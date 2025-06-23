Наслідки масованої атаки РФ на Київщину: у згорілій приватній лікарні перебували тяжкохворі пацієнти, 6 людей евакуювали. ФОТОрепортаж
Внаслідок масованого російського обстрілу житлових та промислових секторів Київщини сьогодні вночі виникли пожежі та руйнації, одна людина загинула, ще 8 поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовані двоє рятувальників.
За даними ДСНС, у м. Біла Церква виникла пожежа в 2-поверховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі, площею 1500 кв.м.
Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби.
Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
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Хочу знати, чи буде закон про збільшення їм грошового утримання і реальне і достойне страхування їх життя і здоров'я, соцальних гарантій і підтримки їх сім'ям в разі втрати годувальника, або інвалідності рятувальника?
Ау гетьманцев,желєзняк, третьякова, сракоморді уе...ани, коли ви озаботитесь життям тих ХТО РЯТУЄ.ЖИТТЯ ІНШИХ, а також військовими, а не своїм пихатим жирним життям і своєї.армії помічників-щуроконсультантів?😡😡😡
три роки 2019-2022 дебільно-дермова влада Зєлі Підєрмачної про.бала на переслідування українських патріотів та Пороха і на згортання оборонно-промислового комплексу України..
- от і маємо ганебно-трагічні наслідки ідіотсько-нарцисичного сцарювання піаніста-еквілібріста, "прикольного" куміра жлобів та какаразніц..
До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!