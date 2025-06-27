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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Окупанти вночі атакували Нікопольщину FPV-дронами, постраждало чотири людини. ФОТОрепортаж

Протягом ночі ворог не припиняв атак на Дніпропетровщину. Агресор бив по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах FPV-дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали четверо людей. Їм надають необхідну меддопомогу.

Пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля, 3 багатоквартирні будинки, магазин, ринок, авто, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

Вночі на Дніпропетровщині захисники неба знищили 2 ворожих ракети і 5 БпЛА.

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Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина

Автор: 

обстріл (29517) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3930) Нікопольський район (298)


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