Последствия массированной атаки РФ на Киевскую область: в сгоревшей частной больнице находились тяжелобольные пациенты, 6 человек эвакуировали. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате массированного российского обстрела жилых и промышленных секторов Киевщины сегодня ночью возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. К сожалению, во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.
По данным ГСЧС, в г. Белая Церковь возник пожар в 2-этажном здании гостиницы, в котором расположена частная больница. Чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Продолжается ликвидация пожара, площадью 1500 кв.м.
Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
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Хочу знати, чи буде закон про збільшення їм грошового утримання і реальне і достойне страхування їх життя і здоров'я, соцальних гарантій і підтримки їх сім'ям в разі втрати годувальника, або інвалідності рятувальника?
Ау гетьманцев,желєзняк, третьякова, сракоморді уе...ани, коли ви озаботитесь життям тих ХТО РЯТУЄ.ЖИТТЯ ІНШИХ, а також військовими, а не своїм пихатим жирним життям і своєї.армії помічників-щуроконсультантів?😡😡😡
три роки 2019-2022 дебільно-дермова влада Зєлі Підєрмачної про.бала на переслідування українських патріотів та Пороха і на згортання оборонно-промислового комплексу України..
- от і маємо ганебно-трагічні наслідки ідіотсько-нарцисичного сцарювання піаніста-еквілібріста, "прикольного" куміра жлобів та какаразніц..
До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!