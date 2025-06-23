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Новости Атака БпЛА на Киевщину
9 215 25

Киевщина ночью оказалась под массированной атакой вражеских БпЛА: погибла женщина, есть раненые (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 23 июня российские захватчики массированно атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КОВА Николай Калашник.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения.

Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

В Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов.

В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.

В Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате атаки в области 8 человек получили ранения.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате атаки пострадала жилищная и медицинская инфраструктура.

Во время ликвидации последствий обстрела 2 спасателя получили травмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Киев: есть пострадавшие, повреждены дома и станция метро. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевская область
Киевская область
Киевская область
Киевская область

Автор: 

беспилотник (3842) Киевская область (4237) обстрел (28195)


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Топ комментарии
+20
"Не в тему" - але КАРМА!!!

В окупованому https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/novosti-kryima/ Криму вдень 22 червня лев напав на власника сафарі-парку "Тайган" Олега Зубкова. Із прокушеною шиєю колаборант потрапив до лікарні; станом на вечір неділі його стан лікарі оцінювали як критичний.

ЗМІ країни-агресора повідомили, що Зубков у реанімації. Попередньо, його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, оскільки укус тварини сильно пошкодив трахею.
Леви були вкрадені з зоопарку окупованого Маріуполя...
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23.06.2025 07:09 Ответить
+15
Скільки ще зруйнованих будинків треба Зеленському, перш ніж він дасть добро на старт програми національного винищувача шахедів? Ви що, реально нездатні зробити друковані масові корпуси? Сервоприводи і електроніку яка є в продажу?
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23.06.2025 07:12 Ответить
+9
Цей Зубков ще той кідар, мега-ждун Рашкі та всього росіянськаго. Туди йому дорога.
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23.06.2025 07:43 Ответить
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"Не в тему" - але КАРМА!!!

В окупованому https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/novosti-kryima/ Криму вдень 22 червня лев напав на власника сафарі-парку "Тайган" Олега Зубкова. Із прокушеною шиєю колаборант потрапив до лікарні; станом на вечір неділі його стан лікарі оцінювали як критичний.

ЗМІ країни-агресора повідомили, що Зубков у реанімації. Попередньо, його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, оскільки укус тварини сильно пошкодив трахею.
Леви були вкрадені з зоопарку окупованого Маріуполя...
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23.06.2025 07:09 Ответить
Цей Зубков ще той кідар, мега-ждун Рашкі та всього росіянськаго. Туди йому дорога.
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23.06.2025 07:43 Ответить
Колись давно я захоплювався цьєю людиною. Але зараз скажу - "Гниді - за заслугами його!"
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23.06.2025 08:08 Ответить
нещодавно бачила його інтерв'ю, скаржився на погане життя та на владу рашистів. А так же ж хотів "рюзькій мір"!! От і отримав.
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23.06.2025 10:41 Ответить
Та він - любитель "посидіть на двох стільцях"... Перед окупацією, коли кацапня розганяла у інформпросторі брехні про "паезда с бандеравцами", він верещав, що виведе своїх левів, щоб натравить їх на них... Після окупації, коли він зрозумів, що йому "нова влада" "намастила шматок хліба" коричневим - але це не варення чи шоколад - образився, і, "па въевшейся хахляцкай привычке", спробував "пабухтеть против новой власти"... Йому "обламали роги", натякнувши, що годуватиме своїх хижаків не м"ясом, а сіном. Він знову "перевзувся"... От так і "петляв між крапельками", до цього часу... Сьогодні вранці читав новини на мобільному. І там інтерв"ю з ним викладене - де він домовляється про прийом украдених кацапами тварин і птахів, з зоопарків, на окупованих територіях... Чув від зоологів, що він, також, причетний до вивезення, в Росію, тварин з Асканії-Нової...
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23.06.2025 11:00 Ответить
Скільки ще зруйнованих будинків треба Зеленському, перш ніж він дасть добро на старт програми національного винищувача шахедів? Ви що, реально нездатні зробити друковані масові корпуси? Сервоприводи і електроніку яка є в продажу?
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23.06.2025 07:12 Ответить
Так почне ж кошмарити виробників!
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23.06.2025 08:02 Ответить
Єрмак не дозволяє...
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23.06.2025 09:16 Ответить
А може він почне нарешті думати про те, як зупинити війну? І шукати реалістичні шляхи виходу, а не "бла-бла-бла" і абсолютно марні зустрічі з євроглобалістами проводити...
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23.06.2025 10:24 Ответить
А реалістичних нажаль немає, ми спробували і так і сяк. І Зеленський хоч і відмазувався, але пішов на переговори, їздив в Стамбул, і все інше. Рашка клеїть дурня, абсолютно кожен день висуває нові умови, ще більш прибацані, які не мають жодного відношення до чогось реального. Нажаль вони вимагають тупо капітуляції, здачи областей які вони не захопили і в які на хвилиночку входять Запоріжжя та Херсон, здача всього європейського озброєння, відмова від альянсів, від створення будь-коли ЯО, скорочення армії до жалюгідних 80к чи щось таке.

Короче, нажаль вони ******* і просто знущаються. І немає іншого шляху, як перепахати їх чимось на землі, як ми це зробили в Чорному морі Магурами. І одразу зникли всі Зернові Ініціативи і Турції в посередниках. По іншому з ними не працює, пробували.
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23.06.2025 11:36 Ответить
Так і в нас ультиматуми дай боже повне припинення вогню(точно таке вимагає зараз іран), кордони 91 р, репарації, заморозка активів рашки…слово ж пацана не зрозуміють в кругах
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23.06.2025 12:40 Ответить
Вони вимагають максимум, бо Зеленський теж вимагає максимум. Якби Українська сторона пішла на певний компроміс, то я впевнений, що і москалі би від ряду своїх ультиматумів відмовилися (бо є ще треті суб'єкти, такі як Китай, США, країни БРІКС, які впливають на путіна).
А наші "зелені морди" не хочуть насправді ані миру, ані компромісу - бо війна - це їх спосіб триматися за крісла і отримувати наживу... А на власний народ їм начхати не менше, аніж путіну.
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23.06.2025 12:43 Ответить
Ви голову з дупою плутаєте. Росія не налаштована ні на які перемовини, все що вони привозять то черговий ультиматум. Що за маячня "вони вимагають, бо Зеленський вимагає"? Вони вимагають бо їх армія наступає, бо вони в сильній позиції, бо в США за президента чмо, бо Китаю їх підтримує. До чого тут вимоги України? Писати подібні повідомлення то або дурість або отримані гроші на розпалення ворожнечі від рашки.
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23.06.2025 14:30 Ответить
Ви праві в тому, що росія в сильній позиції. Проблема в тому, що їх позиція з часом стає все міцнішою, а ми - знекровлюємося. А значить їх ультиматум з плином часу ставатиме все більш категоричним і важким для нас... Але "офісні" тим часом, вдають, що ми досі "перемагаємо", і ставлять у відповідь такі вимоги, наче ми вже біля "кордонів 91-го року", а ЗСУ стоять під Курськом.
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23.06.2025 14:47 Ответить
а я і не знала, що це Зеленський бомбить Україну. Думала що *****.
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23.06.2025 10:42 Ответить
Мисліть трошки ширше
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23.06.2025 12:44 Ответить
Не думайте. Продовжуйте дивитись телемарахфон. Так простіше.
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23.06.2025 16:06 Ответить
Навіть у технологічно розвинутих країн немає такого дрону, а декому це здається як прочитати ранкову літургію.
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23.06.2025 12:51 Ответить
Геноцид рашиських варварів проти українського народу не припиняєтся ,на жаль аналогічної відповіді по ворогу немає.
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23.06.2025 08:12 Ответить
"ОПИНИВСЯ"?! Назвочка така собі. Він ще з 2019 року "опинився", коли програми військової техніки за наказом найвеличнішого згортатися почали В НОЛЬ. Не хочу список "покращень" продовжувати- надто довгий комент вийде, але бубочка енд його подєльнікі навіть не почухають нічого, хіба що відосик ввечері проллється золотим дощиком для аборигенів.
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23.06.2025 08:18 Ответить
Між іншим, в Білій Церкві дуже гарний і затишний готельчик знищено... Мабуть один з кращих в регіоні (якщо не брати до уваги Київ). Люди щодня втрачають не лише свої життя, здоров'я, але й бізнес, роботу.
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23.06.2025 10:26 Ответить
Якось не дуже на перемогу схоже.По тілівізіру кажуть буде перемога.Але наразі якось не схоже перемогу .Може по тілівізіру брешуть?
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23.06.2025 22:15 Ответить
 
 