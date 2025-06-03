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Взрыв прогремел в Николаеве
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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+3 Владимир #594971
показать весь комментарий03.06.2025 10:21 Ответить Ссылка
+1 Огусто
показать весь комментарий03.06.2025 10:32 Ответить Ссылка
+1 Поділля16
показать весь комментарий03.06.2025 11:06 Ответить Ссылка
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Коли шахед прилітає за 3км, то все трясеться, а це кінджал, який в 10 раз міцніше, а воно ледь трусонуло було
на коліна перед серійним вбивцею ху @лом 😡