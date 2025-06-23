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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
27 256 91

Ворог масовано атакував Київ: 9 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 23 червня російські загарбники завдали комбінованого удару по Києву: атакували безпілотниками та балістикою. У різних районах столиці пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка,  начальника КМВА Тимура Ткаченка та ДСНС України.

За даними КМВА, станом на 15.10 рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 людини, яку вбила російська ракета.

Станом на 16:03 рятувальники деблокували тіло 9 жертви ворожого удару. Пошукова операція триває.

У Шевченківському районі внаслідок атаки пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху. Сталася пожежа автомобілів у дворі будинку.

"За допомогою автодрабини і триколінної драбини проводиться евакуація мешканців будинку. Наразі врятовано 7 людей, з них одну вагітну жінку", - йдеться у повідомленні.

Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою - виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 м2. Триває гасіння.

"Крім цього зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Ворожим обстрілом пошкоджена інфраструктура метро "Святошин" у Києві, один з виходів зачинили.

"Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин". Тимчасово закрито вихід № 8 – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в сторону мосту", - зазначається у КМВА.

Решта входів/виходів працюють у штатному режимі.

"Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв", - додає КМДА.

Оновлення

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки у столиці загинуло троє людей.

"10 людей, серед яких 2 дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники", - йдеться в повідомленні служби.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка,  від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

"Найтяжчі наслідки - в Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Станом на зараз 4 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Всім надається медична та психологічна допомога.

Розбір завалів триває. За нашими даними, під руїнами ще є люди", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:30 відомо про п'ятеро загиблих у будинку в Шевченківському районі, повідомив Кличко.

"Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики", - зазначив міський голова.

Згодом у ДСНС уточнили, що у Києві наразі 4 загиблих, і ще одна людина загинула у Київській області.

Станом на 11:00 в Києві зросла кількість постраждалих до 31 людини.

"Пошукова-рятувальна операція продовжується", - зазначив Ткаченко.

Станом на 13.00 кількість постраждалих зросла до 28 людей. 12 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень, повідомив Кличко.

"Підтверджена наразі загибель 7 людей. Пошуково-рятувальна операція в 5-поверховому будинку в Шевченківському районі триває", - зазначив міський голова

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київ: постраждали дві людини, сталися пожежі (доповнено)

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ

Станом на 8.30 у ДСНС уточнили, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву у ніч на 23 червня зросла до 6 людей.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на 2 локаціях. Залучені 312 рятувальників та 74 одиниці техніки. Інформація оновлюється.

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

Автор: 

Київ (19788) обстріл (29517) Повітряні атаки на Київ (862)


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Топ коментарі
+68
І як цей середньовічний та відсталий аятола в умовах санкцій зміг наклепати цілу лінійку балістичних ракет? А потужний фельдмаршал з вищою освітою жодної? Хоча безумовно, попасти в такт по чорній клавіші фортепіано шириною всього 9мм то велика наука, за те його і обрав в президенти мудрий український нарід.
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23.06.2025 06:43 Відповісти
+45
рашистскій рєйх має бути зруйнований...
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23.06.2025 06:35 Відповісти
+43
Однозначно!
Разом з зеленою недбалістю.
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23.06.2025 06:40 Відповісти
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рашистскій рєйх має бути зруйнований...
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23.06.2025 06:35 Відповісти
Однозначно!
Разом з зеленою недбалістю.
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23.06.2025 06:40 Відповісти
+100500.
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23.06.2025 10:55 Відповісти
Пане, Малюк! Коли ви , нарешті, ліквідуєте основну і єдину причину агресії Росії- скаженого кровопивцю Пуйла. Затри роки можна було хоча б спробувати це зробити -фізично ліквідувати цього вампіра. Чому ви так любите Пуйла, що навіть не потривожили його комфортне життя в той час , коли ця нелюдь знищує українців десятками і сотнями? Не можете виконати доручення українського народу- звільніть місце керівника СБУ для патріота України, який справиться з цією задачею. Всього вам найкращого!
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23.06.2025 12:23 Відповісти
Середньовічне правило - королі не вбивають королів. А Малюк буде робити тільки те, що накаже зелений шут на троні
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23.06.2025 12:32 Відповісти
Це дійсно на грані фантастики: державою керує ніхто, якого звати ніяк. В будь-якій державі світу це нелегітимне чмо давно прогнали б ссаними ганчірками з посади президента, і тільки в Україні імпотенти не можуть чи не хочуть це зробити.
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23.06.2025 13:05 Відповісти
але кияни все одно будуть розмовляти кацапською

то може буйло правий про єдін у рот ?

.
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23.06.2025 14:00 Відповісти
І як цей середньовічний та відсталий аятола в умовах санкцій зміг наклепати цілу лінійку балістичних ракет? А потужний фельдмаршал з вищою освітою жодної? Хоча безумовно, попасти в такт по чорній клавіші фортепіано шириною всього 9мм то велика наука, за те його і обрав в президенти мудрий український нарід.
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23.06.2025 06:43 Відповісти
(коли я писав жарт, ще не знав про загиблих, це пізніше оновили. RIP).
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23.06.2025 07:18 Відповісти
як, як? Китай, кацапія допомагала.
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23.06.2025 07:52 Відповісти
всі твої "таланти" - хезати в інтернеті!
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23.06.2025 08:30 Відповісти
за дарагого влад ссацанича абідна ?
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23.06.2025 14:03 Відповісти
чому він не питає: "Байден, де наші Петріоти ?"

ах, да, Байдена немає.

Вова, де НАШІ українські Петріоти ?

.
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23.06.2025 14:06 Відповісти
що в тебе у роті? витягни негайно і сполосни!
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23.06.2025 14:24 Відповісти
Як, як, він не клепає "Велике будівництво".
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23.06.2025 09:31 Відповісти
то що іран відсталий це дурнувата пропаганда
і ВВП ірану майже в три рази вищий за наш

і клепав він ракети десятиріччями
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23.06.2025 09:32 Відповісти
На душу ідентичний.
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23.06.2025 15:19 Відповісти
...про відсталість... чи відомо вам скільки іранських студентів навчалось/навчається за провідними фахами в світі і в тому ж КПІ?
...мракобєсію з аятолами, які за головну ціль мають знищення держави Ізраїль, засновали і спонсують, озброюють террористичні угруповання якщо, нарешті, покладуть край, то дійсно Іран стане квітучей країной і мир нарешті запанує на Близькому Сході.
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24.06.2025 08:50 Відповісти
для мене там мракобіси по обі сторони

нагадаю якими квітучими стали лівія і сирія
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24.06.2025 08:53 Відповісти
Тебе повезло - ты не относишься к понятию "мудрий український нарід", и вообще к украинцам. Зачам тогда взял чисто украинский псевдоним? . Уже б писал под ником "московская подстилка" или что то типа "радостный кацап"...
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23.06.2025 10:27 Відповісти
де українська ППО, плять, "мудрий український наріт" ?

.
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23.06.2025 14:09 Відповісти
(я дійсно Лавриненко Андрій)
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23.06.2025 18:01 Відповісти
потому, что aятолы не лохи и дружaт с Китaем
a
Укрaнa дружит с кaлaлицией решучих.

почувствуйте рaзницу
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24.06.2025 02:21 Відповісти
На першому фото видно що зруйновано ПОВНІСТЮ як мінімум 4 поверхи і судячи з вибитих вікон і порожнечі всередині, на першому теж мало що вціліло.
То нахіба так дешево ******* про якесь там часткове руйнування останніх поверхів і даху?
Зелені завжди копіюють русню, навіть в дрібницях.
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23.06.2025 06:44 Відповісти
Зачем кацапов выбивать? Их надо просто уничтожать. Самый надёжный способ. А то ещё вернутся.
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23.06.2025 06:49 Відповісти
Вони там усі кацапи.
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23.06.2025 07:20 Відповісти
ruskie - eta ni nacionalnost, eta zaraza , a zarazu mogut podhvatit liubaia nacionalnost !
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23.06.2025 08:54 Відповісти
"рускіх" взагалі в ********** нема, а те що нащадки езря, мокші та інших "угрофінів" називають себе вкраденою назвою то ... у них все крадене - гімн, прапор, герб, а у так званих "рускіх" в ********** не має навіть етнічної території...
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23.06.2025 09:05 Відповісти
Тобі герпес вплинув на мозок. Не існує ніяких "русскіх" як етносу. Назва "русскій" вигадана більшовиками у 1919 році, щоб замінити імперську назву "вєлікароси". До цих "вєлікаросів" при цараті зараховували усіх, хто розмовляв так званим вєлікаросскім язиком (насправді - модифікованим староболгарським з 27% українських (руських) слів), не враховуючи їхнє етнічне походження. Саме за етнічним походженням так звані русскіє здебільшого є угро-фіно-татарами, а уся царська родинна лінія - етнічними німцями з домішками татарської крові від матері пєтькі первага - татарки Наришкіної. Слов"ян у кацапстані є рівно стільки, скільки там мешкає українців та поляків, навіть так звані білоруси (насправді литвини) не є слов"янами, оскільки походять від балтських племен.
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23.06.2025 10:05 Відповісти
Що ти куриш? Дай і мені, торкає знатно.
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23.06.2025 12:57 Відповісти
Коби ти був Андрій, я би тобі щось казала. Але ж ти Андрєй!
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23.06.2025 16:26 Відповісти
Істота, ти хто : мужчина чи жінка?
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23.06.2025 17:50 Відповісти
Ні один кацап не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
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23.06.2025 21:03 Відповісти
Перший раз бачу, щоб жінку називали Ореста. Ти, напевне ,єдина Ореста в світі. От так познущалися твої батьки над тобою- дали чисто чоловіче ім'я. Чи може ти раніше був мужчиною?
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24.06.2025 00:16 Відповісти
Орест или Орестис ( https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language греч . Ορέστης ) - https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language греческое имя, означающее « житель гор » . https://en.wikipedia.org/wiki/Orestes_(given_name)#cite_note-1 [ 1 ]

https://en.wikipedia.org/wiki/Orestes Орест в https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology греческой мифологии - сын https://en.wikipedia.org/wiki/Clytemnestra Клитемнестры и https://en.wikipedia.org/wiki/Agamemnon Агамемнона , брат https://en.wikipedia.org/wiki/Electra Электры и https://en.wikipedia.org/wiki/Iphigenia Ифигении . Он известен тем, что отомстил за убийство отца, убив свою мать и ее любовника https://en.wikipedia.org/wiki/Aegisthus Эгисфа , после чего его преследовали фурии https://en.wikipedia.org/wiki/Furies и он сошел с ума.
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24.06.2025 00:18 Відповісти
Кацап, тут воткі нєт! Відчепися.
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24.06.2025 04:39 Відповісти
Поміняй ім'я. Напевне, я не перший, хто тобі це пропонує. Бо ти хрен знає хто: не то мужчина, не то жінка. От познущалися дебіли батьки над дітваком. Проте, яблуко не далеко від яблуні падає.
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24.06.2025 11:08 Відповісти
Я твоїх батьків не зачіпала, хоча знаю твій кацапський, свинособачий родовід.
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24.06.2025 11:48 Відповісти
Ти тупе бидло, причому потомственне.
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24.06.2025 11:53 Відповісти
Бубачка,розкажи про необхідність тиску партнерів на кацапню.
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23.06.2025 06:47 Відповісти
років через 1240 може й дійдуть,але це не точно.
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23.06.2025 07:04 Відповісти
Але в ооні розглядають напад сша на іран..в Українні все тихо і мирно..сибіга зібрався в турне по європам...
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23.06.2025 06:49 Відповісти
Сибіга в соцмережі Х розкаже....ну коротше розкаже те що і завжди.
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23.06.2025 06:51 Відповісти
В мережі Х наш президент і сибіга нічого пристойного уваги.для всього світу не пишуть взагалі. Це і дивує і насторожує одночасно.
Всі промови виключно для внутрішнього вживанная(
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23.06.2025 08:44 Відповісти
Розглядають, бо представник Ірану подав відповідне звернення.
Що подає до ООН Україна, які вимоги? там, скликати хоча б Радбез чи ще щось, після масованих російських обмтрілів? Нічого? Ми маємо тиснути, всюди, за будь-яких приводів, домогатися ухвалення відповідних резолюцій, хоч би яким "імпотентним" був той ООН. Але, Україна має бути весь час на слуху, на слуху має бути інформація про російські злочини, що коїть росія в Україні. Весь час, щоби весь світ чув. Це критично важливо для України.
Що би, навіть думки ні в кого ніякої не було говорити, мовляв "почуйте росію, треба "домовлятися з росією, йти їм назустріч" (тобто - "йти назустріч" терористам, вбивцям, гвалтівникам). Що би жоден політик навіть думки не мав робити такі заяви - бо розумів, що дуже швидко закінчиться як політик і він сам, і та партія, яку він представляє.
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23.06.2025 09:00 Відповісти
а де ж наш зе. де його дипломати- прокурори і інші, чим вони займаються? де робота в Європі? відправив в штати єрмака, якого ніхто не сприймає, якого просто проігнорували,,,,,може треба когось розумнішого, адекватнішого посилати,,,
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23.06.2025 10:47 Відповісти
Розумні і адекватні в цю систему не вписуються, бо буде неповноцінність нинішнього керівництва видно. Як в старому анекдоті:".... розумних до розумних а мене до тебе.".
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23.06.2025 11:14 Відповісти
Нормальну роботу дипломатичної служби України, фактично, паралізовано. І це були цілеспрямовані зусилля.
Теж саме стосовно інформаційної роботи. В нас виділяються мільярди й мільярди на "Єдиний марофон", а, натомість, налагодити роботу нормального міжнародного українського мовника - жодного бажання немає. Мовника, який би вільно працював, наприклад, у США, країнах ЄС, Південній Америці, країнах Азії.
Зокрема, Україною має бути максимально широко представлена правдива інформація про причини й перебіг російсько-української війни в світових засобах масової інформації.
У росіян, наприклад, є "РТ", який, доносить до світу їхню інформацію, наративи, пропаганду. Це, не рахуючи сотень и тисяч ютьб"каналів, різними мовами світу, які доносить її наративи, і в роботу яких вона безпосередньо вкладається.
А що є в нас, в України? Тут має бути справді фахова робота, "в довгу".
Мають бути представлені певні цінності, які, насемперед, Україна представляє та захищає, і має бути представлена сама Україна, як уособлення цих цінностей. Це те, що має бути а основі. А далі вже, відповідно, на цьому тлі, розгортається і все інше - в тому числі, новини про російську агресію проти України.
Світ має однозначно розуміти - чому Україна важлива, які принципи захищає та уособлює, чому Україна веде свою боротьбу, чому Україні треба допомагати та захищати її.

Бо Україна захищає не лише власних людей, власне майбутнє, суверенітет чи території - вона захищає певне бачення світу, захищає право народу, народів, націй, людини - бути самими собою, мати власні історію, культуру, ідентичність, територію, мати право та здатність жити власним життям, принципами, та, відповідно - право та здатність це життя та принципи зазищати та відстоювати.

Не випадково, "Свобода народам, свобода людині", без перебільшення - це саме те гасло, і той принцип, котрий Україна, в особі своїх найкращих представників активно відстоює та виборює щонайменше вже понад 80 років не лише на теренах України, а й усього світу.
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23.06.2025 14:00 Відповісти
...дивує дуже канал freedom хто його цільова аудиторія? Віщають виключно па руцки да ще з маскальским акцентом, а адреса/офіс редакції... вказано в титрах, що він в Києві
...щодо марахвону: мабудь доцільно скоротити його час до максимум 4 ефірів на день, щоб ретельно підготуватись... а не банальні візги постійного "аналітика" п. годинами жувати.
Миколі Вересню - ріспект, він намається якость придати форму і зміст ... але як на мене, то зараз на часі нагальна потреба суттєвого переформатування цього, безумовно потрібного і важливого каналу інформації під час війни.
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24.06.2025 09:16 Відповісти
це и про себе написав?
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23.06.2025 07:13 Відповісти
Рашиський терор не припиняєтся будь ти проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення, **** путін коли ти вже здохнеш ,все це відьуваєтся коли немає відповіді по ворогу чи може трампу догодити хочете в нас "переговори".
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23.06.2025 08:02 Відповісти
Це не фашисти, це рашисти, що набагато гірше
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23.06.2025 11:16 Відповісти
ОмельянОВ , ось про тебе і твоїх болотних родичів добре написано :
"Не існує ніяких "русскіх" як етносу. Назва "русскій" вигадана більшовиками у 1919 році, щоб замінити імперську назву "вєлікароси". До цих "вєлікаросів" при цараті зараховували усіх, хто розмовляв так званим вєлікаросскім язиком (насправді - модифікованим староболгарським з 27% українських (руських) слів), не враховуючи їхнє етнічне походження. Саме за етнічним походженням так звані русскіє здебільшого є угро-фіно-татарами, а уся царська родинна лінія - етнічними німцями з домішками татарської крові від матері пєтькі первага - татарки Наришкіної. Слов"ян у кацапстані є рівно стільки, скільки там мешкає українців та поляків, навіть так звані білоруси (насправді литвини) не є слов"янами, оскільки походять від балтських племен."
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23.06.2025 12:21 Відповісти
Коалiцiя охочих должна срочно собраться и обсудить. И решительно нарисовать красную линию.
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23.06.2025 08:19 Відповісти
Угу...Поверх коричневой.
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23.06.2025 10:48 Відповісти
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23.06.2025 08:42 Відповісти
😢😢😢
Таких домівок і будинків вже безліч😢
І це горе людей але не влади, яка биккє з конкурсами тендерів на прозоро зривпючі олин за одним поки не стане бажаючіх відновлювпти будинки, бо вийдуть в мінус через ненажерливість очільників місцевих панів з ова мва, або обнуляється кожен раз конкурс прозоро, аби потім самим вщяти в свої загрібущі лапи фонд відновлення, куди іноземні інвестори дали гроші на відновлення відповідного будинку, і самим жерти з цього корита як свинні, максимально затягуючі відбудову будинків. Яскравим прикладом такої ненажерливої свині є пан міність охорони здоров'я ляшко з «охмадитом», брижинский і чаус з житлом чернігівців, македонської колишньої.вже в Запоріжжі, і цей список набагато довший ніж можна собі уявити.
Хіба що в Одесі доволі притомний і сильний очільник ОВА, Кніпер. Друзі, що проживають в Одесі дивуються, що він не підпадає під загальний опис сьогоднішніх мародерів. Одесі пощастило.
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23.06.2025 09:02 Відповісти
А де гріщний умеров з відповідю рашистам яка не забариться?
Валізи в три поверхи складає до сім'ї в США?😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Жодно блдь міністра оборони притомного сильно розумного і відповідального. Суцільне л а й н о !!!
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23.06.2025 08:48 Відповісти
Того що цим міністерством керує єрмак
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23.06.2025 09:25 Відповісти
Як і всіма іншими
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23.06.2025 09:40 Відповісти
Це все тому що рашистські виродки за минулий раз не отримали адекватної відповіді і відчули безкарність. Тому це на жаль буде продовжуватись поки Україна не буде безжально бити по моцкві
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23.06.2025 09:37 Відповісти
А ви помітили, що вже навіть консульства не друкують про їх сиурбованість?
Я вже не кажу про ;нашу» владу яка просіла по всім фронтам, наче зайняти чимось більш необхідним для кожного з них. Мене це насторожує і лякає одночасно(
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23.06.2025 09:43 Відповісти
Нажаль це так. ***** і Тампону вдалося просунути свої наративи по прінуждєнію України к міру. Тампон дозволив ***** бити по українським багатоповерхівкам ракетами щоб більше гинуло мирних людей і заборонив всім говорити про ці теракти. Тампон відкрито говорить що йому потрібно щоб Україна не воювала а швидше капітулювала
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23.06.2025 10:13 Відповісти
Нажаль для таких рішень «партнерів» по еплі нам мізків максимально впряглися і 5-6 потужних менеджерів і іже з ними.
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23.06.2025 10:21 Відповісти
А чего чекати від хворого на голову агента ху...ла. жаль що Америка гіне як лідер демократії
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23.06.2025 11:07 Відповісти
***** добився того, що обстріли ракетами і бомбами вже тисяч житлових будинків повністю легалізовані і стали буденністю
змінив світ, уйобок, як і мріяв
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23.06.2025 10:12 Відповісти
Ху...ло казав що ракети високоточні, а раз так, то вони б'ють свідомо по житловим приміщенням. Ху....ло є ху....ло, рашизьм є рашизьм
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23.06.2025 11:05 Відповісти
До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
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23.06.2025 11:11 Відповісти
Жувати соплі це такий план ,кацапи все зруйнують а потім зе скаже що треба погоджуватися на умови путіна..
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23.06.2025 13:45 Відповісти
Поступово Київ перетворюється за рівнем руйнувань на Харків.
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23.06.2025 12:19 Відповісти
Скільки нас розумних та неуйо..них 3,14здіти в коментах, а віз і нині таммм... краще мовчіть, зло не буде брати
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23.06.2025 12:24 Відповісти
Необхідно максимально дробити всю технологічну інфраструктуру ВПК: переміщувати міні-виробництва в сільську місцевість із подальшою логістичною координацією руху компонентів воєнної продукції із міні-виробництва на інше міні-виробництво. По всій Україні необхідно реалізовувати програму переселелня в сільську місцевість: там (в сільській місцевості) максимально пустіє житло.
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23.06.2025 16:23 Відповісти
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23.06.2025 17:30 Відповісти
Поки перша українська ракета не прилетить на Червону площу бомбардування України будуть продовжуватись щоночі, адже в Росії на оборонних наступальних заводах ракети клепаються в чотири зміни.
Про справжні бомбосховища (а не метро і захаращені підвали) вже нема сенсу писать - будувати їх тут ніхто не збирається.
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23.06.2025 23:48 Відповісти
..."захаращені підвали" можуть в своїх домах самі жильці обустроїти, а також зробити підземні паркінги більш придатними для багатогодинного перебування...
було б бажання і ініціатива на містах, а не очікування, що хтось це зробить... повинен/винен.. це не знімаж відповідальності з місцевої влади, але і самім потрібно щось робити...
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24.06.2025 09:29 Відповісти
В підвалі хрущевки ви можете самі собі побудувати другий аварійний вихід, тамбур, герметичні двері, фільтрувальну камеру, електрощитову, медпункт, санвузол, систему водозабезпечення і водовідводу, систему воздухозабору і вентиляції, систему опалення на зиму, дизельну електростанцію, клапан надмірного тиску, аварійний запас кисню в балонах, сухпайок для проживання родини сутки-двоє-тиждень-місяць? А наші люди в 2022 році жили кілька місяців в тих захаращених підвалах.
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24.06.2025 17:34 Відповісти
В кого вистачило мудрості та розуму, вже давно залишили тей Київ.
На жаль, Київ очікує доля першої столиці України - Харкова, що зараз щоденно під вогнем і вже лежить на 35% у руїнах.
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24.06.2025 00:24 Відповісти
Зараз 0.49 і знов щось летитить, ми чуємо їх, Київ ховайтесь в укриття
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24.06.2025 00:50 Відповісти
 
 