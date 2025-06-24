Вночі Харків атакували ворожі безпілотники: кількість постраждалих зросла до п’яти (оновлено). ВIДЕО

Росіяни атакували Харків дронами "Герань-2". Під удар потрапили Салтівський і Немишлянський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, цієї ночі ворог випустив по місту 7 безпілотників. Один впав, не розірвавшись, решта уразили три локації - дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському.

"На дану хвилину є інформація про трьох постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Станом на 07:00 за допомогою до медиків звернулися ще 2 людей, серед яких 15-річна дівчина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов

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