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Новости Видео Обстрелы Харькова
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Ночью Харьков атаковали вражеские беспилотники: количество пострадавших возросло до пяти (обновлено). ВИДЕО

Россияне атаковали Харьков дронами "Герань-2". Под удар попали Салтовский и Немышлянский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По предварительной информации, этой ночью враг выпустил по городу 7 беспилотников. Один упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации - две из них находятся в частном секторе Немышлянского района, и одно гражданское предприятие в Салтовском.

"На данную минуту есть информация о трех пострадавших", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 за помощью к медикам обратились еще 2 человека, среди которых 15-летняя девушка, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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обстрел (28218) Харьков (7620) Харьковская область (1177) Харьковский район (388)


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И Украина ничего не может сделать. Просто бессильна против воздушных атак. Зато по зомбоящику нам рассказуют про "перемогу". А будет ли она та "перемога" ?
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24.06.2025 06:32 Ответить
Все пропало? Пора здаватись? 🤡🤡🤡
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24.06.2025 06:35 Ответить
карга
Реєстрація: 24.06.2025
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24.06.2025 09:58 Ответить
 
 