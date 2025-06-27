Оккупанты ночью атаковали Никопольский район FPV-дронами, пострадали четыре человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение ночи враг не прекращал атак на Днепропетровщину. Агрессор бил по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах FPV-дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медпомощь.
Повреждены амбулатория, админздание, 3 многоквартирных дома, магазин, рынок, авто, линия электропередач", - говорится в сообщении.
Ночью на Днепропетровщине защитники неба уничтожили 2 вражеских ракеты и 5 БпЛА.
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