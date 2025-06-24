Поезд "Одеса - Запоріжжя" поврежден из-за удара РФ по Днепропетровщине (обновлено). ВИДЕО

В результате террористического удара России по Днепропетровщине поврежден поезд №52 "Одеса - Запоріжжя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УЗ.

Как отмечается, на место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.

"Укрзалізниця" готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

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В соцсетях распространяются фото и видео, на которых зафиксированы ужасные последствия в поврежденном поезде.

Впоследствии в "УЗ", уточнили, что, к счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 "Одеса - Запоріжжя", возле которого произошло попадание вражеской ракеты.

"Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь.

Для доставки пассажиров в Запорожье, "Укрзалізниця" назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00", - говорится в сообщении.