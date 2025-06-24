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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти вдарили по Дніпру та Самару: 15 загиблих, понад 200 постраждалих, багато "важких" (оновлено). ФОТОрепортаж

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики та рух швидкісної цілі в бік міста.

Згодом повідомили про рух нової цілі в бік Дніпра.

Водночас у Дніпрі та Павлограді пролунали повторні вибухи.

Згодом глава ОВА Сергій Лисак заявив, що росіяни вдарили по Дніпру:

"Пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюємо".

Очільник області повідомив, що у Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири.

"Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо. Усюди, на жаль, є загиблі та постраждалі", - додав він.

Мер Борис Філатов заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено 14 шкіл та дитячих садків.

"Понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі. Попередньо, є один загиблий.

Також уже підтверджено, що зачепило й поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Продовжуємо збирати інформацію. Повідомлятиму", - додав очільник міста.

Станом на 13:00 відомо про 1 загиблого та понад 20 постраждалих.

"Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - зазначив глава ОВА Лисак.

У Самарі двоє загиблих. Травмовані три людини.

Оновлення на 13:47

"У Дніпрі число жертв російської атаки зросло до семи. Постраждалих близько 70. Серед них десятеро дітей. П’ять поранених – "важкі". Лікарі роблять все можливе. Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів.

У Самарі 9 постраждалих, більшість госпіталізовані. Четверо людей у важкому стані", - розповів очільник ОВА.

РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року
РФ вдарила по Дніпру та Самару 24 червня 2025 року

Читайте: Правило "двох стін" втрачає свою актуальність, оскільки РФ посилює бойову частину "шахедів", - ДСНС

РФ вдарила по Дніпру 24 червня 2025 року

Оновлення на 14.55

Як інформує Лисак, у Дніпрі вже 8 загиблих.

"84 людини постраждали. 62 – госпіталізовані. З них семеро – у важкому стані", - уточнив він.

За даними ОВА, збільшилася кількість поранених і в Самарі. Їх, за інформацією на зараз, 11. Восьмеро ушпиталені, половина — "важкі".

Оновлено станом на 15:30

"9 людей загинули у Дніпрі внаслідок ворожої атаки. Ще двох росіяни вбили у Самарі. Таким чином кількість жертв терору в області зросла до 11.

Також постійно збільшується кількість поранених. Наразі ця цифра сягнула понад сотню", - уточнив згодом Лисак. 

Також читайте: Удар РФ по будинку у Краматорську: кількість загиблих зросла до 6

Оновлено станом на 18:00

"До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі. На жаль... 174 людини постраждали. Майже сотня з них залишається в стаціонарах. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу", - повідомили в ОВА.

Оновлено

"Постійно оновлюються цифри по постраждалих у Дніпрі. Наразі їх понад 200. Атака росіян забрала життя 15 людей.

У місті чимало потрощеного. Інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі та будівлі ДСНС, пасажирський потяг. Пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, більш ніж сотня авто. А ще заправка, СТО, господарські споруди, торгові павільйони, магазини.

Інфраструктурний об’єкт понівечений і в Самарі. Там загинули 2 людей, 14 – постраждали", - розповів Лисак.

Автор: 

вибух (4535) Дніпро (3322) обстріл (29540) Дніпропетровська область (3936) Дніпровський район (117) Самарівський район (10) Самар (6)


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Топ коментарі
+43
Накращий і Найдосвіченіший в новітній історії вам все розкаже в вечірньому відосі. Винуваті партнери - "бонетиснуть"
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24.06.2025 12:22 Відповісти
+23
Знищували армію лише два президента ; проФФесор і клован.
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24.06.2025 12:26 Відповісти
+21
А що може Найвєлічайший? Хіба що вдарити асфальтом, але ще не придумали асфальтну установку, яка запускає асфальт. Родині Зе і йому самому нічого не загрожує, можете за нього радіти і збільшити ''особливу'' пенсію для його батяні.
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24.06.2025 12:41 Відповісти
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покарати має Україна за кожну ракетну атаку такою ж ракетною атакою по москві.
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24.06.2025 17:33 Відповісти
Нарешті, хоч один притомний комент з'явився на Цензорі!. За три роки війни Малюк з Будановим не ліквідуватли жодного військового злочинця з найближчого оточення Пуйла, не кажучи вже про самого Пуйла. От від повної безкарності кровожадність цих вурдалак і зашкалює.
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24.06.2025 20:55 Відповісти
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24.06.2025 13:36 Відповісти
Андрюха,де ракети,шо ти учора розмахував?
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24.06.2025 14:12 Відповісти
Кацапи суки що б ви всі виздихали ,навіщо земля тримає цю рашиську погань ? з приходом трампа рашиський варвар відчув свою безкарність ,особливо коли наші довбані керівники не дають відповіді по рашиських чортах.
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24.06.2025 14:39 Відповісти
Це до кого звернення?Бажаєте,щоб бог шось розрулів замість нас?Да кацапи,да мразоти і що?
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24.06.2025 15:54 Відповісти
пора земразь того... чи скільки терпіти ще?
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24.06.2025 14:43 Відповісти
путю свого того, москалику
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24.06.2025 15:15 Відповісти
а разве -ЗЕ-бовтік не мразь?
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24.06.2025 17:02 Відповісти
модераторы на цензоре есть? Или вся эта ******* кацапская будет говно своё здесь изливать?? Или Цензор сам фсбэшный холуй?
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24.06.2025 15:16 Відповісти
та вони завжди тут були, не звертайте уваги..., їм за це гроші платять, а вони працюють..., тут є і пристойні люди, але їх мало...
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24.06.2025 15:58 Відповісти
Ви не за....ли згадувати вибори 6 річної давності. Ви що робите зараз для оборони. Тролі , може пора на фронт.
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24.06.2025 16:26 Відповісти
може те кто зермаки которые воруют мародерят - должны ОТВЕТИТЬ за то что зе-власть творит во время войны?
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24.06.2025 17:04 Відповісти
Шозагуйня?????
Закликаєш не розхитувати лодку та терпіти до останнього українця?
А "какая разніца" та інші хозарохохли все забудуть і продавши мати рідну, сайдуZа пасрєдінє"?
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24.06.2025 18:48 Відповісти
Йду я почищу зброю, а ви дно)). Хотів поспілкуватися )))
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24.06.2025 20:32 Відповісти
Ти можеш тількі сортира почистити,спілкувальник херов!
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24.06.2025 22:25 Відповісти
Вже на фронті і що далі,я буду безмозглим імбіцилав завжди казати що вони безмозглі імбіцили,бо ви мразота зробили своїми руками суіцид України у 2019 році,смерті ,гвалтування,катування Українців на ваших руках та того кого ви паскуди обрали.Що зехудобина неподобається тобі коли тебе у то лайно що ти наобирало носом тикають?
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24.06.2025 22:24 Відповісти
Це договорняк!
Трам буде покривати, гутеріош гундіти, гундосик Вечірній гундіти....
Тільки ВСУ і волонтери можуть ефективно виписувати санкції...
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24.06.2025 18:46 Відповісти
З Норвегії))
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24.06.2025 20:36 Відповісти
Може це таємниця,але зовсім незрозуміла картина.Я не кажу,що є таки локации,де не треба розголосу.Но на такий площи не нагадує дві головки по 500кг,або навіть тонні.
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24.06.2025 20:14 Відповісти
не зрозумів скільки було ракет. Писали про швидкісну ціль на Дніпро, потім про ще одну. Пролунало 4 вибухи у місті. А що тоді прилетіло у Самар ? Да і ще повідомляли про вибухи у Павлограді.
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24.06.2025 22:09 Відповісти
Сподіваюся Мінору кацапи не заділи, бо ще кошерні тухєси возбудяться?
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24.06.2025 22:26 Відповісти
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