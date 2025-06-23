Ворог масовано атакував Київ: 9 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 23 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по Києву: атакували безпілотниками та балістикою. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка, начальника КМВА Тимура Ткаченка та ДСНС України.

За даними КМВА, станом на 15.10 рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 людини, яку вбила російська ракета.

Станом на 16:03 рятувальники деблокували тіло 9 жертви ворожого удару. Пошукова операція триває.

У Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Сталася пожежа автомобілів у дворі будинку.

"За допомогою автодрабини і триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку. Наразі врятовано 7 людей, з них одну вагітну жінку", - йдеться у повідомленні.

Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою - виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 м2. Триває гасіння.

"Крім цього зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Ворожим обстрілом пошкоджена інфраструктура метро "Святошин" у Києві, один з виходів зачинили.

"Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин". Тимчасово закрито вихід № 8 – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в сторону мосту", - зазначається у КМВА.

Решта входів/виходів працюють у штатному режимі.

"Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв", - додає КМДА.

Оновлення

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у столиці загинуло троє людей.

"10 людей, серед яких 2 дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники", - йдеться в повідомленні служби.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

"Найтяжчі наслідки - в Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Станом на зараз 4 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Всім надається медична та психологічна допомога.

Розбір завалів триває. За нашими даними, під руїнами ще є люди", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:30 відомо про п'ятеро загиблих у будинку в Шевченківському районі, повідомив Кличко.

"Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики", - зазначив міський голова.

Згодом у ДСНС уточнили, що у Києві наразі 4 загиблих, і ще одна людина загинула у Київській області.

Станом на 11:00 в Києві зросла кількість постраждалих до 31 людини.

"Пошукова-рятувальна операція продовжується", - зазначив Ткаченко.

Станом на 13.00 кількість постраждалих зросла до 28 людей. 12 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень, повідомив Кличко.

"Підтверджена наразі загибель 7 людей. Пошуково-рятувальна операція в 5-поверховому будинку в Шевченківському районі триває", - зазначив міський голова

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Станом на 8.30 у ДСНС уточнили, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву у ніч на 23 червня зросла до 6 людей.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на 2 локаціях. Залучені 312 рятувальників та 74 одиниці техніки. Інформація оновлюється.















