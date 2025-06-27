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Новини атака на Черкащину Атака безпілотників на Черкаську область
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"Шахеди" атакували Черкащину: пошкоджено ЛЕП та кілька будинків

Атака шахедів на Черкащину 27 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

У ніч на 27 червня 2025 року війська РФ атакували Черкащину безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

У небі над областю знешкодили 19 цілей.

"У Звенигородському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у трьох будинках і господарчій споруді. Також лінію електропередач. Аварійна бригада вже працює.

Обстеження території триває", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти вночі атакували Нікопольщину FPV-дронами, постраждало чотири людини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29517) Черкаська область (89) Звенигородський район (4)


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27.06.2025 08:59 Відповісти
 
 