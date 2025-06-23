Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область: в сгоревшей частной больнице находились тяжелобольные пациенты, 6 человек эвакуировали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированного российского обстрела жилых и промышленных секторов Киевщины сегодня ночью возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. К сожалению, во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.

По данным ГСЧС, в г. Белая Церковь возник пожар в 2-этажном здании гостиницы, в котором расположена частная больница. Чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Продолжается ликвидация пожара, площадью 1500 кв.м.

Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы.

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Информация о количестве пострадавших уточняется.