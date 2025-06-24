Рашисты ударили по Днепру и Самару: 15 погибших, более 200 пострадавших, много "тяжелых" (обновлено). ФОТОрепортаж

В Днепре во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики и движении скоростной цели в сторону города.

Позже сообщили о движении новой цели в сторону Днепра.

В то же время, в Днепре и Павлограде прогремели повторные взрывы.

Впоследствии глава ОВА Сергей Лысак заявил, что россияне ударили по Днепру:

"Прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем".

Глава области сообщил, что в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание. Поврежден поезд. Травмы получили его пассажиры.

"Попал агрессор и по городу Самар. Детали уточняем. Везде, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - добавил он.

Мэр Борис Филатов заявил, что в результате обстрела повреждены 14 школ и детских садов.

"Повреждены также городская больница и поликлиника. Есть значительные разрушения в частном секторе. Предварительно. есть один погибший".

Также уже подтверждено, что задело и поезд №52 "Одесса - Запорожье". Продолжаем собирать информацию. Буду сообщать", - добавил глава города.

По состоянию на 13:00 известно об одном погибшем и более 20 пострадавших.

"Среди них двое детей - 13-летняя девочка и юноша 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - отметил глава ОВА Лысак.

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В Самаре двое погибших. Травмированы трое человек.

Обновление на 13:47

"В Днепре число жертв российской атаки возросло до семи. Пострадавших - около 70. Среди них - десять детей. Пятеро раненых - "тяжелые". Врачи делают все возможное. Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, которых зацепила эта атака, постоянно растет. Но их могло быть в разы больше. Очень многие из находившихся в зоне поражения в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней.

В Самаре - 9 пострадавших, большинство госпитализированы. Четверо человек в тяжелом состоянии", - рассказал глава ОВА.

Обновление на 14.55

Как сообщает Лысак, в Днепре уже 8 погибших.

"84 человека пострадали. 62 – госпитализированы. Из них семеро – в тяжелом состоянии", - уточнил он.

По данным ОВА, увеличилось количество раненых и в Самаре. Их, по информации на данный момент, - 11. Восемь госпитализированы, половина - "тяжелые".

Обновление по состоянию на 15:30

"9 человек погибли в Днепре в результате вражеской атаки. Еще двоих россияне убили в Самаре. Таким образом, количество жертв террора в области возросло до 11.

Также постоянно увеличивается количество раненых. Пока эта цифра достигла более сотни", - уточнил впоследствии Лысак.















Обновлено по состоянию на 18:00

"До 15 выросло количество погибших в Днепре. К сожалению... 174 человека пострадали. Почти сотня из них остается в стационарах. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь", - сообщили в ОВА.

Обновлено

Постоянно обновляются цифры по пострадавшим в Днепре. Сейчас их более 200. Атака россиян унесла жизни 15 человек.

В городе много разбитого. Инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания и здания ГСЧС, пассажирский поезд. Повреждены 46 многоэтажек, 41 частный дом, несколько общежитий, более сотни авто. А еще заправка, СТО, хозяйственные постройки, торговые павильоны, магазины.

Инфраструктурный объект изуродован и в Самаре. Там погибли 2 человека, 14 – пострадали", - рассказал Лысак.