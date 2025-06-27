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Новости Поставки иностранных компонентов для ВПК РФ
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В одной российской ракете Х-101 может быть до 250 западных деталей, - СБУ

западные компоненты в ракете РФ

В одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов иностранного производства, а в дроне - до 400.

Об этом рассказал заместитель руководителя Службы безопасности Украины Сергей Наумюк на конференции по расширению санкций против России "Fair play: честная игра", передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, процент западных компонентов в российском оружии значительный, но может варьироваться в зависимости от типа и серии.

"Например, СБУ установила, что в одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов западного производства. В то же время в ракете этого же типа, которой россияне ударили по Охматдету 8 июля 2024 года, мы идентифицировали 59 таких деталей. Это процессоры, матрицы, трансиверы, интегральные схемы", - сказал Наумюк.

Он добавил, что в дронах типа Shahed или "Герань" в зависимости от серии выпуска может насчитываться до 400 электронных компонентов производства западных стран.

Наумюк рассказал, что детали могут происходить с предприятий Австрии, Болгарии, Дании, Бразилии, Испании, Италии, Малайзии, Нидерландов, Германии, Португалии, Сербии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и др.

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"Эта продукция попадает к рашистам не напрямую, а через цепь посредников. Помогают РФ обходить санкции Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны бывшего СНГ, прежде всего - Казахстан, Армения", - сказал чиновник.

Он добавил, что СБУ документирует деятельность иностранных предприятий, которые поставляют РФ оборудование для производства военной техники и боеприпасов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году по меньшей мере 12 государств осуществляли поставки станков на российские предприятия военно-промышленного комплекса. Также известно о новых контрактах поставки, запланированных на 2026 год.

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Автор: 

производство (491) ракеты (3634) россия (96420) СБУ (20120)


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Топ комментарии
+3
і шо?
знання про комплектуючі х 101, врятує мою хату від руйнувань?
чи, мене живого витягнуть з під завалу?
дуже потужний сєрьога наумюк.
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27.06.2025 23:11 Ответить
+2
Напевно чіткий облік кількості деталей заміняє виділення Зельоними грошей на ППО та РЕБ.
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27.06.2025 23:02 Ответить
+1
А в одному офісі на Банковій може бути 250 кацапських кротів.
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27.06.2025 23:13 Ответить
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Напевно чіткий облік кількості деталей заміняє виділення Зельоними грошей на ППО та РЕБ.
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27.06.2025 23:02 Ответить
Ех не найшлось на россії кацапського Бігуса....
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27.06.2025 23:04 Ответить
і шо?
знання про комплектуючі х 101, врятує мою хату від руйнувань?
чи, мене живого витягнуть з під завалу?
дуже потужний сєрьога наумюк.
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27.06.2025 23:11 Ответить
А в одному офісі на Банковій може бути 250 кацапських кротів.
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27.06.2025 23:13 Ответить
И получается запад бомбит Украину руками кацапов.
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27.06.2025 23:33 Ответить
Бачив начинку цих ракет. Прості грубі плати і транзистори. Для ракет важливіше люди які вміють правильно зібрати це сміття, а не технології. Ось чому, будемо чесними, Захід відстає від кацапів по ракетах.
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28.06.2025 00:03 Ответить
Так відстає, як кацапи від хамасу.
Ті взагалі ракети без плат і транзисторів ваяють.
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28.06.2025 00:06 Ответить
У будь-якому випадку справа не електроніці. Не треба цих істеричних волань про Західні комплектуючі.
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28.06.2025 00:11 Ответить
sky hawkA4 , нужно также, как Израиль уничтожать конструкторов и инженеров ракет Ирана. Израиль им прямо в окна беспилотники запускает с ракетами.
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28.06.2025 00:59 Ответить
Підкинути їм Бігуса.
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28.06.2025 00:04 Ответить
Заставить капиталистов отказаться от заработка денег? Выше денег не мораль, а собственная безопасность. Россия должна стать настоящей угрозой для них, чтобы капиталисты начали беспокоиться за свою безопасность. И то, кругом русские службы и олигархи сорят деньгами и покупают влияние и во власти и в бизнесе и в СМИ. А кто управляет информацией, тот управляет реальностью. По всем направлениям рубаешь головы, а вместо вырастает еще больше. Плюс у России союзники сильные - Китай со своим влиянием и своей силой не меньшей, чем у США и с властью коммунистов, а коммунизм туда пришел из СССР сферы влияния. Надо устроить с Великобританией и ее влиянием в Китае революцию и свергнуть коммунистов. С другой стороны смотреть в историю, что Россия строит оружие и истощается, как СССР в гонке вооружений и чем больше оружия, тем быстрее истощается. Только тут главная беда, что Россия валит этим вооружением по Украине. У Украины объёмы дел огромные. Нужно больше служб создавать. Украины ресурсы малы. А плюс власть ворует все годы все вершки, которые должны идти на расширение производств и модернизации всего. я прочитал Капитал 3 тома и капитал должен работать так, что добавочную стоимость на расширение производства должно идти. А мне почему то вспоминается какой то влог Гончаренка, где он говорит - какие они идиоты зеленые, что воровать мол надо с вершков, а не все подряд. Ну понимаете мышление. Потому Украина не может развиваться - развитие воруется и даже переворовывается и до рецессии.
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28.06.2025 00:56 Ответить
Деньги не пахнут, а чужая кровь подрит мой кошелёк.
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28.06.2025 00:43 Ответить
 
 