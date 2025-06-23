Київщина вночі опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА: загинула жінка, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж
Вночі 23 червня російські загарбники масовано атакували Київську область ударними безпілотниками. Наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КОВА Микола Калашник.
"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження.
Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці", - йдеться в повідомленні.
У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.
У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.
У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.
Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок атаки в області 8 людей дістали поранення.
За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок атаки постраждала житлова та медична інфраструктура.
Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників зазнали травм.
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В окупованому https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/novosti-kryima/ Криму вдень 22 червня лев напав на власника сафарі-парку "Тайган" Олега Зубкова. Із прокушеною шиєю колаборант потрапив до лікарні; станом на вечір неділі його стан лікарі оцінювали як критичний.
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Леви були вкрадені з зоопарку окупованого Маріуполя...
Короче, нажаль вони ******* і просто знущаються. І немає іншого шляху, як перепахати їх чимось на землі, як ми це зробили в Чорному морі Магурами. І одразу зникли всі Зернові Ініціативи і Турції в посередниках. По іншому з ними не працює, пробували.
А наші "зелені морди" не хочуть насправді ані миру, ані компромісу - бо війна - це їх спосіб триматися за крісла і отримувати наживу... А на власний народ їм начхати не менше, аніж путіну.