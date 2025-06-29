Рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини: є постраждалі

У ніч проти неділі, 29 червня 2025 року, війська РФ атакували Черкащину ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Черкащина. Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих. Усі служби працюють. Деталі згодом", - зазначив він.

Більше інформації на цю хвилину немає.

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Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині.