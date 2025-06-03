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РФ вдарила по Миколаєву "Кинджалом". Без жертв (оновлено)
У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомив мер Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Згодом в ОВА повідомили, що війська РФ завдали удару ракетою "Кинджал". Внаслідок обстрілу жертв немає.
Топ коментарі
+3 Владимир #594971
показати весь коментар03.06.2025 10:21 Відповісти Посилання
+1 Огусто
показати весь коментар03.06.2025 10:32 Відповісти Посилання
+1 Поділля16
показати весь коментар03.06.2025 11:06 Відповісти Посилання
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Коли шахед прилітає за 3км, то все трясеться, а це кінджал, який в 10 раз міцніше, а воно ледь трусонуло було
на коліна перед серійним вбивцею ху @лом 😡