Враг массированно атаковал Киев: 9 погибших, повреждены дома и станция метро (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 23 июня российские захватчики нанесли комбинированный удар по Киеву: атаковали беспилотниками и баллистикой. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко, начальника КГВА Тимура Ткаченко и ГСЧС Украины.

По данным КГВА, по состоянию на 15.10 спасатели из-под завалов достали тело 8 человека, которого убила российская ракета.

По состоянию на 16:03 спасатели деблокировали тело 9 жертвы вражеского удара. Поисковая операция продолжается.

В Шевченковском районе в результате атаки повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Произошел пожар автомобилей во дворе дома.

"С помощью автолестницы и трехколенной лестницы проводится эвакуация жителей дома. Сейчас спасены 7 человек, из них одну беременную женщину", - говорится в сообщении.

Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому - возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800м2. Продолжается тушение.

"Кроме этого зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БпЛА и повреждения нежилых зданий. Информация о возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Вражеским обстрелом повреждена инфраструктура метро "Святошин" в Киеве, один из выходов закрыли.

"В результате вражеской атаки была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин". Временно закрыт выход № 8 - до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в сторону моста", - отмечается в КГВА.

Остальные входы/выходы работают в штатном режиме.

"График работы станции не изменен - метро функционирует без перебоев", - добавляет КГГА.

Обновление

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в столице погибли три человека.

"10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина, спасли чрезвычайники", - говорится в сообщении службы.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

"Самые тяжелые последствия - в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. По состоянию на данный момент 4 погибших. Работники ГСЧС спасли 10 раненых людей. Всем оказывается медицинская и психологическая помощь".

Разбор завалов продолжается. По нашим данным, под руинами еще есть люди", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:30 известно о пяти погибших в доме в Шевченковском районе, сообщил Кличко.

"Всего в городе 19 пострадавших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц. В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики", - отметил мэр.

Позже в ГСЧС уточнили, что в Киеве сейчас 4 погибших, и еще один человек погиб в Киевской области.

По состоянию на 11:00 в Киеве увеличилось количество пострадавших до 31 человека.

"Поисково-спасательная операция продолжается", - отметил Ткаченко.

По состоянию на 13:00 количество пострадавших возросло до 28 человек. 12 из них находятся в стационарах городских больниц, сообщил Кличко.

"Подтверждена гибель 7 человек. Поисково-спасательная операция в 5-этажном доме в Шевченковском районе продолжается", - отметил городской голова

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По состоянию на 8.30 в ГСЧС уточнили, что число погибших в результате российского удара по Киеву в ночь на 23 июня возросло до 6 человек.

Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются на 2 локациях. Привлечены 312 спасателей и 74 единицы техники. Информация обновляется.















