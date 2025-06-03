РФ вдарила по Миколаєву "Кинджалом". Без жертв (оновлено)

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив мер Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Згодом в ОВА повідомили, що війська РФ завдали удару ракетою "Кинджал". Внаслідок обстрілу жертв немає.

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