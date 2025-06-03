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Новости Обстрелы Николаевщины
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Взрыв прогремел в Николаеве

В Николаеве прогремел взрыв во время тревоги

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Также смотрите: Рашисты ударили дронами по Николаеву: двое погибших, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них подросток. Фоторепортаж (обновлено)

Автор: 

взрыв (6801) Николаев (2159) Николаевская область (2142) Николаевский район (69)


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Топ комментарии
+3
Кацапо-3,14дараси- скажені тварини.
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03.06.2025 10:21 Ответить
+1
9.56, хвилин через 5 після оголошення тривоги, сиджу в гаражі і тут влупило... Але видно, що десь поза містом. Кудись прилетіло, бо і світло де не де зникло і тут же зафіксований кацапський розвідник.
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03.06.2025 10:32 Ответить
+1
Та ні пане, я також знаходився в офісі і після оголошення трнивоги вгатило і якраз в місті.
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03.06.2025 11:06 Ответить
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Кацапо-3,14дараси- скажені тварини.
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03.06.2025 10:21 Ответить
9.56, хвилин через 5 після оголошення тривоги, сиджу в гаражі і тут влупило... Але видно, що десь поза містом. Кудись прилетіло, бо і світло де не де зникло і тут же зафіксований кацапський розвідник.
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03.06.2025 10:32 Ответить
Та ні пане, я також знаходився в офісі і після оголошення трнивоги вгатило і якраз в місті.
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03.06.2025 11:06 Ответить
то ви хлопці мабуть в різних містах живете )))
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03.06.2025 11:19 Ответить
Мабуть в різних, але почули всі і більшість знає, то ракета "Кинджал" прилетіла в місто.
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03.06.2025 11:30 Ответить
Не пиши фігню, живу в центрі, впало дуже дуже далеко, по відчуттям кілометрів 10-15 від центру.
Коли шахед прилітає за 3км, то все трясеться, а це кінджал, який в 10 раз міцніше, а воно ледь трусонуло було
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03.06.2025 11:38 Ответить
Правильно, можливо і впало за 15 кілометрів від центру і це хіба не Миколаїв, чи він такий маленький, що поміщається в зону 10 км?
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03.06.2025 11:42 Ответить
Якщо бути чесним, то я точно знаю куди впала ракета, але писати про це буду, є кому, при потребі це озвучити
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03.06.2025 11:43 Ответить
в телеграме писали что по Киеву...
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03.06.2025 11:26 Ответить
Было 2 цели. Фальш-цель в сторону Киева и реальная по Николаеву.
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03.06.2025 11:30 Ответить
Та ні , в столиці поки - що тихо 🙁
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03.06.2025 11:31 Ответить
Кремлівському виродку в ср@ці пече від того , що Украінці не падають
на коліна перед серійним вбивцею ху @лом 😡
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03.06.2025 11:34 Ответить
каzапо- неофашиські вИРОДКИ.
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03.06.2025 11:39 Ответить
 
 