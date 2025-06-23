Наслідки масованої атаки РФ на Київщину: у згорілій приватній лікарні перебували тяжкохворі пацієнти, 6 людей евакуювали. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого російського обстрілу житлових та промислових секторів Київщини сьогодні вночі виникли пожежі та руйнації, одна людина загинула, ще 8 поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовані двоє рятувальників.

За даними ДСНС, у м. Біла Церква виникла пожежа в 2-поверховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі, площею 1500 кв.м.

Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби.

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Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.