Атака "шахедів" на Київ: постраждали дві людини, сталися пожежі (доповнено)
У ніч на понеділок, 23 червня, під час атаки російських безпілотників уламки ворожого БпЛА влучили у нежитлову будівлю у Соломʼянському районі Києва.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Соломʼянський район
"У Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що на місці падіння уламків ворожого дрона спалахнула пожежа - горить дах нежитлової будівлі.
О 01:09 мер Києва повідомив, що внаслідок ворожої атаки є постраждалий.
"У Соломʼянському районі наразі один постраждалий. Медики оглядають" , - написав Кличко.
Святошинський район
"Попередньо у Святошинському районі влучання у багатоквартирний будинок. Інформація встановлюється", - повідомив Ткаченко о 01:21.
"Також у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Очікуємо підтвердження інформації", - написав посадовець о 01:24.
Дарницький район
"Фіксуємо також наслідки атаки у Дарницькому районі, попередньо - без пожежі та постраждалих. У Соломʼянському районі пожежа у приватному секторі", - повідомив Ткаченко о 01:31.
Оновлення
"Двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Є інформація ще про пожежу в цьому районі, внаслідок падіння уламків. Екстрені служби прямують", - повідомив Кличко о 01:40.
О 01:47 Ткаченко повідомив, що інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилась.
Доповнюється...
Раніше повідомлялося, що ввечері неділі, 22 червня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на півдні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Найбільше постраждав Шевченківський район, де був зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки і де вже знайшли тіла 6 загиблих. Наразі тривають рятувальні роботи. Під завалами ще можуть бути люди, кажуть в ДСНС.