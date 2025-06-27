"Шахеди" атакували Черкащину: пошкоджено ЛЕП та кілька будинків
У ніч на 27 червня 2025 року війська РФ атакували Черкащину безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
У небі над областю знешкодили 19 цілей.
"У Звенигородському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у трьох будинках і господарчій споруді. Також лінію електропередач. Аварійна бригада вже працює.
Обстеження території триває", - йдеться в повідомленні.
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Zahar Kindrat
показати весь коментар27.06.2025 08:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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