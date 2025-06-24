Поїзд "Одеса - Запоріжжя" пошкоджено через удар РФ по Дніпропетровщині (оновлено). ВIДЕО

Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса - Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УЗ.

Як зазначається, на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває.

"Укрзалізниця" готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

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У соцмережах поширюються фото та відео, на яких зафіксовано жахливі наслідки у пошкодженому потягу.

Згодом в "УЗ", уточнили, що на щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса - Запоріжжя, біля якого сталася влучання ворожої ракети.

"Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога.

Для доставки пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00", - йдеться у повідомленні.