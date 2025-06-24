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Новини
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Поїзд "Одеса - Запоріжжя" пошкоджено через удар РФ по Дніпропетровщині (оновлено). ВIДЕО

Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса - Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УЗ.

Як зазначається, на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває.

"Укрзалізниця" готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Дніпру. У місті пролунала серія вибухів (оновлено)

У соцмережах поширюються фото та відео, на яких зафіксовано жахливі наслідки у пошкодженому потягу.

Згодом в "УЗ", уточнили, що на щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса - Запоріжжя, біля якого сталася влучання ворожої ракети.

"Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога.

Для доставки пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Дніпро (3322) обстріл (29540) Укрзалізниця (6929) Дніпропетровська область (3936) Дніпровський район (117)


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Топ коментарі
+29
І жодної відповіді, ані з боку потужних під..ів у владі, ані з боку світу
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24.06.2025 12:05 Відповісти
+18
А почему на рашку уже ничего не летит наверное больше недели? Абсолютно,зе выдал запрет на любую ответку?
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24.06.2025 12:22 Відповісти
+15
Ти "перегрівся"? У відповідь на удар Ірану, ізраїльтяни "поклали хєр" на оголошене Трампом "припинення вогню", і попередили жителів Тегерану про евакуацію... Можливо, вже зараз Тегеран відчуває на собі відповідь на удари по Ізраїлю...
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24.06.2025 12:22 Відповісти
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І жодної відповіді, ані з боку потужних під..ів у владі, ані з боку світу
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24.06.2025 12:05 Відповісти
Тому що Потужний ублюдок підіграє кацапам! Коли вдарили по Ірану то Ізраїль отримав отвєтку і не раз! Тому ті миттю про припенення вогню заговорили!
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24.06.2025 12:13 Відповісти
Ти "перегрівся"? У відповідь на удар Ірану, ізраїльтяни "поклали хєр" на оголошене Трампом "припинення вогню", і попередили жителів Тегерану про евакуацію... Можливо, вже зараз Тегеран відчуває на собі відповідь на удари по Ізраїлю...
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24.06.2025 12:22 Відповісти
Це ти перегрівся! Суть в тому що обстрілом відповідають на обстріл, а не так як ЗЕбільнопотужне! Інший приклад Індія Пакистан! Там все припинилось. Ізраїль Іран теж припинеться не сьогодні завтра...
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24.06.2025 12:29 Відповісти
Ти хворий? Я написав про характер ведення бойових дій між Іраном та Ізраїлем... Про Зеленського у моєму коментарі - ні слова...
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24.06.2025 12:55 Відповісти
Ну чому, заявили на весь світ що Сапсан запущений у массове виробництво.
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24.06.2025 12:23 Відповісти
Дрон Паляниця теж два роки тому запущений у серійне виробництво. Скліьки виробили? Нічого- повний нуль. Так само і з Сапсаном. Окрім заяв- нічого не буде. Оманський договорняк.
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24.06.2025 13:03 Відповісти
Актори мусять щось казати, за серіал платять грошу, то ж і мільйон дронів випускають, то сапсани, завтра ще щось придумають, актори не можуть опуститись на землю.
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24.06.2025 14:07 Відповісти
Кремлівський вибл@док , ну чому ти тягнеш зі смертю ?
Пора вже , ****@ ра пора 🤬
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24.06.2025 12:08 Відповісти
- Ну, какой же Путин бессовестный! В его возрасте Ленин уже давно в Мавзолее лежал!...
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24.06.2025 12:24 Відповісти
Провокатор! Дядько з білої хати наказав не стріляти .
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24.06.2025 12:15 Відповісти
А почему на рашку уже ничего не летит наверное больше недели? Абсолютно,зе выдал запрет на любую ответку?
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24.06.2025 12:22 Відповісти
гарне питання, мені теж цікаво...
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24.06.2025 12:29 Відповісти
Навіть закон прийняли, що забороняє приватним компаніям бити по ворогу.
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24.06.2025 12:51 Відповісти
Кацап?
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24.06.2025 12:58 Відповісти
А з якої радості в прифронтовій зоні курсує пасажирський потяг? А просто з огляду на те що "*****". Отак і воюємо.
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24.06.2025 12:38 Відповісти
В нас вся країна - прифронтова зона. Дивно, що ви цього не зрозуміли.
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24.06.2025 12:49 Відповісти
Постріл з гармати чи приліт "шахеда"- є різниця? Чи вже пох на все на світі? Тоді точно дивно.
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24.06.2025 19:29 Відповісти
Ударів понаших поятгах не буде, коли ми почнемо знищувати поятги россійські.. Нацисти россії розуміють тільки мову сили.
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24.06.2025 19:54 Відповісти
Не зрозуміла мені ваша логіка.
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25.06.2025 06:33 Відповісти
Підземні тунелі ще не прорили.....
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24.06.2025 19:25 Відповісти
На удари у відповідь по ворогу можно навіть не чекати. Продовжуєтся наша імпотенція і ні на що не здатність. Саме тому ворог лютує, відчуваючи повну безкарність.
Максимум , на що можно надіятися - на гру хрєном на роялі.
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24.06.2025 12:48 Відповісти
Йому *****
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24.06.2025 13:04 Відповісти
100% правда , воно просто боїться бути повішеним в Украіні 😠
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24.06.2025 13:37 Відповісти
Да всім по*уй. Вже навіть військовим. Військові тільки намагаються вижити, а гражданські - просто живуть. От і всі різниця. Але по*уй тупо всім. Ну, за виключенням "жменьки" залишків упоротих патріотів. Скоро і їх не залишиться і настане мір. Руський мір. (((
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24.06.2025 15:10 Відповісти
"русський мір" = це цивнтар під Маріуполем 20х40 км. Всі місцеві мешканці поховані там. Альтернатива цвинтарю - захист своєї землі.
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24.06.2025 19:56 Відповісти
Правильно. Війна має йти до останнього кацапа. Їх уже там залишилося не 144, а 143 мільйони. Років за триста ми їх доб'ємо остаточно.
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25.06.2025 06:39 Відповісти
Pamanash Ogly #601674 До війни якцапів було десь приблизно 70-75 мільйонів. Зараз і 70 не зібрати. Поголів'я рассіан зменшуєтся шляхом відстрілу в Україні, шляхом нестерпних умов життя на мордорі і шляхом еміграції.
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25.06.2025 10:54 Відповісти
Це ж яких розмірів у них там цвинтар у порівнянні з Маріупольським? Подумав про себе, що коли сперечаєшся з дурнем, то вас уже двоє.
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25.06.2025 14:20 Відповісти
Діагноз має назву- шизофренія
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25.06.2025 14:32 Відповісти
Головне не пропускай приймати пігулки.
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25.06.2025 14:42 Відповісти
Дзеркало вам не відповість.
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25.06.2025 15:03 Відповісти
Ты чо там перегрелся на солнце.?. кацапский утырок..Я видел лично как кацапская ракета прилетела "Искандер" возле поезда..
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24.06.2025 15:25 Відповісти
Тю, а як же "невмотивований удар по сувереній країні державою, що є постійним членом Ради Безпеки ООН"?
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24.06.2025 14:20 Відповісти
московський тероризм..
орда..
кремляді вбивать всіх.. без різниці..
дітей, жінок, старих, молодих,..
і москворотих також..
нікого не жаліють..
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24.06.2025 15:38 Відповісти
Вони сатаніють , бо нема ударів у відповідь . Зупинити це може лише варварське бомбардування міст ворога. Вонючий "русськийс мір" треба принести в кожен русський дім.
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24.06.2025 19:58 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=62125 Одесса-Запорожье

Сегодняшний удар противника по пассажирскому поезду Одесса-Запорожье еще раз показывает цивилизационную пропасть между ними и нами. Мастерски исполненная операция, по уничтожению эшелона противника с бронетехникой или топливом, для военных, ими отыграна тупым ударом по пассажирскому поезду, идущему по расписанию и с четким позиционированием в каждый момент его движения. Это ровно тоже самое, что они валят по городам кассетными боеприпасами и ракетами с шрапнелью.

Оно и понятно, тут не нужно филигранной разведки, с использованием агентуры и технических средств, стыковки различных видов войск, для осуществления атаки, а просто валишь ракетой по домам, которые стоят на одном месте или по поезду, который каждый день идет в одно и тоже время, по расписанию. В общем, по состоянию на сейчас там уже 9 погибших и вдесятеро больше раненых.

В общем, нам тут удивляться уже просто не приходится, поскольку мы прекрасно понимаем, что это за дичь пришла на нашу землю, но просто представим себе, что этот самый Искандер, сбился с курса и сделал ровно тоже самое - попал в пассажирский поезд или многоквартирный дом в Италии, Австрии Польше, или где-то в ЕС. Вряд ли за это москва получила ответный удар, но можно не сомневаться в том, что об этом говорили бы месяцами. У нас такое происходит каждый день и - тишина. А ведь это только Украина держит дичь, которая уже давно хочет поживиться в сытой и сонной Европе.

Тем временем, с болот раздается вой по поводу того, что сбитый дрон врезался в многокварирный дом подмосковного Красногорска. То, что это был именно такой расклад, подтвердил мэр москвы Собянин. Правда он об этом сказал вскользь, выпрашивая усиление ПВО для его города. Он это дает уже в десятый или двадцатый раз и за это получил кличку «Очкарик», хотя очки на людях - не носит. Вот что он сказал несколько часов назад:

«У нас сейчас неплохая ПВО, но и она не всегда нормально сбивает цели. В итоге обломки беспилотников разрушают жилье людям, падают на дома, как это было накануне в Красногорске. В случае ракетных ударов, последствия могут быть намного хуже. А у нас есть четкие сигналы, что ракетные удары по Москве возможны».

В общем, нам понятно, что наши военные точно не станут валить по жилым домам в москве или пригородах и дело тут не в избытке гуманизма или чем-то подобном, а просто ВСУ всегда сидит на голодном пайке по боеприпасам и потому - тратит их скупо и с максимальной отдачей. Выкурить лаптей из жилого дома - не тот фен-шуй, ради которого хоть кто-то решится гнать не дешевый дрон семь-восемь сотен километров только для того, чтобы вызвать диарею в Красногорском жилом доме. Так что подобное может случиться именно таким образом, как это описал Собянин, а еще в его выступлении было такое:

«Он просит защитить столицу от дронов, которые могут завезти в Россию, чтобы атаковать Москву из тыла».

То есть, операция по выжиганию стратегической авиации врага, все же внесла сумятицу в их коллективное сознание. Теперь они с опаской посматривают на фуры и вагоны, поскольку они могут нести массу сюрпризов. И между прочим, Собянин не зря так выколачивается. Он-то прекрасно понимает, как дорогие москвичи будут реагировать на сотую долю того, что переживают города Украины. Так что…
https://dl-news.defence-line.org/?p=62125
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24.06.2025 17:01 Відповісти
Вова , засунь санкции в анус вместе с партнерами, ты имеешь дело с Конченным человеком , это Мразь незнающая границ .жалости... Включайте мозги еще и еще, вас там докуя, вас выбрал народ , ваши умище еще не блеснуло ...
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24.06.2025 18:13 Відповісти
Де відповідь? Чому кацапи не скиглять -а нас за что? Що скаже найкращій президент?
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24.06.2025 19:23 Відповісти
 
 