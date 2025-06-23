Київщина вночі опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА: загинула жінка, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 23 червня російські загарбники масовано атакували Київську область ударними безпілотниками. Наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КОВА Микола Калашник.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження.

Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці", - йдеться в повідомленні.

У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.

У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.

У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок атаки в області 8 людей дістали поранення.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок атаки постраждала житлова та медична інфраструктура.

Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників зазнали травм.

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