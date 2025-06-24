Рашисти вдарили по Дніпру та Самару: 15 загиблих, понад 200 постраждалих, багато "важких" (оновлено). ФОТОрепортаж

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики та рух швидкісної цілі в бік міста.

Згодом повідомили про рух нової цілі в бік Дніпра.

Водночас у Дніпрі та Павлограді пролунали повторні вибухи.

Згодом глава ОВА Сергій Лисак заявив, що росіяни вдарили по Дніпру:

"Пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюємо".

Очільник області повідомив, що у Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири.

"Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі", - додав він.

Мер Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено 14 шкіл та дитячих садків.

"Понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі. Попередньо, є один загиблий.



Також уже підтверджено, що зачепило й поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Продовжуємо збирати інформацію. Повідомлятиму", - додав очільник міста.

Станом на 13:00 відомо про 1 загиблого та понад 20 постраждалих.

"Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - зазначив глава ОВА Лисак.

У Самарі двоє загиблих. Травмовані три людини.

Оновлення на 13:47

"У Дніпрі число жертв російської атаки зросло до семи. Постраждалих близько 70. Серед них десятеро дітей. П’ять поранених – "важкі". Лікарі роблять все можливе. Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів.

У Самарі 9 постраждалих, більшість госпіталізовані. Четверо людей у важкому стані", - розповів очільник ОВА.















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Оновлення на 14.55

Як інформує Лисак, у Дніпрі вже 8 загиблих.

"84 людини постраждали. 62 – госпіталізовані. З них семеро – у важкому стані", - уточнив він.

За даними ОВА, збільшилася кількість поранених і в Самарі. Їх, за інформацією на зараз, 11. Восьмеро ушпиталені, половина — "важкі".

Оновлено станом на 15:30

"9 людей загинули у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. Ще двох росіяни вбили у Самарі. Таким чином кількість жертв терору в області зросла до 11.

Також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню", - уточнив згодом Лисак.

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Оновлено станом на 18:00

"До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі. На жаль... 174 людини постраждали. Майже сотня з них залишається в стаціонарах. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу", - повідомили в ОВА.

Оновлено

"Постійно оновлюються цифри по постраждалих у Дніпрі. Наразі їх понад 200. Атака росіян забрала життя 15 людей.

У місті чимало потрощеного. Інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі та будівлі ДСНС, пасажирський потяг. Пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, більш ніж сотня авто. А ще заправка, СТО, господарські споруди, торгові павільйони, магазини.

Інфраструктурний об’єкт понівечений і в Самарі. Там загинули 2 людей, 14 – постраждали", - розповів Лисак.