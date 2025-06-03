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Новини Обстріли Миколаївщини
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РФ вдарила по Миколаєву "Кинджалом". Без жертв (оновлено)

У Миколаєві пролунав вибух під час тривоги

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив мер Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Згодом в ОВА повідомили, що війська РФ завдали удару ракетою "Кинджал". Внаслідок обстрілу жертв немає.

Читайте: Рашисти вдарили дронами по Миколаєву: двоє загиблих, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

вибух (4514) Миколаїв (1814) Миколаївська область (2294) Миколаївський район (75)


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Топ коментарі
+3
Кацапо-3,14дараси- скажені тварини.
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03.06.2025 10:21 Відповісти
+1
9.56, хвилин через 5 після оголошення тривоги, сиджу в гаражі і тут влупило... Але видно, що десь поза містом. Кудись прилетіло, бо і світло де не де зникло і тут же зафіксований кацапський розвідник.
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03.06.2025 10:32 Відповісти
+1
Та ні пане, я також знаходився в офісі і після оголошення трнивоги вгатило і якраз в місті.
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03.06.2025 11:06 Відповісти
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Кацапо-3,14дараси- скажені тварини.
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03.06.2025 10:21 Відповісти
9.56, хвилин через 5 після оголошення тривоги, сиджу в гаражі і тут влупило... Але видно, що десь поза містом. Кудись прилетіло, бо і світло де не де зникло і тут же зафіксований кацапський розвідник.
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03.06.2025 10:32 Відповісти
Та ні пане, я також знаходився в офісі і після оголошення трнивоги вгатило і якраз в місті.
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03.06.2025 11:06 Відповісти
то ви хлопці мабуть в різних містах живете )))
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03.06.2025 11:19 Відповісти
Мабуть в різних, але почули всі і більшість знає, то ракета "Кинджал" прилетіла в місто.
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03.06.2025 11:30 Відповісти
Не пиши фігню, живу в центрі, впало дуже дуже далеко, по відчуттям кілометрів 10-15 від центру.
Коли шахед прилітає за 3км, то все трясеться, а це кінджал, який в 10 раз міцніше, а воно ледь трусонуло було
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03.06.2025 11:38 Відповісти
Правильно, можливо і впало за 15 кілометрів від центру і це хіба не Миколаїв, чи він такий маленький, що поміщається в зону 10 км?
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03.06.2025 11:42 Відповісти
Якщо бути чесним, то я точно знаю куди впала ракета, але писати про це буду, є кому, при потребі це озвучити
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03.06.2025 11:43 Відповісти
в телеграме писали что по Киеву...
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03.06.2025 11:26 Відповісти
Было 2 цели. Фальш-цель в сторону Киева и реальная по Николаеву.
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03.06.2025 11:30 Відповісти
Та ні , в столиці поки - що тихо 🙁
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03.06.2025 11:31 Відповісти
Кремлівському виродку в ср@ці пече від того , що Украінці не падають
на коліна перед серійним вбивцею ху @лом 😡
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03.06.2025 11:34 Відповісти
каzапо- неофашиські вИРОДКИ.
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03.06.2025 11:39 Відповісти
 
 