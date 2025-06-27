В одной российской ракете Х-101 может быть до 250 западных деталей, - СБУ

В одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов иностранного производства, а в дроне - до 400.

Об этом рассказал заместитель руководителя Службы безопасности Украины Сергей Наумюк на конференции по расширению санкций против России "Fair play: честная игра", передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, процент западных компонентов в российском оружии значительный, но может варьироваться в зависимости от типа и серии.

"Например, СБУ установила, что в одной российской ракете Х-101 может быть до 250 электронных компонентов западного производства. В то же время в ракете этого же типа, которой россияне ударили по Охматдету 8 июля 2024 года, мы идентифицировали 59 таких деталей. Это процессоры, матрицы, трансиверы, интегральные схемы", - сказал Наумюк.

Он добавил, что в дронах типа Shahed или "Герань" в зависимости от серии выпуска может насчитываться до 400 электронных компонентов производства западных стран.

Наумюк рассказал, что детали могут происходить с предприятий Австрии, Болгарии, Дании, Бразилии, Испании, Италии, Малайзии, Нидерландов, Германии, Португалии, Сербии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и др.

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"Эта продукция попадает к рашистам не напрямую, а через цепь посредников. Помогают РФ обходить санкции Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые страны бывшего СНГ, прежде всего - Казахстан, Армения", - сказал чиновник.

Он добавил, что СБУ документирует деятельность иностранных предприятий, которые поставляют РФ оборудование для производства военной техники и боеприпасов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году по меньшей мере 12 государств осуществляли поставки станков на российские предприятия военно-промышленного комплекса. Также известно о новых контрактах поставки, запланированных на 2026 год.

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