Киевщина ночью оказалась под массированной атакой вражеских БпЛА: погибла женщина, есть раненые (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 23 июня российские захватчики массированно атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КОВА Николай Калашник.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения.

Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

В Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов.

В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.

В Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате атаки в области 8 человек получили ранения.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате атаки пострадала жилищная и медицинская инфраструктура.

Во время ликвидации последствий обстрела 2 спасателя получили травмы.

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