"Шахеди" атакували Черкащину: пошкоджено ЛЕП та кілька будинків

У ніч на 27 червня 2025 року війська РФ атакували Черкащину безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

У небі над областю знешкодили 19 цілей.

"У Звенигородському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у трьох будинках і господарчій споруді. Також лінію електропередач. Аварійна бригада вже працює.



Обстеження території триває", - йдеться в повідомленні.

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