Оккупанты ночью атаковали Никопольский район FPV-дронами, пострадали четыре человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение ночи враг не прекращал атак на Днепропетровщину. Агрессор бил по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах FPV-дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медпомощь.

Повреждены амбулатория, админздание, 3 многоквартирных дома, магазин, рынок, авто, линия электропередач", - говорится в сообщении.

Ночью на Днепропетровщине защитники неба уничтожили 2 вражеских ракеты и 5 БпЛА.

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