеты (3633) СБУ (20120) государственная измена (1582)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
В СБУ немає чим зайнятись? Він в умовах війни не зрадник, а ворог, його тихенько треба ліквідувати, а не судити.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:23 Ответить
+5
Борсук, це ж така гарна тваринка, і таке падло носить його прізвище.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:16 Ответить
+5
Ну, позбавили українських ракетників роботи, ось і маєте. Щоправда, відгрібають не ті, хто мав би.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
самокат йому треба ..
показать весь комментарий
25.06.2025 13:11 Ответить
Чому досі це падло ще переводить повітря?
показать весь комментарий
25.06.2025 13:24 Ответить
Борсук?
Це Бобр-курва!!!
показать весь комментарий
25.06.2025 13:13 Ответить
Борсук, це ж така гарна тваринка, і таке падло носить його прізвище.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:16 Ответить
Не спить ночами Борсук - чого не спить Борсук? - бо його мають зацепити за сук - от і не спить Борсук!
показать весь комментарий
25.06.2025 13:21 Ответить
В СБУ немає чим зайнятись? Він в умовах війни не зрадник, а ворог, його тихенько треба ліквідувати, а не судити.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:23 Ответить
Ну, позбавили українських ракетників роботи, ось і маєте. Щоправда, відгрібають не ті, хто мав би.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:27 Ответить
Чому воно ще не у кабзона?
показать весь комментарий
25.06.2025 13:42 Ответить
Це ще раз підтверджує,що без України і українців на рукожопій окраїні Китаю(яка випадково названа раша) ні на що не здатні.
А ні за часів срср,а ні зараз.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:56 Ответить
Якесь же падло в 2009 році цього Борсука загітувало переїхати до рашки? Може СБУ повинна задати собі таке питання? Дуже багато цікавого може виявитися...
показать весь комментарий
25.06.2025 13:59 Ответить
Імовірно, відсутність роботи в Україні. За Ющенка порізали залишки стратегічних бомбардувальників. З ракетами теж не дуже поспішали.
показать весь комментарий
25.06.2025 15:03 Ответить
З нетерпінням чекаю на Іспанію 2.0 😁
показать весь комментарий
25.06.2025 14:23 Ответить
Что значит сбежал??? Поехал туда, где ценят мозги! Или он должен был стремится в Польшу поехать, унитазы чистить?
показать весь комментарий
25.06.2025 21:12 Ответить
 
 