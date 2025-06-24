Правило "двох стін" втрачає свою актуальність, оскільки РФ посилює бойову частину "шахедів", - ДСНС
Правило "двох стін", якого радили дотримуватися під час війни, наразі втрачає свою актуальність через появу "шахедів" та високоточних ракет.
Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Воно було актуальним для уламкових загроз і вибухів на відстані.
Проте зараз зброя може пробити не тільки дві стіни, а й знищити цілі під'їзди багатоквартирних будинків, приватні будинки й інші будівлі.
"Люди досі вважають, що пересидіти й перечекати вдома - це панацея. Проте ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину", - сказав Петров.
Речник пояснив, що під час прямого влучання шахеда у будинок, приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини й при цьому рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру.
"Тому зараз дуже небезпечно. Вже не можемо говорити про те, що дві стіни зараз можуть захистити", - додав він.
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Якщо ракета пробиває 9 поверхів, то у нас тахих сховищ майже немає.
Я думаю, малося на увазі монолітно-каркасні будівлі
Я не уявляю, навіщо такі заклики пеьровтх, коли в більшості міст.точно нема метро, точно немає паркингів, хіба що під місцевими облрадами вони є, і зовсім немає укриттів.
Дебіли блдь 😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Чи в них є саме оті карти де рясно.сть зірки побудованих облаштованих укриттів на які пішли мільярди грошей?
Ублдки, то не укриття, то те на чому було вкрадено мільярди!!!
Боєць воює давно, досвідчений, був на де-кількох напрямках, у віці.
только зеленский ссцыкло перепуганное и ЛОХ бункерный