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Новости Обстрелы Украины
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Правило "двух стен" теряет свою актуальность, поскольку РФ усиливает боевую часть "шахедов", - ГСЧС

Спасет ли правило двух стен. В ГСЧС ответили

Правило "двух стен", которого советовали придерживаться во время войны, сейчас теряет свою актуальность из-за появления "шахедов" и высокоточных ракет.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оно было актуальным для обломочных угроз и взрывов на расстоянии.

Однако сейчас оружие может пробить не только две стены, но и уничтожить целые подъезды многоквартирных домов, частные дома и другие здания.

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"Люди до сих пор считают, что пересидеть и переждать дома - это панацея. Однако враг не только увеличивает количество ударных беспилотников, но и усиливает их боевую часть", - сказал Петров.

Спикер рассказал, что при прямом попадании "шахеда" в дом, помещения могут выгореть за считанные минуты и при этом спасатели не смогут потушить пожар быстро из-за очень высокой температуры.

"Поэтому сейчас очень опасно. Уже не можем говорить о том, что две стены сейчас могут защитить", - добавил он.

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Автор: 

безопасность (1121) обстрел (28218) ГСЧС (5051)


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Топ комментарии
+22
Почекайте ще 10 років і коли тут буде населення в 2 млн подумайте що робити з шахедами і РФ
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24.06.2025 11:03 Ответить
+16
Змістили акценти...ми програємо війну не тому, що не виготовляємо озброєння, а тому, що росія нарощує його виготовлення. Тіпа - ну що ми можемо зробити...доведеться домовлятися...
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24.06.2025 11:11 Ответить
+11
То, населення України, переміщуємося на Банкову! Там найкращий президент (зі слів єрмака), він нас прихистить у своєму бункері?!
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24.06.2025 11:06 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чому? Для тих, хто у сусідньому будинку, правило діє.
Якщо ракета пробиває 9 поверхів, то у нас тахих сховищ майже немає.
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24.06.2025 11:02 Ответить
Это панельки. Нормальные дома выдержат и баллистику, снесет этажа 2 - 3
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24.06.2025 11:48 Ответить
це не правда, в цегляних будинках також можуть обвалитися усі бетонні плити перекриття донизу, останні випадки це підтверджують
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24.06.2025 11:55 Ответить
Я про кирпичные со стенами в полметра. Есть и такие. А кирпичные хрущёвки валятся тоже, хоть и не так как панельки. А каркасные, если сделаны нормально по технологии, могут ядерный удар выдержать километров с 5
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24.06.2025 16:56 Ответить
Панельки самі небезпечні в цьому плані, а цегляні будинки(ті ж сталінки), де перекриття - то окремі плити, які поклали на цегляні стіни, також небезпечні, хоча може трохи краще.
Я думаю, малося на увазі монолітно-каркасні будівлі
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24.06.2025 19:49 Ответить
Олег Мандрівник #582578 ты идиот или бот тупой? последняя ракета в Киеве снесла подьезд кирпичного дома полностью - 5 этажей
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24.06.2025 16:22 Ответить
На фото були будинки з сілікатної цегли
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24.06.2025 16:33 Ответить
Почекайте ще 10 років і коли тут буде населення в 2 млн подумайте що робити з шахедами і РФ
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24.06.2025 11:03 Ответить
У обсцикантів істерика🤪 але в укриття не ходють😵‍💫
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24.06.2025 19:07 Ответить
бомбоубежищь на всех не хватит. да и кто в них будет по 5-6 раз на день бегать
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24.06.2025 11:05 Ответить
А + якщо вночі... малі діти, хворі, літні і т.д. В моєму "селі" повноцінне бомбосховище за сім кілометрів!
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24.06.2025 11:13 Ответить
Ще додайте нашу улюблену забаву "планові відключення електроенергії", коли з 23-го поверху ти хрін швидко спустишся
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24.06.2025 11:50 Ответить
То, населення України, переміщуємося на Банкову! Там найкращий президент (зі слів єрмака), він нас прихистить у своєму бункері?!
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24.06.2025 11:06 Ответить
Броневідосіком
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24.06.2025 16:08 Ответить
👍
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24.06.2025 12:13 Ответить
Цей імбіцил взагалі всім хто живе в містах порадив виїхати в села, навіть в чисте поле, бо так і написав, «в будь які умови проживання але за межами міст. Навіть щось там порадив копати, мабуть землянки.

Я не уявляю, навіщо такі заклики пеьровтх, коли в більшості міст.точно нема метро, точно немає паркингів, хіба що під місцевими облрадами вони є, і зовсім немає укриттів.

Дебіли блдь 😡😡😡😡😡😡😡😡😡

Чи в них є саме оті карти де рясно.сть зірки побудованих облаштованих укриттів на які пішли мільярди грошей?
Ублдки, то не укриття, то те на чому було вкрадено мільярди!!!
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24.06.2025 12:18 Ответить
Змістили акценти...ми програємо війну не тому, що не виготовляємо озброєння, а тому, що росія нарощує його виготовлення. Тіпа - ну що ми можемо зробити...доведеться домовлятися...
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24.06.2025 11:11 Ответить
лишилося вирішити два найпростіших питання - шо дєлать і хто вінават? як не ти, зелене гівно?
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24.06.2025 11:16 Ответить
А х#йло твоє звісно ж ні до чого.
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24.06.2025 11:40 Ответить
а почему зелене ***** не обстреливает маскву? ссцыт? договорился? пусть они тоже бегают в полдвалы или трясуться от ударов
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24.06.2025 16:25 Ответить
нас захистять лише ще потужніші відоси нашого Найвеличнішого Найкращого в історії людства Президента!
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24.06.2025 11:16 Ответить
Які падлюки мають відкрити кордони? Відкриють з нашої сторони - закриють з протилежної. Ще й емігрантів депортують. Не треба думкою багатіти.
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24.06.2025 12:20 Ответить
Дай вгадаю - треба тихо сидіти і терпіти? То ти файно прижився б на болотах.
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24.06.2025 13:24 Ответить
Як варіант-піти захищати свою Батьківшину від ворога, а не мріяти від нього втекти.
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24.06.2025 13:36 Ответить
Так собі варіант, тому дякую, але ні. Я не створений для війни, так само як циркачі, мусорня, "професійні" військові, "пенсіонери" 45 років і тд.
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24.06.2025 13:39 Ответить
ты кацап созданный для петухов из навоза?
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24.06.2025 16:26 Ответить
Не дивно, що таке питання ставить узкоязичний. Важка ж тобі випала доля...
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24.06.2025 17:31 Ответить
ты кацапом был кацапом и подохнешь - пыль поднвозная
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24.06.2025 23:56 Ответить
Ох, бляха, якесь узкоязичне, що може тільки "базаріть" як якийсь всратий гопарь щось мені тут про кацапів розповідає. Піди в дзеркало подивись, шалупонь.
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25.06.2025 00:30 Ответить
....правило двох стін НАРЕШТІ не діє.. сказала офіційна особа. Приймаючи до уваги ,що наприклад в Києві(3,5 млн.населення) де підземного метро всього процентів 10-15, а все інше це бетонна плита 30см. і півтора метри землі зверху, населення України повинно масово покинути свою територію і ламаючи прикордонні переходи, ломанутись в "радіючу від щастя з цього приводу" Європу.
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24.06.2025 11:18 Ответить
boris petrik не пести бот кацапський .. кто могу уже давно уехал - в европе жизнь тоже не сахар если ты с ребенком без жилья без языка и без денег
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24.06.2025 16:27 Ответить
Хамство це характерна риса кацапів . Тому вивчи спочатку мову тієї країни чиїм прапором ти прикриваєшся . А якщо коротко то ПТНХ!!!
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24.06.2025 16:43 Ответить
так такие ватные боты как ты только хамство и понимают - ты же по сути ничем возразить не можешь..
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24.06.2025 23:59 Ответить
Кордони відкриють для виїзду населення, бо вбиті люди під час терористичних атак на совісті влади та особисто Найвеличнішого лідера **********.
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24.06.2025 11:31 Ответить
krot_lub тупой бот - кордони давно открыты для тех кто не может воевать или многодетных
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24.06.2025 16:29 Ответить
Роздайте людям зброю і підписуйте капітуляцію
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24.06.2025 11:49 Ответить
Зброю роздають безкоштовно-достатньо у тцк завітати. Тільки не для того щоб її під диван заховати.
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24.06.2025 13:38 Ответить
stathunt80 777 *** тебе в очко кацапепанный - а не капитуляцию
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24.06.2025 16:30 Ответить
після зміни режиму в Ірані на нормальну владу слід терміново викупити в них решту шахедів і технологію виробництва і самим кошмарити цивільних в мордорі. бо інакше толку не буде. вони там не відчувають війни тому і продовжують підтримувати війну. їх міста теж повинні горіти. і не надо бояться що там хтось ще піде на війну. всі хто міг і хотів - вже тут.
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24.06.2025 11:51 Ответить
Оця думка дуже збагачує. То може простіше замочити ***** потім підтримати самостійність країн, захопленим мордором, і отримувати з них подяку, морально та матеріально. А краще - домовитися з інопланетним розумом, щоб він навів лад.. А де друге пришестя Мессії?
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24.06.2025 12:25 Ответить
Та є в нас збиті,майже цілі ішакеди,не думаю що це велика проблема скопіювати
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24.06.2025 16:11 Ответить
От така інформація. Майже (що б не розкривати) з перших рук. Боєць на Херсонщині. Працюють в т.ч. по шахедах, які, якщо запущені з Чауди, Ахт-Приморська, майже завжди перелітають з окупованої тер. Херсонщини на правий берег. І потім основні напрямки як по тропочці: Одеса, Миколївщина, Кіровоградщина ну і Дніпроп. область. Задають йому питання, чому не збиваєте. Відповідає, що ми бачимо шахеди, є можливість вести по ним вогонь, але не дають команду на збиття. Так вони і вилітають з нашої зони відповідальності і летать далі. І це вже не один день.
Боєць воює давно, досвідчений, був на де-кількох напрямках, у віці.
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24.06.2025 11:59 Ответить
Ну тоді прийдеця жити в укриттях кожну ніч,це як ви собі уявляєте?
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24.06.2025 12:15 Ответить
в укриттях живут только те кому быстро добираться - остальные просто молятся что пронесет
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24.06.2025 16:32 Ответить
обстреливать маскву в ответку - вот как я себе это уявляю
только зеленский ссцыкло перепуганное и ЛОХ бункерный
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24.06.2025 16:33 Ответить
Не ходити на роботу,все кинути і сидіти ночами в підвалах,бо тривоги майже до самого ранку,чи як?
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24.06.2025 12:16 Ответить
Ви знайшли справжні укриття? Це вже вам пощастило.
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24.06.2025 12:21 Ответить
Не допоможуть уже вам підвали. По-перше, що БК уже пробиває всі перекриття; по-друге, що завалами заблокує виходи з підвалу і ви згорите там або задушитесь від диму заблоковані.
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24.06.2025 13:17 Ответить
бред собачий кирпич не горит сам по себе а вот завалы как повезет но это лучше чем находится на верхних этажах любого дома
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24.06.2025 16:36 Ответить
олег жиган нет кацап - идти сдавататься как ваши ватные шлюхи
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24.06.2025 16:35 Ответить
Скільки ще держава витримає все це... Жоден народ такого песца ще не бачив у своїй історії, як українці.
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24.06.2025 12:42 Ответить
выдержит, если бы не Зе-плесень то и победили бы давно
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24.06.2025 16:37 Ответить
Де українські аналоги шахедів, ми ж збиваємо їх, деколи вони майже цілі, у нас немає спеціалістів, щоб скопіювати!??
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24.06.2025 14:30 Ответить
тепер це практично безпрограшна лотерея на той світ для кожної родини. Питання часу
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24.06.2025 14:34 Ответить
tanix pristavka не бреши бот кацапський -сдаваться твоим руським ублюдкам никто не будет
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24.06.2025 16:38 Ответить
а бурятам будеш здаваца?
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24.06.2025 16:57 Ответить
я тебя сдам бурятам - на бутылку посидеть.. тебе же это нравится в твоей кацапии
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24.06.2025 23:58 Ответить
Ну, Янєлох може ще запропонувати 73% сховатись під мільярдом дерев і закусити шашличками...
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24.06.2025 14:47 Ответить
 
 