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Новини Атака безпілотників на Київ
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Атака "шахедів" на Київ: постраждали дві людини, сталися пожежі (доповнено)

уламки шахеда влучили в нежитлову будівлю в Києві

У ніч на понеділок, 23 червня, під час атаки російських безпілотників уламки ворожого БпЛА влучили у нежитлову будівлю у Соломʼянському районі Києва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Соломʼянський район

"У Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко. 

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що на місці падіння уламків ворожого дрона спалахнула пожежа - горить дах нежитлової будівлі.

О 01:09 мер Києва повідомив, що внаслідок ворожої атаки є постраждалий.

"У Соломʼянському районі наразі один постраждалий. Медики оглядають" , - написав Кличко.

Святошинський район

"Попередньо у Святошинському районі влучання у багатоквартирний будинок. Інформація встановлюється", - повідомив Ткаченко о 01:21.

"Також у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Очікуємо підтвердження інформації", - написав посадовець о 01:24. 

Дарницький район

"Фіксуємо також наслідки атаки у Дарницькому районі, попередньо - без пожежі та постраждалих. У Соломʼянському районі пожежа у приватному секторі", - повідомив Ткаченко о 01:31. 

Оновлення

"Двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Є інформація ще про пожежу в цьому районі, внаслідок падіння уламків. Екстрені служби прямують", - повідомив Кличко о 01:40.

О 01:47 Ткаченко повідомив, що інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилась.

Доповнюється... 

Раніше повідомлялося, що ввечері неділі, 22 червня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на півдні.

Читайте також: Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4425) Київ (19788) атака (398)


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Топ коментарі
+6
А можна використовувати, як джерело, представника обраної місцевої влади, а не самозванців з незаконної організації?
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23.06.2025 01:42 Відповісти
+2
****..ть як кацапи. У тих теж одні обломки
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23.06.2025 01:19 Відповісти
+2
Можна, коли 73% не довбой..би
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23.06.2025 01:44 Відповісти
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****..ть як кацапи. У тих теж одні обломки
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23.06.2025 01:19 Відповісти
А можна використовувати, як джерело, представника обраної місцевої влади, а не самозванців з незаконної організації?
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23.06.2025 01:42 Відповісти
Можна, коли 73% не довбой..би
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23.06.2025 01:44 Відповісти
Боже борони Сирець,усіх алко-залежних аборіґенов на моему фатерлянді, та Збройні Сили Украіни.
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23.06.2025 02:07 Відповісти
де наші дрони чому мацква не горить а я забув для зеленого мацква то все
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23.06.2025 03:40 Відповісти
Ми дуже відстаємо За 3 роки могли щось зробити Читаю, якоі якості вони стали виробляти дрони та в яких кількостях.Так вони роздобвають Києв за 2 місяці Типун мені на язик , звичайно.
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23.06.2025 07:12 Відповісти
Та якби ж би тільки шахеди (хоча й ті літали як вдома): і балістика і крилаті . Тупо раз на кілька днів русня кошмарить по повній Київ (а прифронтові - щодня) . Здохніть вже російські мразоти, яке ви взагалі маєте право щось запускати по Україні?
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23.06.2025 04:50 Відповісти
Та можна прокльони слати з ранку до ночі , а толку? Чому я плакала в квітні 2019? Тому, що відчула себе незахищеною. Не довіряю цим пацанам нітрохи.Вони не здатні нас захистити .6 років суцільних провалів .Своєі зброі особливо нема , трошки є, але цього недостатньо .Посрались з Європою , з Білим Домом , читала, як американці принизили Дермака, ніхто його не прийняв , так що дарма гроші народні на літак витратив і костюм одів.Так само , як Байден свого часу , Рудий та політики в Європі вимагають звільнити д'Ермака.Зе не може і не хоче . Краіна некерована Кабмін - зборище нікчем А орки дуже виросли за цей час , читала, які в них з'явились нові розумні дрони .В нас таких нема .І в якій кількості .
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23.06.2025 07:26 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kyiv-udar-rf-zahybli/33451942.html Кількість загиблих через удар РФ у Києві зросла до 6. - Кличко

Найбільше постраждав Шевченківський район, де був зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки і де вже знайшли тіла 6 загиблих. Наразі тривають рятувальні роботи. Під завалами ще можуть бути люди, кажуть в ДСНС.
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23.06.2025 09:17 Відповісти
 
 