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Новини Відео Обстріли Харкова
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Вночі Харків атакували ворожі безпілотники: кількість постраждалих зросла до п’яти (оновлено). ВIДЕО

Росіяни атакували Харків дронами "Герань-2". Під удар потрапили Салтівський і Немишлянський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, цієї ночі ворог випустив по місту 7 безпілотників. Один впав, не розірвавшись, решта уразили три локації - дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району, та одне цивільне підприємство у Салтівському.

"На дану хвилину є інформація про трьох постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Станом на 07:00 за допомогою до медиків звернулися ще 2 людей, серед яких 15-річна дівчина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов

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Автор: 

обстріл (29540) Харків (5740) Харківська область (1191) Харківський район (392)


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И Украина ничего не может сделать. Просто бессильна против воздушных атак. Зато по зомбоящику нам рассказуют про "перемогу". А будет ли она та "перемога" ?
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24.06.2025 06:32 Відповісти
Все пропало? Пора здаватись? 🤡🤡🤡
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24.06.2025 06:35 Відповісти
карга
Реєстрація: 24.06.2025
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24.06.2025 09:58 Відповісти
 
 