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Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
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Наслідки масованої атаки РФ на Київщину: у згорілій приватній лікарні перебували тяжкохворі пацієнти, 6 людей евакуювали. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого російського обстрілу житлових та промислових секторів Київщини сьогодні вночі виникли пожежі та руйнації, одна людина загинула, ще 8 поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовані двоє рятувальників.

За даними ДСНС, у м. Біла Церква виникла пожежа в 2-поверховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі, площею 1500 кв.м.

Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби.

Читайте: Київщина вночі опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА: загинула жінка, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Автор: 

Київська область (4131) обстріл (29517) ДСНС (5192)


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Задовбала вже ця констатацiя фактiв!Де вiдповiдь??!!(крик душi в порожнечу)
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23.06.2025 08:36 Відповісти
Згоден, у москалів високоточні ракети це ті що попадають в межах міста, а ми як відповідаємо? Хоча говоримо, що дроны є і випускаємо більш *********.
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23.06.2025 09:03 Відповісти
Щоло наших рятівників, саме тих рядових рятивників які щодня і щоночі ризикують власним життям, а не про кабінетних співробітників, праця яких.так само важлива, але в жодному разі не співставна з ризиками тих хто розгрібає згарище день за днем?
Хочу знати, чи буде закон про збільшення їм грошового утримання і реальне і достойне страхування їх життя і здоров'я, соцальних гарантій і підтримки їх сім'ям в разі втрати годувальника, або інвалідності рятувальника?
Ау гетьманцев,желєзняк, третьякова, сракоморді уе...ани, коли ви озаботитесь життям тих ХТО РЯТУЄ.ЖИТТЯ ІНШИХ, а також військовими, а не своїм пихатим жирним життям і своєї.армії помічників-щуроконсультантів?😡😡😡
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23.06.2025 09:11 Відповісти
кАрочє, бАмбіть кацапські воєнні об'єкти зеленскім аматорам нічим..
три роки 2019-2022 дебільно-дермова влада Зєлі Підєрмачної про.бала на переслідування українських патріотів та Пороха і на згортання оборонно-промислового комплексу України..
- от і маємо ганебно-трагічні наслідки ідіотсько-нарцисичного сцарювання піаніста-еквілібріста, "прикольного" куміра жлобів та какаразніц..
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23.06.2025 10:08 Відповісти
13 #375637

До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
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23.06.2025 11:23 Відповісти
 
 