Правило "двух стен" теряет свою актуальность, поскольку РФ усиливает боевую часть "шахедов", - ГСЧС

Правило "двух стен", которого советовали придерживаться во время войны, сейчас теряет свою актуальность из-за появления "шахедов" и высокоточных ракет.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оно было актуальным для обломочных угроз и взрывов на расстоянии.

Однако сейчас оружие может пробить не только две стены, но и уничтожить целые подъезды многоквартирных домов, частные дома и другие здания.

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"Люди до сих пор считают, что пересидеть и переждать дома - это панацея. Однако враг не только увеличивает количество ударных беспилотников, но и усиливает их боевую часть", - сказал Петров.

Спикер рассказал, что при прямом попадании "шахеда" в дом, помещения могут выгореть за считанные минуты и при этом спасатели не смогут потушить пожар быстро из-за очень высокой температуры.

"Поэтому сейчас очень опасно. Уже не можем говорить о том, что две стены сейчас могут защитить", - добавил он.

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