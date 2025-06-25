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Новости Фото Обстрелы Никопольщины Атака на Днепр
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Россияне в течение дня атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией: повреждены дома. ФОТОрепортаж

В течение дня среды, 25 июня, российские захватчики били по Никопольщине Днепропетровского района из FPV-дронов и артиллерии.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"От вражеских ударов в течение дня страдала Никопольщина - райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая громады. Агрессор целился FPV-дронами и артиллерией", - рассказал чиновник.

Никопольщина, обстрелы

Из-за вражеских обстрелов изуродованы две многоэтажки и частный дом. Люди невредимы.

Никопольщина, обстрелы

Никопольщина, обстрелы

Кроме этого, как рассказал Лысак, в Днепре, по последним данным, из-за ракетной атаки накануне - 304 пострадавших. В больницах остаются 112, среди них семеро детей.

Из 14 раненых в городе Самар пятеро - все еще в стационаре.

Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру и Самару. Погиб 21 человек, более 300 пострадавших. В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки.

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Автор: 

Днепр (4460) обстрел (28205) Никополь (1093) Днепропетровская область (4150) Днепровский район (113) Никопольский район (297)


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