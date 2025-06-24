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Ночью Харьков атаковали вражеские беспилотники: количество пострадавших возросло до пяти (обновлено). ВИДЕО
Россияне атаковали Харьков дронами "Герань-2". Под удар попали Салтовский и Немышлянский районы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По предварительной информации, этой ночью враг выпустил по городу 7 беспилотников. Один упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации - две из них находятся в частном секторе Немышлянского района, и одно гражданское предприятие в Салтовском.
"На данную минуту есть информация о трех пострадавших", - говорится в сообщении.
По состоянию на 07:00 за помощью к медикам обратились еще 2 человека, среди которых 15-летняя девушка, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
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