Правило "двух стен" теряет свою актуальность, поскольку РФ усиливает боевую часть "шахедов", - ГСЧС
Правило "двух стен", которого советовали придерживаться во время войны, сейчас теряет свою актуальность из-за появления "шахедов" и высокоточных ракет.
Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Оно было актуальным для обломочных угроз и взрывов на расстоянии.
Однако сейчас оружие может пробить не только две стены, но и уничтожить целые подъезды многоквартирных домов, частные дома и другие здания.
"Люди до сих пор считают, что пересидеть и переждать дома - это панацея. Однако враг не только увеличивает количество ударных беспилотников, но и усиливает их боевую часть", - сказал Петров.
Спикер рассказал, что при прямом попадании "шахеда" в дом, помещения могут выгореть за считанные минуты и при этом спасатели не смогут потушить пожар быстро из-за очень высокой температуры.
"Поэтому сейчас очень опасно. Уже не можем говорить о том, что две стены сейчас могут защитить", - добавил он.
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Якщо ракета пробиває 9 поверхів, то у нас тахих сховищ майже немає.
Я думаю, малося на увазі монолітно-каркасні будівлі
Я не уявляю, навіщо такі заклики пеьровтх, коли в більшості міст.точно нема метро, точно немає паркингів, хіба що під місцевими облрадами вони є, і зовсім немає укриттів.
Дебіли блдь 😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Чи в них є саме оті карти де рясно.сть зірки побудованих облаштованих укриттів на які пішли мільярди грошей?
Ублдки, то не укриття, то те на чому було вкрадено мільярди!!!
Боєць воює давно, досвідчений, був на де-кількох напрямках, у віці.
только зеленский ссцыкло перепуганное и ЛОХ бункерный