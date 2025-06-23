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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Київщина вночі опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА: загинула жінка, є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 23 червня російські загарбники масовано атакували Київську область ударними безпілотниками. Наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КОВА Микола Калашник.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження.

Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці", - йдеться в повідомленні.

У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.

У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.

У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок атаки в області 8 людей дістали поранення.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка,  внаслідок атаки постраждала житлова та медична інфраструктура. 

Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників зазнали травм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Київ: є постраждалі, пошкоджені будинки та станція метро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київщина
Київщина
Київщина
Київщина

Автор: 

Біла Церква (159) безпілотник (4425) Київська область (4131) обстріл (29517) Білоцерківський район (30)


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Топ коментарі
+20
"Не в тему" - але КАРМА!!!

В окупованому https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/novosti-kryima/ Криму вдень 22 червня лев напав на власника сафарі-парку "Тайган" Олега Зубкова. Із прокушеною шиєю колаборант потрапив до лікарні; станом на вечір неділі його стан лікарі оцінювали як критичний.

ЗМІ країни-агресора повідомили, що Зубков у реанімації. Попередньо, його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, оскільки укус тварини сильно пошкодив трахею.
Леви були вкрадені з зоопарку окупованого Маріуполя...
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23.06.2025 07:09 Відповісти
+15
Скільки ще зруйнованих будинків треба Зеленському, перш ніж він дасть добро на старт програми національного винищувача шахедів? Ви що, реально нездатні зробити друковані масові корпуси? Сервоприводи і електроніку яка є в продажу?
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23.06.2025 07:12 Відповісти
+9
Цей Зубков ще той кідар, мега-ждун Рашкі та всього росіянськаго. Туди йому дорога.
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23.06.2025 07:43 Відповісти
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"Не в тему" - але КАРМА!!!

В окупованому https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/novosti-kryima/ Криму вдень 22 червня лев напав на власника сафарі-парку "Тайган" Олега Зубкова. Із прокушеною шиєю колаборант потрапив до лікарні; станом на вечір неділі його стан лікарі оцінювали як критичний.

ЗМІ країни-агресора повідомили, що Зубков у реанімації. Попередньо, його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, оскільки укус тварини сильно пошкодив трахею.
Леви були вкрадені з зоопарку окупованого Маріуполя...
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23.06.2025 07:09 Відповісти
Цей Зубков ще той кідар, мега-ждун Рашкі та всього росіянськаго. Туди йому дорога.
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23.06.2025 07:43 Відповісти
Колись давно я захоплювався цьєю людиною. Але зараз скажу - "Гниді - за заслугами його!"
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23.06.2025 08:08 Відповісти
нещодавно бачила його інтерв'ю, скаржився на погане життя та на владу рашистів. А так же ж хотів "рюзькій мір"!! От і отримав.
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23.06.2025 10:41 Відповісти
Та він - любитель "посидіть на двох стільцях"... Перед окупацією, коли кацапня розганяла у інформпросторі брехні про "паезда с бандеравцами", він верещав, що виведе своїх левів, щоб натравить їх на них... Після окупації, коли він зрозумів, що йому "нова влада" "намастила шматок хліба" коричневим - але це не варення чи шоколад - образився, і, "па въевшейся хахляцкай привычке", спробував "пабухтеть против новой власти"... Йому "обламали роги", натякнувши, що годуватиме своїх хижаків не м"ясом, а сіном. Він знову "перевзувся"... От так і "петляв між крапельками", до цього часу... Сьогодні вранці читав новини на мобільному. І там інтерв"ю з ним викладене - де він домовляється про прийом украдених кацапами тварин і птахів, з зоопарків, на окупованих територіях... Чув від зоологів, що він, також, причетний до вивезення, в Росію, тварин з Асканії-Нової...
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23.06.2025 11:00 Відповісти
Скільки ще зруйнованих будинків треба Зеленському, перш ніж він дасть добро на старт програми національного винищувача шахедів? Ви що, реально нездатні зробити друковані масові корпуси? Сервоприводи і електроніку яка є в продажу?
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23.06.2025 07:12 Відповісти
Так почне ж кошмарити виробників!
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23.06.2025 08:02 Відповісти
Єрмак не дозволяє...
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23.06.2025 09:16 Відповісти
А може він почне нарешті думати про те, як зупинити війну? І шукати реалістичні шляхи виходу, а не "бла-бла-бла" і абсолютно марні зустрічі з євроглобалістами проводити...
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23.06.2025 10:24 Відповісти
А реалістичних нажаль немає, ми спробували і так і сяк. І Зеленський хоч і відмазувався, але пішов на переговори, їздив в Стамбул, і все інше. Рашка клеїть дурня, абсолютно кожен день висуває нові умови, ще більш прибацані, які не мають жодного відношення до чогось реального. Нажаль вони вимагають тупо капітуляції, здачи областей які вони не захопили і в які на хвилиночку входять Запоріжжя та Херсон, здача всього європейського озброєння, відмова від альянсів, від створення будь-коли ЯО, скорочення армії до жалюгідних 80к чи щось таке.

Короче, нажаль вони ******* і просто знущаються. І немає іншого шляху, як перепахати їх чимось на землі, як ми це зробили в Чорному морі Магурами. І одразу зникли всі Зернові Ініціативи і Турції в посередниках. По іншому з ними не працює, пробували.
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23.06.2025 11:36 Відповісти
Так і в нас ультиматуми дай боже повне припинення вогню(точно таке вимагає зараз іран), кордони 91 р, репарації, заморозка активів рашки…слово ж пацана не зрозуміють в кругах
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23.06.2025 12:40 Відповісти
Вони вимагають максимум, бо Зеленський теж вимагає максимум. Якби Українська сторона пішла на певний компроміс, то я впевнений, що і москалі би від ряду своїх ультиматумів відмовилися (бо є ще треті суб'єкти, такі як Китай, США, країни БРІКС, які впливають на путіна).
А наші "зелені морди" не хочуть насправді ані миру, ані компромісу - бо війна - це їх спосіб триматися за крісла і отримувати наживу... А на власний народ їм начхати не менше, аніж путіну.
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23.06.2025 12:43 Відповісти
Ви голову з дупою плутаєте. Росія не налаштована ні на які перемовини, все що вони привозять то черговий ультиматум. Що за маячня "вони вимагають, бо Зеленський вимагає"? Вони вимагають бо їх армія наступає, бо вони в сильній позиції, бо в США за президента чмо, бо Китаю їх підтримує. До чого тут вимоги України? Писати подібні повідомлення то або дурість або отримані гроші на розпалення ворожнечі від рашки.
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23.06.2025 14:30 Відповісти
Ви праві в тому, що росія в сильній позиції. Проблема в тому, що їх позиція з часом стає все міцнішою, а ми - знекровлюємося. А значить їх ультиматум з плином часу ставатиме все більш категоричним і важким для нас... Але "офісні" тим часом, вдають, що ми досі "перемагаємо", і ставлять у відповідь такі вимоги, наче ми вже біля "кордонів 91-го року", а ЗСУ стоять під Курськом.
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23.06.2025 14:47 Відповісти
а я і не знала, що це Зеленський бомбить Україну. Думала що *****.
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23.06.2025 10:42 Відповісти
Мисліть трошки ширше
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23.06.2025 12:44 Відповісти
Не думайте. Продовжуйте дивитись телемарахфон. Так простіше.
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23.06.2025 16:06 Відповісти
Навіть у технологічно розвинутих країн немає такого дрону, а декому це здається як прочитати ранкову літургію.
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23.06.2025 12:51 Відповісти
Геноцид рашиських варварів проти українського народу не припиняєтся ,на жаль аналогічної відповіді по ворогу немає.
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23.06.2025 08:12 Відповісти
"ОПИНИВСЯ"?! Назвочка така собі. Він ще з 2019 року "опинився", коли програми військової техніки за наказом найвеличнішого згортатися почали В НОЛЬ. Не хочу список "покращень" продовжувати- надто довгий комент вийде, але бубочка енд його подєльнікі навіть не почухають нічого, хіба що відосик ввечері проллється золотим дощиком для аборигенів.
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23.06.2025 08:18 Відповісти
Між іншим, в Білій Церкві дуже гарний і затишний готельчик знищено... Мабуть один з кращих в регіоні (якщо не брати до уваги Київ). Люди щодня втрачають не лише свої життя, здоров'я, але й бізнес, роботу.
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23.06.2025 10:26 Відповісти
Якось не дуже на перемогу схоже.По тілівізіру кажуть буде перемога.Але наразі якось не схоже перемогу .Може по тілівізіру брешуть?
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23.06.2025 22:15 Відповісти
 
 