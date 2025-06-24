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Новини Обстріли України
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Правило "двох стін" втрачає свою актуальність, оскільки РФ посилює бойову частину "шахедів", - ДСНС

Чи врятує правило двох стін. У ДСНС відповіли

Правило "двох стін", якого радили дотримуватися під час війни, наразі втрачає свою актуальність через появу "шахедів" та високоточних ракет.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Воно було актуальним для уламкових загроз і вибухів на відстані.

Проте зараз зброя може пробити не тільки дві стіни, а й знищити цілі під'їзди багатоквартирних будинків, приватні будинки й інші будівлі.

Також читайте: Ворог вранці обстріляв Херсон з артилерії: 6 поранених. За добу рашисти вбили чотирьох цивільних на Херсонщині

"Люди досі вважають, що пересидіти й перечекати вдома - це панацея. Проте ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину", - сказав Петров.

Речник пояснив, що під час прямого влучання шахеда у будинок, приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини й при цьому рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру.

"Тому зараз дуже небезпечно. Вже не можемо говорити про те, що дві стіни зараз можуть захистити", - додав він.

Читайте: Удар РФ по будинку у Краматорську: кількість загиблих зросла до 6

Автор: 

безпека (950) обстріл (29540) ДСНС (5192)


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Топ коментарі
+22
Почекайте ще 10 років і коли тут буде населення в 2 млн подумайте що робити з шахедами і РФ
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24.06.2025 11:03 Відповісти
+16
Змістили акценти...ми програємо війну не тому, що не виготовляємо озброєння, а тому, що росія нарощує його виготовлення. Тіпа - ну що ми можемо зробити...доведеться домовлятися...
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24.06.2025 11:11 Відповісти
+11
То, населення України, переміщуємося на Банкову! Там найкращий президент (зі слів єрмака), він нас прихистить у своєму бункері?!
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24.06.2025 11:06 Відповісти
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Чому? Для тих, хто у сусідньому будинку, правило діє.
Якщо ракета пробиває 9 поверхів, то у нас тахих сховищ майже немає.
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24.06.2025 11:02 Відповісти
Это панельки. Нормальные дома выдержат и баллистику, снесет этажа 2 - 3
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24.06.2025 11:48 Відповісти
це не правда, в цегляних будинках також можуть обвалитися усі бетонні плити перекриття донизу, останні випадки це підтверджують
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24.06.2025 11:55 Відповісти
Я про кирпичные со стенами в полметра. Есть и такие. А кирпичные хрущёвки валятся тоже, хоть и не так как панельки. А каркасные, если сделаны нормально по технологии, могут ядерный удар выдержать километров с 5
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24.06.2025 16:56 Відповісти
Панельки самі небезпечні в цьому плані, а цегляні будинки(ті ж сталінки), де перекриття - то окремі плити, які поклали на цегляні стіни, також небезпечні, хоча може трохи краще.
Я думаю, малося на увазі монолітно-каркасні будівлі
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24.06.2025 19:49 Відповісти
Олег Мандрівник #582578 ты идиот или бот тупой? последняя ракета в Киеве снесла подьезд кирпичного дома полностью - 5 этажей
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24.06.2025 16:22 Відповісти
На фото були будинки з сілікатної цегли
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24.06.2025 16:33 Відповісти
Почекайте ще 10 років і коли тут буде населення в 2 млн подумайте що робити з шахедами і РФ
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24.06.2025 11:03 Відповісти
У обсцикантів істерика🤪 але в укриття не ходють😵‍💫
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24.06.2025 19:07 Відповісти
бомбоубежищь на всех не хватит. да и кто в них будет по 5-6 раз на день бегать
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24.06.2025 11:05 Відповісти
А + якщо вночі... малі діти, хворі, літні і т.д. В моєму "селі" повноцінне бомбосховище за сім кілометрів!
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24.06.2025 11:13 Відповісти
Ще додайте нашу улюблену забаву "планові відключення електроенергії", коли з 23-го поверху ти хрін швидко спустишся
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24.06.2025 11:50 Відповісти
То, населення України, переміщуємося на Банкову! Там найкращий президент (зі слів єрмака), він нас прихистить у своєму бункері?!
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24.06.2025 11:06 Відповісти
Броневідосіком
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24.06.2025 16:08 Відповісти
👍
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24.06.2025 12:13 Відповісти
Цей імбіцил взагалі всім хто живе в містах порадив виїхати в села, навіть в чисте поле, бо так і написав, «в будь які умови проживання але за межами міст. Навіть щось там порадив копати, мабуть землянки.

Я не уявляю, навіщо такі заклики пеьровтх, коли в більшості міст.точно нема метро, точно немає паркингів, хіба що під місцевими облрадами вони є, і зовсім немає укриттів.

Дебіли блдь 😡😡😡😡😡😡😡😡😡

Чи в них є саме оті карти де рясно.сть зірки побудованих облаштованих укриттів на які пішли мільярди грошей?
Ублдки, то не укриття, то те на чому було вкрадено мільярди!!!
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24.06.2025 12:18 Відповісти
Змістили акценти...ми програємо війну не тому, що не виготовляємо озброєння, а тому, що росія нарощує його виготовлення. Тіпа - ну що ми можемо зробити...доведеться домовлятися...
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24.06.2025 11:11 Відповісти
лишилося вирішити два найпростіших питання - шо дєлать і хто вінават? як не ти, зелене гівно?
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24.06.2025 11:16 Відповісти
А х#йло твоє звісно ж ні до чого.
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24.06.2025 11:40 Відповісти
а почему зелене ***** не обстреливает маскву? ссцыт? договорился? пусть они тоже бегают в полдвалы или трясуться от ударов
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24.06.2025 16:25 Відповісти
нас захистять лише ще потужніші відоси нашого Найвеличнішого Найкращого в історії людства Президента!
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24.06.2025 11:16 Відповісти
Які падлюки мають відкрити кордони? Відкриють з нашої сторони - закриють з протилежної. Ще й емігрантів депортують. Не треба думкою багатіти.
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24.06.2025 12:20 Відповісти
Дай вгадаю - треба тихо сидіти і терпіти? То ти файно прижився б на болотах.
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24.06.2025 13:24 Відповісти
Як варіант-піти захищати свою Батьківшину від ворога, а не мріяти від нього втекти.
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24.06.2025 13:36 Відповісти
Так собі варіант, тому дякую, але ні. Я не створений для війни, так само як циркачі, мусорня, "професійні" військові, "пенсіонери" 45 років і тд.
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24.06.2025 13:39 Відповісти
ты кацап созданный для петухов из навоза?
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24.06.2025 16:26 Відповісти
Не дивно, що таке питання ставить узкоязичний. Важка ж тобі випала доля...
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24.06.2025 17:31 Відповісти
ты кацапом был кацапом и подохнешь - пыль поднвозная
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24.06.2025 23:56 Відповісти
Ох, бляха, якесь узкоязичне, що може тільки "базаріть" як якийсь всратий гопарь щось мені тут про кацапів розповідає. Піди в дзеркало подивись, шалупонь.
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25.06.2025 00:30 Відповісти
....правило двох стін НАРЕШТІ не діє.. сказала офіційна особа. Приймаючи до уваги ,що наприклад в Києві(3,5 млн.населення) де підземного метро всього процентів 10-15, а все інше це бетонна плита 30см. і півтора метри землі зверху, населення України повинно масово покинути свою територію і ламаючи прикордонні переходи, ломанутись в "радіючу від щастя з цього приводу" Європу.
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24.06.2025 11:18 Відповісти
boris petrik не пести бот кацапський .. кто могу уже давно уехал - в европе жизнь тоже не сахар если ты с ребенком без жилья без языка и без денег
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24.06.2025 16:27 Відповісти
Хамство це характерна риса кацапів . Тому вивчи спочатку мову тієї країни чиїм прапором ти прикриваєшся . А якщо коротко то ПТНХ!!!
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24.06.2025 16:43 Відповісти
так такие ватные боты как ты только хамство и понимают - ты же по сути ничем возразить не можешь..
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24.06.2025 23:59 Відповісти
Кордони відкриють для виїзду населення, бо вбиті люди під час терористичних атак на совісті влади та особисто Найвеличнішого лідера **********.
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24.06.2025 11:31 Відповісти
krot_lub тупой бот - кордони давно открыты для тех кто не может воевать или многодетных
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24.06.2025 16:29 Відповісти
Роздайте людям зброю і підписуйте капітуляцію
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24.06.2025 11:49 Відповісти
Зброю роздають безкоштовно-достатньо у тцк завітати. Тільки не для того щоб її під диван заховати.
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24.06.2025 13:38 Відповісти
stathunt80 777 *** тебе в очко кацапепанный - а не капитуляцию
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24.06.2025 16:30 Відповісти
після зміни режиму в Ірані на нормальну владу слід терміново викупити в них решту шахедів і технологію виробництва і самим кошмарити цивільних в мордорі. бо інакше толку не буде. вони там не відчувають війни тому і продовжують підтримувати війну. їх міста теж повинні горіти. і не надо бояться що там хтось ще піде на війну. всі хто міг і хотів - вже тут.
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24.06.2025 11:51 Відповісти
Оця думка дуже збагачує. То може простіше замочити ***** потім підтримати самостійність країн, захопленим мордором, і отримувати з них подяку, морально та матеріально. А краще - домовитися з інопланетним розумом, щоб він навів лад.. А де друге пришестя Мессії?
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24.06.2025 12:25 Відповісти
Та є в нас збиті,майже цілі ішакеди,не думаю що це велика проблема скопіювати
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24.06.2025 16:11 Відповісти
От така інформація. Майже (що б не розкривати) з перших рук. Боєць на Херсонщині. Працюють в т.ч. по шахедах, які, якщо запущені з Чауди, Ахт-Приморська, майже завжди перелітають з окупованої тер. Херсонщини на правий берег. І потім основні напрямки як по тропочці: Одеса, Миколївщина, Кіровоградщина ну і Дніпроп. область. Задають йому питання, чому не збиваєте. Відповідає, що ми бачимо шахеди, є можливість вести по ним вогонь, але не дають команду на збиття. Так вони і вилітають з нашої зони відповідальності і летать далі. І це вже не один день.
Боєць воює давно, досвідчений, був на де-кількох напрямках, у віці.
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24.06.2025 11:59 Відповісти
Ну тоді прийдеця жити в укриттях кожну ніч,це як ви собі уявляєте?
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24.06.2025 12:15 Відповісти
в укриттях живут только те кому быстро добираться - остальные просто молятся что пронесет
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24.06.2025 16:32 Відповісти
обстреливать маскву в ответку - вот как я себе это уявляю
только зеленский ссцыкло перепуганное и ЛОХ бункерный
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24.06.2025 16:33 Відповісти
Не ходити на роботу,все кинути і сидіти ночами в підвалах,бо тривоги майже до самого ранку,чи як?
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24.06.2025 12:16 Відповісти
Ви знайшли справжні укриття? Це вже вам пощастило.
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24.06.2025 12:21 Відповісти
Не допоможуть уже вам підвали. По-перше, що БК уже пробиває всі перекриття; по-друге, що завалами заблокує виходи з підвалу і ви згорите там або задушитесь від диму заблоковані.
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24.06.2025 13:17 Відповісти
бред собачий кирпич не горит сам по себе а вот завалы как повезет но это лучше чем находится на верхних этажах любого дома
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24.06.2025 16:36 Відповісти
олег жиган нет кацап - идти сдавататься как ваши ватные шлюхи
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24.06.2025 16:35 Відповісти
Скільки ще держава витримає все це... Жоден народ такого песца ще не бачив у своїй історії, як українці.
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24.06.2025 12:42 Відповісти
выдержит, если бы не Зе-плесень то и победили бы давно
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24.06.2025 16:37 Відповісти
Де українські аналоги шахедів, ми ж збиваємо їх, деколи вони майже цілі, у нас немає спеціалістів, щоб скопіювати!??
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24.06.2025 14:30 Відповісти
тепер це практично безпрограшна лотерея на той світ для кожної родини. Питання часу
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24.06.2025 14:34 Відповісти
tanix pristavka не бреши бот кацапський -сдаваться твоим руським ублюдкам никто не будет
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24.06.2025 16:38 Відповісти
а бурятам будеш здаваца?
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24.06.2025 16:57 Відповісти
я тебя сдам бурятам - на бутылку посидеть.. тебе же это нравится в твоей кацапии
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24.06.2025 23:58 Відповісти
Ну, Янєлох може ще запропонувати 73% сховатись під мільярдом дерев і закусити шашличками...
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24.06.2025 14:47 Відповісти
 
 