Ворог масовано атакував Київ: 9 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 23 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по Києву: атакували безпілотниками та балістикою. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка, начальника КМВА Тимура Ткаченка та ДСНС України.
За даними КМВА, станом на 15.10 рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 людини, яку вбила російська ракета.
Станом на 16:03 рятувальники деблокували тіло 9 жертви ворожого удару. Пошукова операція триває.
У Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Сталася пожежа автомобілів у дворі будинку.
"За допомогою автодрабини і триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку. Наразі врятовано 7 людей, з них одну вагітну жінку", - йдеться у повідомленні.
Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою - виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 м2. Триває гасіння.
"Крім цього зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Ворожим обстрілом пошкоджена інфраструктура метро "Святошин" у Києві, один з виходів зачинили.
"Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин". Тимчасово закрито вихід № 8 – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в сторону мосту", - зазначається у КМВА.
Решта входів/виходів працюють у штатному режимі.
"Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв", - додає КМДА.
Оновлення
У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у столиці загинуло троє людей.
"10 людей, серед яких 2 дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники", - йдеться в повідомленні служби.
За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.
"Найтяжчі наслідки - в Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Станом на зараз 4 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Всім надається медична та психологічна допомога.
Розбір завалів триває. За нашими даними, під руїнами ще є люди", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7:30 відомо про п'ятеро загиблих у будинку в Шевченківському районі, повідомив Кличко.
"Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики", - зазначив міський голова.
Згодом у ДСНС уточнили, що у Києві наразі 4 загиблих, і ще одна людина загинула у Київській області.
Станом на 11:00 в Києві зросла кількість постраждалих до 31 людини.
"Пошукова-рятувальна операція продовжується", - зазначив Ткаченко.
Станом на 13.00 кількість постраждалих зросла до 28 людей. 12 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень, повідомив Кличко.
"Підтверджена наразі загибель 7 людей. Пошуково-рятувальна операція в 5-поверховому будинку в Шевченківському районі триває", - зазначив міський голова
Станом на 8.30 у ДСНС уточнили, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву у ніч на 23 червня зросла до 6 людей.
Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на 2 локаціях. Залучені 312 рятувальників та 74 одиниці техніки. Інформація оновлюється.
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Разом з зеленою недбалістю.
то може буйло правий про єдін у рот ?
.
ах, да, Байдена немає.
Вова, де НАШІ українські Петріоти ?
.
і ВВП ірану майже в три рази вищий за наш
і клепав він ракети десятиріччями
...мракобєсію з аятолами, які за головну ціль мають знищення держави Ізраїль, засновали і спонсують, озброюють террористичні угруповання якщо, нарешті, покладуть край, то дійсно Іран стане квітучей країной і мир нарешті запанує на Близькому Сході.
нагадаю якими квітучими стали лівія і сирія
.
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Укрaнa дружит с кaлaлицией решучих.
почувствуйте рaзницу
То нахіба так дешево ******* про якесь там часткове руйнування останніх поверхів і даху?
Зелені завжди копіюють русню, навіть в дрібницях.
https://en.wikipedia.org/wiki/Orestes Орест в https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology греческой мифологии - сын https://en.wikipedia.org/wiki/Clytemnestra Клитемнестры и https://en.wikipedia.org/wiki/Agamemnon Агамемнона , брат https://en.wikipedia.org/wiki/Electra Электры и https://en.wikipedia.org/wiki/Iphigenia Ифигении . Он известен тем, что отомстил за убийство отца, убив свою мать и ее любовника https://en.wikipedia.org/wiki/Aegisthus Эгисфа , после чего его преследовали фурии https://en.wikipedia.org/wiki/Furies и он сошел с ума.
Всі промови виключно для внутрішнього вживанная(
Що подає до ООН Україна, які вимоги? там, скликати хоча б Радбез чи ще щось, після масованих російських обмтрілів? Нічого? Ми маємо тиснути, всюди, за будь-яких приводів, домогатися ухвалення відповідних резолюцій, хоч би яким "імпотентним" був той ООН. Але, Україна має бути весь час на слуху, на слуху має бути інформація про російські злочини, що коїть росія в Україні. Весь час, щоби весь світ чув. Це критично важливо для України.
Що би, навіть думки ні в кого ніякої не було говорити, мовляв "почуйте росію, треба "домовлятися з росією, йти їм назустріч" (тобто - "йти назустріч" терористам, вбивцям, гвалтівникам). Що би жоден політик навіть думки не мав робити такі заяви - бо розумів, що дуже швидко закінчиться як політик і він сам, і та партія, яку він представляє.
Теж саме стосовно інформаційної роботи. В нас виділяються мільярди й мільярди на "Єдиний марофон", а, натомість, налагодити роботу нормального міжнародного українського мовника - жодного бажання немає. Мовника, який би вільно працював, наприклад, у США, країнах ЄС, Південній Америці, країнах Азії.
Зокрема, Україною має бути максимально широко представлена правдива інформація про причини й перебіг російсько-української війни в світових засобах масової інформації.
У росіян, наприклад, є "РТ", який, доносить до світу їхню інформацію, наративи, пропаганду. Це, не рахуючи сотень и тисяч ютьб"каналів, різними мовами світу, які доносить її наративи, і в роботу яких вона безпосередньо вкладається.
А що є в нас, в України? Тут має бути справді фахова робота, "в довгу".
Мають бути представлені певні цінності, які, насемперед, Україна представляє та захищає, і має бути представлена сама Україна, як уособлення цих цінностей. Це те, що має бути а основі. А далі вже, відповідно, на цьому тлі, розгортається і все інше - в тому числі, новини про російську агресію проти України.
Світ має однозначно розуміти - чому Україна важлива, які принципи захищає та уособлює, чому Україна веде свою боротьбу, чому Україні треба допомагати та захищати її.
Бо Україна захищає не лише власних людей, власне майбутнє, суверенітет чи території - вона захищає певне бачення світу, захищає право народу, народів, націй, людини - бути самими собою, мати власні історію, культуру, ідентичність, територію, мати право та здатність жити власним життям, принципами, та, відповідно - право та здатність це життя та принципи зазищати та відстоювати.
Не випадково, "Свобода народам, свобода людині", без перебільшення - це саме те гасло, і той принцип, котрий Україна, в особі своїх найкращих представників активно відстоює та виборює щонайменше вже понад 80 років не лише на теренах України, а й усього світу.
...щодо марахвону: мабудь доцільно скоротити його час до максимум 4 ефірів на день, щоб ретельно підготуватись... а не банальні візги постійного "аналітика" п. годинами жувати.
Миколі Вересню - ріспект, він намається якость придати форму і зміст ... але як на мене, то зараз на часі нагальна потреба суттєвого переформатування цього, безумовно потрібного і важливого каналу інформації під час війни.
"Не існує ніяких "русскіх" як етносу. Назва "русскій" вигадана більшовиками у 1919 році, щоб замінити імперську назву "вєлікароси". До цих "вєлікаросів" при цараті зараховували усіх, хто розмовляв так званим вєлікаросскім язиком (насправді - модифікованим староболгарським з 27% українських (руських) слів), не враховуючи їхнє етнічне походження. Саме за етнічним походженням так звані русскіє здебільшого є угро-фіно-татарами, а уся царська родинна лінія - етнічними німцями з домішками татарської крові від матері пєтькі первага - татарки Наришкіної. Слов"ян у кацапстані є рівно стільки, скільки там мешкає українців та поляків, навіть так звані білоруси (насправді литвини) не є слов"янами, оскільки походять від балтських племен."
Таких домівок і будинків вже безліч😢
І це горе людей але не влади, яка биккє з конкурсами тендерів на прозоро зривпючі олин за одним поки не стане бажаючіх відновлювпти будинки, бо вийдуть в мінус через ненажерливість очільників місцевих панів з ова мва, або обнуляється кожен раз конкурс прозоро, аби потім самим вщяти в свої загрібущі лапи фонд відновлення, куди іноземні інвестори дали гроші на відновлення відповідного будинку, і самим жерти з цього корита як свинні, максимально затягуючі відбудову будинків. Яскравим прикладом такої ненажерливої свині є пан міність охорони здоров'я ляшко з «охмадитом», брижинский і чаус з житлом чернігівців, македонської колишньої.вже в Запоріжжі, і цей список набагато довший ніж можна собі уявити.
Хіба що в Одесі доволі притомний і сильний очільник ОВА, Кніпер. Друзі, що проживають в Одесі дивуються, що він не підпадає під загальний опис сьогоднішніх мародерів. Одесі пощастило.
Валізи в три поверхи складає до сім'ї в США?😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Жодно блдь міністра оборони притомного сильно розумного і відповідального. Суцільне л а й н о !!!
Я вже не кажу про ;нашу» владу яка просіла по всім фронтам, наче зайняти чимось більш необхідним для кожного з них. Мене це насторожує і лякає одночасно(
змінив світ, уйобок, як і мріяв
обороннихнаступальних заводах ракети клепаються в чотири зміни.
Про справжні бомбосховища (а не метро і захаращені підвали) вже нема сенсу писать - будувати їх тут ніхто не збирається.
було б бажання і ініціатива на містах, а не очікування, що хтось це зробить... повинен/винен.. це не знімаж відповідальності з місцевої влади, але і самім потрібно щось робити...
На жаль, Київ очікує доля першої столиці України - Харкова, що зараз щоденно під вогнем і вже лежить на 35% у руїнах.