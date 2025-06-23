Киевщина ночью оказалась под массированной атакой вражеских БпЛА: погибла женщина, есть раненые (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 23 июня российские захватчики массированно атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КОВА Николай Калашник.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения.
Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.
В Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов.
В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.
В Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.
Позже в ГСЧС сообщили, что в результате атаки в области 8 человек получили ранения.
По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате атаки пострадала жилищная и медицинская инфраструктура.
Во время ликвидации последствий обстрела 2 спасателя получили травмы.
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Короче, нажаль вони ******* і просто знущаються. І немає іншого шляху, як перепахати їх чимось на землі, як ми це зробили в Чорному морі Магурами. І одразу зникли всі Зернові Ініціативи і Турції в посередниках. По іншому з ними не працює, пробували.
А наші "зелені морди" не хочуть насправді ані миру, ані компромісу - бо війна - це їх спосіб триматися за крісла і отримувати наживу... А на власний народ їм начхати не менше, аніж путіну.