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Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
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Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область: в сгоревшей частной больнице находились тяжелобольные пациенты, 6 человек эвакуировали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированного российского обстрела жилых и промышленных секторов Киевщины сегодня ночью возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. К сожалению, во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.

По данным ГСЧС, в г. Белая Церковь возник пожар в 2-этажном здании гостиницы, в котором расположена частная больница. Чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Продолжается ликвидация пожара, площадью 1500 кв.м.

Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы.

Читайте: Киевщина ночью оказалась под массированной атакой вражеских БпЛА: погибла женщина, есть раненые (обновлено). ФОТОрепортаж

Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Автор: 

Киевская область (4237) обстрел (28195) ГСЧС (5051)


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Задовбала вже ця констатацiя фактiв!Де вiдповiдь??!!(крик душi в порожнечу)
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23.06.2025 08:36 Ответить
Згоден, у москалів високоточні ракети це ті що попадають в межах міста, а ми як відповідаємо? Хоча говоримо, що дроны є і випускаємо більш *********.
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23.06.2025 09:03 Ответить
Щоло наших рятівників, саме тих рядових рятивників які щодня і щоночі ризикують власним життям, а не про кабінетних співробітників, праця яких.так само важлива, але в жодному разі не співставна з ризиками тих хто розгрібає згарище день за днем?
Хочу знати, чи буде закон про збільшення їм грошового утримання і реальне і достойне страхування їх життя і здоров'я, соцальних гарантій і підтримки їх сім'ям в разі втрати годувальника, або інвалідності рятувальника?
Ау гетьманцев,желєзняк, третьякова, сракоморді уе...ани, коли ви озаботитесь життям тих ХТО РЯТУЄ.ЖИТТЯ ІНШИХ, а також військовими, а не своїм пихатим жирним життям і своєї.армії помічників-щуроконсультантів?😡😡😡
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23.06.2025 09:11 Ответить
кАрочє, бАмбіть кацапські воєнні об'єкти зеленскім аматорам нічим..
три роки 2019-2022 дебільно-дермова влада Зєлі Підєрмачної про.бала на переслідування українських патріотів та Пороха і на згортання оборонно-промислового комплексу України..
- от і маємо ганебно-трагічні наслідки ідіотсько-нарцисичного сцарювання піаніста-еквілібріста, "прикольного" куміра жлобів та какаразніц..
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23.06.2025 10:08 Ответить
13 #375637

До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
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23.06.2025 11:23 Ответить
 
 