Враг массированно атаковал Киев: 9 погибших, повреждены дома и станция метро (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 23 июня российские захватчики нанесли комбинированный удар по Киеву: атаковали беспилотниками и баллистикой. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко, начальника КГВА Тимура Ткаченко и ГСЧС Украины.
По данным КГВА, по состоянию на 15.10 спасатели из-под завалов достали тело 8 человека, которого убила российская ракета.
По состоянию на 16:03 спасатели деблокировали тело 9 жертвы вражеского удара. Поисковая операция продолжается.
В Шевченковском районе в результате атаки повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Произошел пожар автомобилей во дворе дома.
"С помощью автолестницы и трехколенной лестницы проводится эвакуация жителей дома. Сейчас спасены 7 человек, из них одну беременную женщину", - говорится в сообщении.
Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому - возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800м2. Продолжается тушение.
"Кроме этого зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БпЛА и повреждения нежилых зданий. Информация о возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Вражеским обстрелом повреждена инфраструктура метро "Святошин" в Киеве, один из выходов закрыли.
"В результате вражеской атаки была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин". Временно закрыт выход № 8 - до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в сторону моста", - отмечается в КГВА.
Остальные входы/выходы работают в штатном режиме.
"График работы станции не изменен - метро функционирует без перебоев", - добавляет КГГА.
Обновление
В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в столице погибли три человека.
"10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина, спасли чрезвычайники", - говорится в сообщении службы.
По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.
"Самые тяжелые последствия - в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. По состоянию на данный момент 4 погибших. Работники ГСЧС спасли 10 раненых людей. Всем оказывается медицинская и психологическая помощь".
Разбор завалов продолжается. По нашим данным, под руинами еще есть люди", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7:30 известно о пяти погибших в доме в Шевченковском районе, сообщил Кличко.
"Всего в городе 19 пострадавших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц. В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики", - отметил мэр.
Позже в ГСЧС уточнили, что в Киеве сейчас 4 погибших, и еще один человек погиб в Киевской области.
По состоянию на 11:00 в Киеве увеличилось количество пострадавших до 31 человека.
"Поисково-спасательная операция продолжается", - отметил Ткаченко.
По состоянию на 13:00 количество пострадавших возросло до 28 человек. 12 из них находятся в стационарах городских больниц, сообщил Кличко.
"Подтверждена гибель 7 человек. Поисково-спасательная операция в 5-этажном доме в Шевченковском районе продолжается", - отметил городской голова
По состоянию на 8.30 в ГСЧС уточнили, что число погибших в результате российского удара по Киеву в ночь на 23 июня возросло до 6 человек.
Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются на 2 локациях. Привлечены 312 спасателей и 74 единицы техники. Информация обновляется.
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Разом з зеленою недбалістю.
то може буйло правий про єдін у рот ?
.
ах, да, Байдена немає.
Вова, де НАШІ українські Петріоти ?
.
і ВВП ірану майже в три рази вищий за наш
і клепав він ракети десятиріччями
...мракобєсію з аятолами, які за головну ціль мають знищення держави Ізраїль, засновали і спонсують, озброюють террористичні угруповання якщо, нарешті, покладуть край, то дійсно Іран стане квітучей країной і мир нарешті запанує на Близькому Сході.
нагадаю якими квітучими стали лівія і сирія
.
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Укрaнa дружит с кaлaлицией решучих.
почувствуйте рaзницу
То нахіба так дешево ******* про якесь там часткове руйнування останніх поверхів і даху?
Зелені завжди копіюють русню, навіть в дрібницях.
https://en.wikipedia.org/wiki/Orestes Орест в https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology греческой мифологии - сын https://en.wikipedia.org/wiki/Clytemnestra Клитемнестры и https://en.wikipedia.org/wiki/Agamemnon Агамемнона , брат https://en.wikipedia.org/wiki/Electra Электры и https://en.wikipedia.org/wiki/Iphigenia Ифигении . Он известен тем, что отомстил за убийство отца, убив свою мать и ее любовника https://en.wikipedia.org/wiki/Aegisthus Эгисфа , после чего его преследовали фурии https://en.wikipedia.org/wiki/Furies и он сошел с ума.
Всі промови виключно для внутрішнього вживанная(
Що подає до ООН Україна, які вимоги? там, скликати хоча б Радбез чи ще щось, після масованих російських обмтрілів? Нічого? Ми маємо тиснути, всюди, за будь-яких приводів, домогатися ухвалення відповідних резолюцій, хоч би яким "імпотентним" був той ООН. Але, Україна має бути весь час на слуху, на слуху має бути інформація про російські злочини, що коїть росія в Україні. Весь час, щоби весь світ чув. Це критично важливо для України.
Що би, навіть думки ні в кого ніякої не було говорити, мовляв "почуйте росію, треба "домовлятися з росією, йти їм назустріч" (тобто - "йти назустріч" терористам, вбивцям, гвалтівникам). Що би жоден політик навіть думки не мав робити такі заяви - бо розумів, що дуже швидко закінчиться як політик і він сам, і та партія, яку він представляє.
Теж саме стосовно інформаційної роботи. В нас виділяються мільярди й мільярди на "Єдиний марофон", а, натомість, налагодити роботу нормального міжнародного українського мовника - жодного бажання немає. Мовника, який би вільно працював, наприклад, у США, країнах ЄС, Південній Америці, країнах Азії.
Зокрема, Україною має бути максимально широко представлена правдива інформація про причини й перебіг російсько-української війни в світових засобах масової інформації.
У росіян, наприклад, є "РТ", який, доносить до світу їхню інформацію, наративи, пропаганду. Це, не рахуючи сотень и тисяч ютьб"каналів, різними мовами світу, які доносить її наративи, і в роботу яких вона безпосередньо вкладається.
А що є в нас, в України? Тут має бути справді фахова робота, "в довгу".
Мають бути представлені певні цінності, які, насемперед, Україна представляє та захищає, і має бути представлена сама Україна, як уособлення цих цінностей. Це те, що має бути а основі. А далі вже, відповідно, на цьому тлі, розгортається і все інше - в тому числі, новини про російську агресію проти України.
Світ має однозначно розуміти - чому Україна важлива, які принципи захищає та уособлює, чому Україна веде свою боротьбу, чому Україні треба допомагати та захищати її.
Бо Україна захищає не лише власних людей, власне майбутнє, суверенітет чи території - вона захищає певне бачення світу, захищає право народу, народів, націй, людини - бути самими собою, мати власні історію, культуру, ідентичність, територію, мати право та здатність жити власним життям, принципами, та, відповідно - право та здатність це життя та принципи зазищати та відстоювати.
Не випадково, "Свобода народам, свобода людині", без перебільшення - це саме те гасло, і той принцип, котрий Україна, в особі своїх найкращих представників активно відстоює та виборює щонайменше вже понад 80 років не лише на теренах України, а й усього світу.
...щодо марахвону: мабудь доцільно скоротити його час до максимум 4 ефірів на день, щоб ретельно підготуватись... а не банальні візги постійного "аналітика" п. годинами жувати.
Миколі Вересню - ріспект, він намається якость придати форму і зміст ... але як на мене, то зараз на часі нагальна потреба суттєвого переформатування цього, безумовно потрібного і важливого каналу інформації під час війни.
"Не існує ніяких "русскіх" як етносу. Назва "русскій" вигадана більшовиками у 1919 році, щоб замінити імперську назву "вєлікароси". До цих "вєлікаросів" при цараті зараховували усіх, хто розмовляв так званим вєлікаросскім язиком (насправді - модифікованим староболгарським з 27% українських (руських) слів), не враховуючи їхнє етнічне походження. Саме за етнічним походженням так звані русскіє здебільшого є угро-фіно-татарами, а уся царська родинна лінія - етнічними німцями з домішками татарської крові від матері пєтькі первага - татарки Наришкіної. Слов"ян у кацапстані є рівно стільки, скільки там мешкає українців та поляків, навіть так звані білоруси (насправді литвини) не є слов"янами, оскільки походять від балтських племен."
Таких домівок і будинків вже безліч😢
І це горе людей але не влади, яка биккє з конкурсами тендерів на прозоро зривпючі олин за одним поки не стане бажаючіх відновлювпти будинки, бо вийдуть в мінус через ненажерливість очільників місцевих панів з ова мва, або обнуляється кожен раз конкурс прозоро, аби потім самим вщяти в свої загрібущі лапи фонд відновлення, куди іноземні інвестори дали гроші на відновлення відповідного будинку, і самим жерти з цього корита як свинні, максимально затягуючі відбудову будинків. Яскравим прикладом такої ненажерливої свині є пан міність охорони здоров'я ляшко з «охмадитом», брижинский і чаус з житлом чернігівців, македонської колишньої.вже в Запоріжжі, і цей список набагато довший ніж можна собі уявити.
Хіба що в Одесі доволі притомний і сильний очільник ОВА, Кніпер. Друзі, що проживають в Одесі дивуються, що він не підпадає під загальний опис сьогоднішніх мародерів. Одесі пощастило.
Валізи в три поверхи складає до сім'ї в США?😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Жодно блдь міністра оборони притомного сильно розумного і відповідального. Суцільне л а й н о !!!
Я вже не кажу про ;нашу» владу яка просіла по всім фронтам, наче зайняти чимось більш необхідним для кожного з них. Мене це насторожує і лякає одночасно(
змінив світ, уйобок, як і мріяв
обороннихнаступальних заводах ракети клепаються в чотири зміни.
Про справжні бомбосховища (а не метро і захаращені підвали) вже нема сенсу писать - будувати їх тут ніхто не збирається.
було б бажання і ініціатива на містах, а не очікування, що хтось це зробить... повинен/винен.. це не знімаж відповідальності з місцевої влади, але і самім потрібно щось робити...
На жаль, Київ очікує доля першої столиці України - Харкова, що зараз щоденно під вогнем і вже лежить на 35% у руїнах.