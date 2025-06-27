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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Оккупанты ночью атаковали Никопольский район FPV-дронами, пострадали четыре человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение ночи враг не прекращал атак на Днепропетровщину. Агрессор бил по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах FPV-дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медпомощь.

Повреждены амбулатория, админздание, 3 многоквартирных дома, магазин, рынок, авто, линия электропередач", - говорится в сообщении.

Ночью на Днепропетровщине защитники неба уничтожили 2 вражеских ракеты и 5 БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне в течение дня атаковали Никопольщину FPV-дронами и артиллерией: повреждены дома. ФОТОрепортаж

Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина

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обстрел (28195) Никополь (1093) Днепропетровская область (4146) Никопольский район (295)


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