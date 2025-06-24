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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты ударили по Днепру и Самару: 15 погибших, более 200 пострадавших, много "тяжелых" (обновлено). ФОТОрепортаж

В Днепре во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики и движении скоростной цели в сторону города.

Позже сообщили о движении новой цели в сторону Днепра.

В то же время, в Днепре и Павлограде прогремели повторные взрывы.

Впоследствии глава ОВА Сергей Лысак заявил, что россияне ударили по Днепру:

"Прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем".

Глава области сообщил, что в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание. Поврежден поезд. Травмы получили его пассажиры.

"Попал агрессор и по городу Самар. Детали уточняем. Везде, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - добавил он.

Мэр Борис Филатов заявил, что в результате обстрела повреждены 14 школ и детских садов.

"Повреждены также городская больница и поликлиника. Есть значительные разрушения в частном секторе. Предварительно. есть один погибший".

Также уже подтверждено, что задело и поезд №52 "Одесса - Запорожье". Продолжаем собирать информацию. Буду сообщать", - добавил глава города.

По состоянию на 13:00 известно об одном погибшем и более 20 пострадавших.

"Среди них двое детей - 13-летняя девочка и юноша 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - отметил глава ОВА Лысак.

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В Самаре двое погибших. Травмированы трое человек.

Обновление на 13:47

"В Днепре число жертв российской атаки возросло до семи. Пострадавших - около 70. Среди них - десять детей. Пятеро раненых - "тяжелые". Врачи делают все возможное. Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, которых зацепила эта атака, постоянно растет. Но их могло быть в разы больше. Очень многие из находившихся в зоне поражения в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней.

В Самаре - 9 пострадавших, большинство госпитализированы. Четверо человек в тяжелом состоянии", - рассказал глава ОВА.

Обновление на 14.55

Как сообщает Лысак, в Днепре уже 8 погибших.

"84 человека пострадали. 62 – госпитализированы. Из них семеро – в тяжелом состоянии", - уточнил он.

По данным ОВА, увеличилось количество раненых и в Самаре. Их, по информации на данный момент, - 11. Восемь госпитализированы, половина - "тяжелые".

Обновление по состоянию на 15:30

"9 человек погибли в Днепре в результате вражеской атаки. Еще двоих россияне убили в Самаре. Таким образом, количество жертв террора в области возросло до 11.

Также постоянно увеличивается количество раненых. Пока эта цифра достигла более сотни", - уточнил впоследствии Лысак.

РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року

РФ вдарила по Дніпру 24 червня 2025 року

Обновлено по состоянию на 18:00

"До 15 выросло количество погибших в Днепре. К сожалению... 174 человека пострадали. Почти сотня из них остается в стационарах. Врачи оказывают всю необходимую медпомощь", - сообщили в ОВА.

Обновлено

Постоянно обновляются цифры по пострадавшим в Днепре. Сейчас их более 200. Атака россиян унесла жизни 15 человек.

В городе много разбитого. Инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания и здания ГСЧС, пассажирский поезд. Повреждены 46 многоэтажек, 41 частный дом, несколько общежитий, более сотни авто. А еще заправка, СТО, хозяйственные постройки, торговые павильоны, магазины.

Инфраструктурный объект изуродован и в Самаре. Там погибли 2 человека, 14 – пострадали", - рассказал Лысак.

Автор: 

взрыв (6820) Днепр (4460) обстрел (28218) Днепропетровская область (4156) Днепровский район (115)


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Топ комментарии
+43
Накращий і Найдосвіченіший в новітній історії вам все розкаже в вечірньому відосі. Винуваті партнери - "бонетиснуть"
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24.06.2025 12:22 Ответить
+23
Знищували армію лише два президента ; проФФесор і клован.
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24.06.2025 12:26 Ответить
+21
А що може Найвєлічайший? Хіба що вдарити асфальтом, але ще не придумали асфальтну установку, яка запускає асфальт. Родині Зе і йому самому нічого не загрожує, можете за нього радіти і збільшити ''особливу'' пенсію для його батяні.
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24.06.2025 12:41 Ответить
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покарати має Україна за кожну ракетну атаку такою ж ракетною атакою по москві.
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24.06.2025 17:33 Ответить
Нарешті, хоч один притомний комент з'явився на Цензорі!. За три роки війни Малюк з Будановим не ліквідуватли жодного військового злочинця з найближчого оточення Пуйла, не кажучи вже про самого Пуйла. От від повної безкарності кровожадність цих вурдалак і зашкалює.
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24.06.2025 20:55 Ответить
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24.06.2025 13:36 Ответить
Андрюха,де ракети,шо ти учора розмахував?
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24.06.2025 14:12 Ответить
Кацапи суки що б ви всі виздихали ,навіщо земля тримає цю рашиську погань ? з приходом трампа рашиський варвар відчув свою безкарність ,особливо коли наші довбані керівники не дають відповіді по рашиських чортах.
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24.06.2025 14:39 Ответить
Це до кого звернення?Бажаєте,щоб бог шось розрулів замість нас?Да кацапи,да мразоти і що?
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24.06.2025 15:54 Ответить
пора земразь того... чи скільки терпіти ще?
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24.06.2025 14:43 Ответить
путю свого того, москалику
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24.06.2025 15:15 Ответить
а разве -ЗЕ-бовтік не мразь?
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24.06.2025 17:02 Ответить
модераторы на цензоре есть? Или вся эта ******* кацапская будет говно своё здесь изливать?? Или Цензор сам фсбэшный холуй?
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24.06.2025 15:16 Ответить
та вони завжди тут були, не звертайте уваги..., їм за це гроші платять, а вони працюють..., тут є і пристойні люди, але їх мало...
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24.06.2025 15:58 Ответить
Ви не за....ли згадувати вибори 6 річної давності. Ви що робите зараз для оборони. Тролі , може пора на фронт.
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24.06.2025 16:26 Ответить
може те кто зермаки которые воруют мародерят - должны ОТВЕТИТЬ за то что зе-власть творит во время войны?
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24.06.2025 17:04 Ответить
Шозагуйня?????
Закликаєш не розхитувати лодку та терпіти до останнього українця?
А "какая разніца" та інші хозарохохли все забудуть і продавши мати рідну, сайдуZа пасрєдінє"?
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24.06.2025 18:48 Ответить
Йду я почищу зброю, а ви дно)). Хотів поспілкуватися )))
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24.06.2025 20:32 Ответить
Ти можеш тількі сортира почистити,спілкувальник херов!
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24.06.2025 22:25 Ответить
Вже на фронті і що далі,я буду безмозглим імбіцилав завжди казати що вони безмозглі імбіцили,бо ви мразота зробили своїми руками суіцид України у 2019 році,смерті ,гвалтування,катування Українців на ваших руках та того кого ви паскуди обрали.Що зехудобина неподобається тобі коли тебе у то лайно що ти наобирало носом тикають?
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24.06.2025 22:24 Ответить
Це договорняк!
Трам буде покривати, гутеріош гундіти, гундосик Вечірній гундіти....
Тільки ВСУ і волонтери можуть ефективно виписувати санкції...
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24.06.2025 18:46 Ответить
З Норвегії))
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24.06.2025 20:36 Ответить
Може це таємниця,але зовсім незрозуміла картина.Я не кажу,що є таки локации,де не треба розголосу.Но на такий площи не нагадує дві головки по 500кг,або навіть тонні.
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24.06.2025 20:14 Ответить
не зрозумів скільки було ракет. Писали про швидкісну ціль на Дніпро, потім про ще одну. Пролунало 4 вибухи у місті. А що тоді прилетіло у Самар ? Да і ще повідомляли про вибухи у Павлограді.
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24.06.2025 22:09 Ответить
Сподіваюся Мінору кацапи не заділи, бо ще кошерні тухєси возбудяться?
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24.06.2025 22:26 Ответить
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