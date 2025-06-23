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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
27 259 91

Враг массированно атаковал Киев: 9 погибших, повреждены дома и станция метро (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 23 июня российские захватчики нанесли комбинированный удар по Киеву: атаковали беспилотниками и баллистикой. В разных районах столицы повреждены жилые дома, бизнес-центр, станция метро и другие объекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко, начальника КГВА Тимура Ткаченко и ГСЧС Украины.

По данным КГВА, по состоянию на 15.10 спасатели из-под завалов достали тело 8 человека, которого убила российская ракета.

По состоянию на 16:03 спасатели деблокировали тело 9 жертвы вражеского удара. Поисковая операция продолжается.

В Шевченковском районе в результате атаки повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши. Произошел пожар автомобилей во дворе дома.

"С помощью автолестницы и трехколенной лестницы проводится эвакуация жителей дома. Сейчас спасены 7 человек, из них одну беременную женщину", - говорится в сообщении.

Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому - возник пожар в четырехэтажном офисном здании на площади 800м2. Продолжается тушение.

"Кроме этого зафиксированы возгорания на открытых территориях в результате падения обломков БпЛА и повреждения нежилых зданий. Информация о возможных пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Вражеским обстрелом повреждена инфраструктура метро "Святошин" в Киеве, один из выходов закрыли.

"В результате вражеской атаки была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин". Временно закрыт выход № 8 - до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в сторону моста", - отмечается в КГВА.

Остальные входы/выходы работают в штатном режиме.

"График работы станции не изменен - метро функционирует без перебоев", - добавляет КГГА.

Обновление

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки в столице погибли три человека.

"10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина, спасли чрезвычайники", - говорится в сообщении службы.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

"Самые тяжелые последствия - в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. По состоянию на данный момент 4 погибших. Работники ГСЧС спасли 10 раненых людей. Всем оказывается медицинская и психологическая помощь".

Разбор завалов продолжается. По нашим данным, под руинами еще есть люди", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:30 известно о пяти погибших в доме в Шевченковском районе, сообщил Кличко.

"Всего в городе 19 пострадавших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц. В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики", - отметил мэр.

Позже в ГСЧС уточнили, что в Киеве сейчас 4 погибших, и еще один человек погиб в Киевской области.

По состоянию на 11:00 в Киеве увеличилось количество пострадавших до 31 человека.

"Поисково-спасательная операция продолжается", - отметил Ткаченко.

По состоянию на 13:00 количество пострадавших возросло до 28 человек. 12 из них находятся в стационарах городских больниц, сообщил Кличко.

"Подтверждена гибель 7 человек. Поисково-спасательная операция в 5-этажном доме в Шевченковском районе продолжается", - отметил городской голова

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" на Киев: пострадали два человека, произошли пожары (дополнено)

Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев

По состоянию на 8.30 в ГСЧС уточнили, что число погибших в результате российского удара по Киеву в ночь на 23 июня возросло до 6 человек.

Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются на 2 локациях. Привлечены 312 спасателей и 74 единицы техники. Информация обновляется.

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

Автор: 

Киев (25791) обстрел (28195) Воздушные атаки на Киев (805)


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Топ комментарии
+68
І як цей середньовічний та відсталий аятола в умовах санкцій зміг наклепати цілу лінійку балістичних ракет? А потужний фельдмаршал з вищою освітою жодної? Хоча безумовно, попасти в такт по чорній клавіші фортепіано шириною всього 9мм то велика наука, за те його і обрав в президенти мудрий український нарід.
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23.06.2025 06:43 Ответить
+45
рашистскій рєйх має бути зруйнований...
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23.06.2025 06:35 Ответить
+43
Однозначно!
Разом з зеленою недбалістю.
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23.06.2025 06:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
рашистскій рєйх має бути зруйнований...
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23.06.2025 06:35 Ответить
Однозначно!
Разом з зеленою недбалістю.
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23.06.2025 06:40 Ответить
+100500.
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23.06.2025 10:55 Ответить
Пане, Малюк! Коли ви , нарешті, ліквідуєте основну і єдину причину агресії Росії- скаженого кровопивцю Пуйла. Затри роки можна було хоча б спробувати це зробити -фізично ліквідувати цього вампіра. Чому ви так любите Пуйла, що навіть не потривожили його комфортне життя в той час , коли ця нелюдь знищує українців десятками і сотнями? Не можете виконати доручення українського народу- звільніть місце керівника СБУ для патріота України, який справиться з цією задачею. Всього вам найкращого!
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23.06.2025 12:23 Ответить
Середньовічне правило - королі не вбивають королів. А Малюк буде робити тільки те, що накаже зелений шут на троні
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23.06.2025 12:32 Ответить
Це дійсно на грані фантастики: державою керує ніхто, якого звати ніяк. В будь-якій державі світу це нелегітимне чмо давно прогнали б ссаними ганчірками з посади президента, і тільки в Україні імпотенти не можуть чи не хочуть це зробити.
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23.06.2025 13:05 Ответить
але кияни все одно будуть розмовляти кацапською

то може буйло правий про єдін у рот ?

.
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23.06.2025 14:00 Ответить
І як цей середньовічний та відсталий аятола в умовах санкцій зміг наклепати цілу лінійку балістичних ракет? А потужний фельдмаршал з вищою освітою жодної? Хоча безумовно, попасти в такт по чорній клавіші фортепіано шириною всього 9мм то велика наука, за те його і обрав в президенти мудрий український нарід.
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23.06.2025 06:43 Ответить
(коли я писав жарт, ще не знав про загиблих, це пізніше оновили. RIP).
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23.06.2025 07:18 Ответить
як, як? Китай, кацапія допомагала.
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23.06.2025 07:52 Ответить
всі твої "таланти" - хезати в інтернеті!
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23.06.2025 08:30 Ответить
за дарагого влад ссацанича абідна ?
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23.06.2025 14:03 Ответить
чому він не питає: "Байден, де наші Петріоти ?"

ах, да, Байдена немає.

Вова, де НАШІ українські Петріоти ?

.
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23.06.2025 14:06 Ответить
що в тебе у роті? витягни негайно і сполосни!
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23.06.2025 14:24 Ответить
Як, як, він не клепає "Велике будівництво".
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23.06.2025 09:31 Ответить
то що іран відсталий це дурнувата пропаганда
і ВВП ірану майже в три рази вищий за наш

і клепав він ракети десятиріччями
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23.06.2025 09:32 Ответить
На душу ідентичний.
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23.06.2025 15:19 Ответить
...про відсталість... чи відомо вам скільки іранських студентів навчалось/навчається за провідними фахами в світі і в тому ж КПІ?
...мракобєсію з аятолами, які за головну ціль мають знищення держави Ізраїль, засновали і спонсують, озброюють террористичні угруповання якщо, нарешті, покладуть край, то дійсно Іран стане квітучей країной і мир нарешті запанує на Близькому Сході.
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24.06.2025 08:50 Ответить
для мене там мракобіси по обі сторони

нагадаю якими квітучими стали лівія і сирія
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24.06.2025 08:53 Ответить
Тебе повезло - ты не относишься к понятию "мудрий український нарід", и вообще к украинцам. Зачам тогда взял чисто украинский псевдоним? . Уже б писал под ником "московская подстилка" или что то типа "радостный кацап"...
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23.06.2025 10:27 Ответить
де українська ППО, плять, "мудрий український наріт" ?

.
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23.06.2025 14:09 Ответить
(я дійсно Лавриненко Андрій)
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23.06.2025 18:01 Ответить
потому, что aятолы не лохи и дружaт с Китaем
a
Укрaнa дружит с кaлaлицией решучих.

почувствуйте рaзницу
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24.06.2025 02:21 Ответить
На першому фото видно що зруйновано ПОВНІСТЮ як мінімум 4 поверхи і судячи з вибитих вікон і порожнечі всередині, на першому теж мало що вціліло.
То нахіба так дешево ******* про якесь там часткове руйнування останніх поверхів і даху?
Зелені завжди копіюють русню, навіть в дрібницях.
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23.06.2025 06:44 Ответить
Зачем кацапов выбивать? Их надо просто уничтожать. Самый надёжный способ. А то ещё вернутся.
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23.06.2025 06:49 Ответить
Вони там усі кацапи.
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23.06.2025 07:20 Ответить
ruskie - eta ni nacionalnost, eta zaraza , a zarazu mogut podhvatit liubaia nacionalnost !
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23.06.2025 08:54 Ответить
"рускіх" взагалі в ********** нема, а те що нащадки езря, мокші та інших "угрофінів" називають себе вкраденою назвою то ... у них все крадене - гімн, прапор, герб, а у так званих "рускіх" в ********** не має навіть етнічної території...
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23.06.2025 09:05 Ответить
Тобі герпес вплинув на мозок. Не існує ніяких "русскіх" як етносу. Назва "русскій" вигадана більшовиками у 1919 році, щоб замінити імперську назву "вєлікароси". До цих "вєлікаросів" при цараті зараховували усіх, хто розмовляв так званим вєлікаросскім язиком (насправді - модифікованим староболгарським з 27% українських (руських) слів), не враховуючи їхнє етнічне походження. Саме за етнічним походженням так звані русскіє здебільшого є угро-фіно-татарами, а уся царська родинна лінія - етнічними німцями з домішками татарської крові від матері пєтькі первага - татарки Наришкіної. Слов"ян у кацапстані є рівно стільки, скільки там мешкає українців та поляків, навіть так звані білоруси (насправді литвини) не є слов"янами, оскільки походять від балтських племен.
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23.06.2025 10:05 Ответить
Що ти куриш? Дай і мені, торкає знатно.
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23.06.2025 12:57 Ответить
Коби ти був Андрій, я би тобі щось казала. Але ж ти Андрєй!
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23.06.2025 16:26 Ответить
Істота, ти хто : мужчина чи жінка?
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23.06.2025 17:50 Ответить
Ні один кацап не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
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23.06.2025 21:03 Ответить
Перший раз бачу, щоб жінку називали Ореста. Ти, напевне ,єдина Ореста в світі. От так познущалися твої батьки над тобою- дали чисто чоловіче ім'я. Чи може ти раніше був мужчиною?
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24.06.2025 00:16 Ответить
Орест или Орестис ( https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language греч . Ορέστης ) - https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language греческое имя, означающее « житель гор » . https://en.wikipedia.org/wiki/Orestes_(given_name)#cite_note-1 [ 1 ]

https://en.wikipedia.org/wiki/Orestes Орест в https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology греческой мифологии - сын https://en.wikipedia.org/wiki/Clytemnestra Клитемнестры и https://en.wikipedia.org/wiki/Agamemnon Агамемнона , брат https://en.wikipedia.org/wiki/Electra Электры и https://en.wikipedia.org/wiki/Iphigenia Ифигении . Он известен тем, что отомстил за убийство отца, убив свою мать и ее любовника https://en.wikipedia.org/wiki/Aegisthus Эгисфа , после чего его преследовали фурии https://en.wikipedia.org/wiki/Furies и он сошел с ума.
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24.06.2025 00:18 Ответить
Кацап, тут воткі нєт! Відчепися.
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24.06.2025 04:39 Ответить
Поміняй ім'я. Напевне, я не перший, хто тобі це пропонує. Бо ти хрен знає хто: не то мужчина, не то жінка. От познущалися дебіли батьки над дітваком. Проте, яблуко не далеко від яблуні падає.
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24.06.2025 11:08 Ответить
Я твоїх батьків не зачіпала, хоча знаю твій кацапський, свинособачий родовід.
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24.06.2025 11:48 Ответить
Ти тупе бидло, причому потомственне.
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24.06.2025 11:53 Ответить
Бубачка,розкажи про необхідність тиску партнерів на кацапню.
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23.06.2025 06:47 Ответить
років через 1240 може й дійдуть,але це не точно.
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23.06.2025 07:04 Ответить
Але в ооні розглядають напад сша на іран..в Українні все тихо і мирно..сибіга зібрався в турне по європам...
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23.06.2025 06:49 Ответить
Сибіга в соцмережі Х розкаже....ну коротше розкаже те що і завжди.
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23.06.2025 06:51 Ответить
В мережі Х наш президент і сибіга нічого пристойного уваги.для всього світу не пишуть взагалі. Це і дивує і насторожує одночасно.
Всі промови виключно для внутрішнього вживанная(
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23.06.2025 08:44 Ответить
Розглядають, бо представник Ірану подав відповідне звернення.
Що подає до ООН Україна, які вимоги? там, скликати хоча б Радбез чи ще щось, після масованих російських обмтрілів? Нічого? Ми маємо тиснути, всюди, за будь-яких приводів, домогатися ухвалення відповідних резолюцій, хоч би яким "імпотентним" був той ООН. Але, Україна має бути весь час на слуху, на слуху має бути інформація про російські злочини, що коїть росія в Україні. Весь час, щоби весь світ чув. Це критично важливо для України.
Що би, навіть думки ні в кого ніякої не було говорити, мовляв "почуйте росію, треба "домовлятися з росією, йти їм назустріч" (тобто - "йти назустріч" терористам, вбивцям, гвалтівникам). Що би жоден політик навіть думки не мав робити такі заяви - бо розумів, що дуже швидко закінчиться як політик і він сам, і та партія, яку він представляє.
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23.06.2025 09:00 Ответить
а де ж наш зе. де його дипломати- прокурори і інші, чим вони займаються? де робота в Європі? відправив в штати єрмака, якого ніхто не сприймає, якого просто проігнорували,,,,,може треба когось розумнішого, адекватнішого посилати,,,
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23.06.2025 10:47 Ответить
Розумні і адекватні в цю систему не вписуються, бо буде неповноцінність нинішнього керівництва видно. Як в старому анекдоті:".... розумних до розумних а мене до тебе.".
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23.06.2025 11:14 Ответить
Нормальну роботу дипломатичної служби України, фактично, паралізовано. І це були цілеспрямовані зусилля.
Теж саме стосовно інформаційної роботи. В нас виділяються мільярди й мільярди на "Єдиний марофон", а, натомість, налагодити роботу нормального міжнародного українського мовника - жодного бажання немає. Мовника, який би вільно працював, наприклад, у США, країнах ЄС, Південній Америці, країнах Азії.
Зокрема, Україною має бути максимально широко представлена правдива інформація про причини й перебіг російсько-української війни в світових засобах масової інформації.
У росіян, наприклад, є "РТ", який, доносить до світу їхню інформацію, наративи, пропаганду. Це, не рахуючи сотень и тисяч ютьб"каналів, різними мовами світу, які доносить її наративи, і в роботу яких вона безпосередньо вкладається.
А що є в нас, в України? Тут має бути справді фахова робота, "в довгу".
Мають бути представлені певні цінності, які, насемперед, Україна представляє та захищає, і має бути представлена сама Україна, як уособлення цих цінностей. Це те, що має бути а основі. А далі вже, відповідно, на цьому тлі, розгортається і все інше - в тому числі, новини про російську агресію проти України.
Світ має однозначно розуміти - чому Україна важлива, які принципи захищає та уособлює, чому Україна веде свою боротьбу, чому Україні треба допомагати та захищати її.

Бо Україна захищає не лише власних людей, власне майбутнє, суверенітет чи території - вона захищає певне бачення світу, захищає право народу, народів, націй, людини - бути самими собою, мати власні історію, культуру, ідентичність, територію, мати право та здатність жити власним життям, принципами, та, відповідно - право та здатність це життя та принципи зазищати та відстоювати.

Не випадково, "Свобода народам, свобода людині", без перебільшення - це саме те гасло, і той принцип, котрий Україна, в особі своїх найкращих представників активно відстоює та виборює щонайменше вже понад 80 років не лише на теренах України, а й усього світу.
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23.06.2025 14:00 Ответить
...дивує дуже канал freedom хто його цільова аудиторія? Віщають виключно па руцки да ще з маскальским акцентом, а адреса/офіс редакції... вказано в титрах, що він в Києві
...щодо марахвону: мабудь доцільно скоротити його час до максимум 4 ефірів на день, щоб ретельно підготуватись... а не банальні візги постійного "аналітика" п. годинами жувати.
Миколі Вересню - ріспект, він намається якость придати форму і зміст ... але як на мене, то зараз на часі нагальна потреба суттєвого переформатування цього, безумовно потрібного і важливого каналу інформації під час війни.
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24.06.2025 09:16 Ответить
це и про себе написав?
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23.06.2025 07:13 Ответить
Рашиський терор не припиняєтся будь ти проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення, **** путін коли ти вже здохнеш ,все це відьуваєтся коли немає відповіді по ворогу чи може трампу догодити хочете в нас "переговори".
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23.06.2025 08:02 Ответить
Це не фашисти, це рашисти, що набагато гірше
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23.06.2025 11:16 Ответить
ОмельянОВ , ось про тебе і твоїх болотних родичів добре написано :
"Не існує ніяких "русскіх" як етносу. Назва "русскій" вигадана більшовиками у 1919 році, щоб замінити імперську назву "вєлікароси". До цих "вєлікаросів" при цараті зараховували усіх, хто розмовляв так званим вєлікаросскім язиком (насправді - модифікованим староболгарським з 27% українських (руських) слів), не враховуючи їхнє етнічне походження. Саме за етнічним походженням так звані русскіє здебільшого є угро-фіно-татарами, а уся царська родинна лінія - етнічними німцями з домішками татарської крові від матері пєтькі первага - татарки Наришкіної. Слов"ян у кацапстані є рівно стільки, скільки там мешкає українців та поляків, навіть так звані білоруси (насправді литвини) не є слов"янами, оскільки походять від балтських племен."
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23.06.2025 12:21 Ответить
Коалiцiя охочих должна срочно собраться и обсудить. И решительно нарисовать красную линию.
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23.06.2025 08:19 Ответить
Угу...Поверх коричневой.
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23.06.2025 10:48 Ответить
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23.06.2025 08:42 Ответить
😢😢😢
Таких домівок і будинків вже безліч😢
І це горе людей але не влади, яка биккє з конкурсами тендерів на прозоро зривпючі олин за одним поки не стане бажаючіх відновлювпти будинки, бо вийдуть в мінус через ненажерливість очільників місцевих панів з ова мва, або обнуляється кожен раз конкурс прозоро, аби потім самим вщяти в свої загрібущі лапи фонд відновлення, куди іноземні інвестори дали гроші на відновлення відповідного будинку, і самим жерти з цього корита як свинні, максимально затягуючі відбудову будинків. Яскравим прикладом такої ненажерливої свині є пан міність охорони здоров'я ляшко з «охмадитом», брижинский і чаус з житлом чернігівців, македонської колишньої.вже в Запоріжжі, і цей список набагато довший ніж можна собі уявити.
Хіба що в Одесі доволі притомний і сильний очільник ОВА, Кніпер. Друзі, що проживають в Одесі дивуються, що він не підпадає під загальний опис сьогоднішніх мародерів. Одесі пощастило.
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23.06.2025 09:02 Ответить
А де гріщний умеров з відповідю рашистам яка не забариться?
Валізи в три поверхи складає до сім'ї в США?😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Жодно блдь міністра оборони притомного сильно розумного і відповідального. Суцільне л а й н о !!!
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23.06.2025 08:48 Ответить
Того що цим міністерством керує єрмак
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23.06.2025 09:25 Ответить
Як і всіма іншими
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23.06.2025 09:40 Ответить
Це все тому що рашистські виродки за минулий раз не отримали адекватної відповіді і відчули безкарність. Тому це на жаль буде продовжуватись поки Україна не буде безжально бити по моцкві
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23.06.2025 09:37 Ответить
А ви помітили, що вже навіть консульства не друкують про їх сиурбованість?
Я вже не кажу про ;нашу» владу яка просіла по всім фронтам, наче зайняти чимось більш необхідним для кожного з них. Мене це насторожує і лякає одночасно(
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23.06.2025 09:43 Ответить
Нажаль це так. ***** і Тампону вдалося просунути свої наративи по прінуждєнію України к міру. Тампон дозволив ***** бити по українським багатоповерхівкам ракетами щоб більше гинуло мирних людей і заборонив всім говорити про ці теракти. Тампон відкрито говорить що йому потрібно щоб Україна не воювала а швидше капітулювала
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23.06.2025 10:13 Ответить
Нажаль для таких рішень «партнерів» по еплі нам мізків максимально впряглися і 5-6 потужних менеджерів і іже з ними.
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23.06.2025 10:21 Ответить
А чего чекати від хворого на голову агента ху...ла. жаль що Америка гіне як лідер демократії
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23.06.2025 11:07 Ответить
***** добився того, що обстріли ракетами і бомбами вже тисяч житлових будинків повністю легалізовані і стали буденністю
змінив світ, уйобок, як і мріяв
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23.06.2025 10:12 Ответить
Ху...ло казав що ракети високоточні, а раз так, то вони б'ють свідомо по житловим приміщенням. Ху....ло є ху....ло, рашизьм є рашизьм
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23.06.2025 11:05 Ответить
До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
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23.06.2025 11:11 Ответить
Жувати соплі це такий план ,кацапи все зруйнують а потім зе скаже що треба погоджуватися на умови путіна..
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23.06.2025 13:45 Ответить
Поступово Київ перетворюється за рівнем руйнувань на Харків.
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23.06.2025 12:19 Ответить
Скільки нас розумних та неуйо..них 3,14здіти в коментах, а віз і нині таммм... краще мовчіть, зло не буде брати
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23.06.2025 12:24 Ответить
Необхідно максимально дробити всю технологічну інфраструктуру ВПК: переміщувати міні-виробництва в сільську місцевість із подальшою логістичною координацією руху компонентів воєнної продукції із міні-виробництва на інше міні-виробництво. По всій Україні необхідно реалізовувати програму переселелня в сільську місцевість: там (в сільській місцевості) максимально пустіє житло.
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23.06.2025 16:23 Ответить
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23.06.2025 17:30 Ответить
Поки перша українська ракета не прилетить на Червону площу бомбардування України будуть продовжуватись щоночі, адже в Росії на оборонних наступальних заводах ракети клепаються в чотири зміни.
Про справжні бомбосховища (а не метро і захаращені підвали) вже нема сенсу писать - будувати їх тут ніхто не збирається.
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23.06.2025 23:48 Ответить
..."захаращені підвали" можуть в своїх домах самі жильці обустроїти, а також зробити підземні паркінги більш придатними для багатогодинного перебування...
було б бажання і ініціатива на містах, а не очікування, що хтось це зробить... повинен/винен.. це не знімаж відповідальності з місцевої влади, але і самім потрібно щось робити...
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24.06.2025 09:29 Ответить
В підвалі хрущевки ви можете самі собі побудувати другий аварійний вихід, тамбур, герметичні двері, фільтрувальну камеру, електрощитову, медпункт, санвузол, систему водозабезпечення і водовідводу, систему воздухозабору і вентиляції, систему опалення на зиму, дизельну електростанцію, клапан надмірного тиску, аварійний запас кисню в балонах, сухпайок для проживання родини сутки-двоє-тиждень-місяць? А наші люди в 2022 році жили кілька місяців в тих захаращених підвалах.
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24.06.2025 17:34 Ответить
В кого вистачило мудрості та розуму, вже давно залишили тей Київ.
На жаль, Київ очікує доля першої столиці України - Харкова, що зараз щоденно під вогнем і вже лежить на 35% у руїнах.
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24.06.2025 00:24 Ответить
Зараз 0.49 і знов щось летитить, ми чуємо їх, Київ ховайтесь в укриття
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24.06.2025 00:50 Ответить
 
 