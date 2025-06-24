Поезд "Одеса - Запоріжжя" поврежден из-за удара РФ по Днепропетровщине (обновлено). ВИДЕО
В результате террористического удара России по Днепропетровщине поврежден поезд №52 "Одеса - Запоріжжя".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УЗ.
Как отмечается, на место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.
"Укрзалізниця" готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.
В соцсетях распространяются фото и видео, на которых зафиксированы ужасные последствия в поврежденном поезде.
Впоследствии в "УЗ", уточнили, что, к счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 "Одеса - Запоріжжя", возле которого произошло попадание вражеской ракеты.
"Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь.
Для доставки пассажиров в Запорожье, "Укрзалізниця" назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00", - говорится в сообщении.
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Пора вже , ****@ ра пора 🤬
Максимум , на що можно надіятися - на гру хрєном на роялі.
орда..
кремляді вбивать всіх.. без різниці..
дітей, жінок, старих, молодих,..
і москворотих також..
нікого не жаліють..
Сегодняшний удар противника по пассажирскому поезду Одесса-Запорожье еще раз показывает цивилизационную пропасть между ними и нами. Мастерски исполненная операция, по уничтожению эшелона противника с бронетехникой или топливом, для военных, ими отыграна тупым ударом по пассажирскому поезду, идущему по расписанию и с четким позиционированием в каждый момент его движения. Это ровно тоже самое, что они валят по городам кассетными боеприпасами и ракетами с шрапнелью.
Оно и понятно, тут не нужно филигранной разведки, с использованием агентуры и технических средств, стыковки различных видов войск, для осуществления атаки, а просто валишь ракетой по домам, которые стоят на одном месте или по поезду, который каждый день идет в одно и тоже время, по расписанию. В общем, по состоянию на сейчас там уже 9 погибших и вдесятеро больше раненых.
В общем, нам тут удивляться уже просто не приходится, поскольку мы прекрасно понимаем, что это за дичь пришла на нашу землю, но просто представим себе, что этот самый Искандер, сбился с курса и сделал ровно тоже самое - попал в пассажирский поезд или многоквартирный дом в Италии, Австрии Польше, или где-то в ЕС. Вряд ли за это москва получила ответный удар, но можно не сомневаться в том, что об этом говорили бы месяцами. У нас такое происходит каждый день и - тишина. А ведь это только Украина держит дичь, которая уже давно хочет поживиться в сытой и сонной Европе.
Тем временем, с болот раздается вой по поводу того, что сбитый дрон врезался в многокварирный дом подмосковного Красногорска. То, что это был именно такой расклад, подтвердил мэр москвы Собянин. Правда он об этом сказал вскользь, выпрашивая усиление ПВО для его города. Он это дает уже в десятый или двадцатый раз и за это получил кличку «Очкарик», хотя очки на людях - не носит. Вот что он сказал несколько часов назад:
«У нас сейчас неплохая ПВО, но и она не всегда нормально сбивает цели. В итоге обломки беспилотников разрушают жилье людям, падают на дома, как это было накануне в Красногорске. В случае ракетных ударов, последствия могут быть намного хуже. А у нас есть четкие сигналы, что ракетные удары по Москве возможны».
В общем, нам понятно, что наши военные точно не станут валить по жилым домам в москве или пригородах и дело тут не в избытке гуманизма или чем-то подобном, а просто ВСУ всегда сидит на голодном пайке по боеприпасам и потому - тратит их скупо и с максимальной отдачей. Выкурить лаптей из жилого дома - не тот фен-шуй, ради которого хоть кто-то решится гнать не дешевый дрон семь-восемь сотен километров только для того, чтобы вызвать диарею в Красногорском жилом доме. Так что подобное может случиться именно таким образом, как это описал Собянин, а еще в его выступлении было такое:
«Он просит защитить столицу от дронов, которые могут завезти в Россию, чтобы атаковать Москву из тыла».
То есть, операция по выжиганию стратегической авиации врага, все же внесла сумятицу в их коллективное сознание. Теперь они с опаской посматривают на фуры и вагоны, поскольку они могут нести массу сюрпризов. И между прочим, Собянин не зря так выколачивается. Он-то прекрасно понимает, как дорогие москвичи будут реагировать на сотую долю того, что переживают города Украины. Так что…
https://dl-news.defence-line.org/?p=62125