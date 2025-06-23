Атака "шахедів" на Київ: постраждали дві людини, сталися пожежі (доповнено)

У ніч на понеділок, 23 червня, під час атаки російських безпілотників уламки ворожого БпЛА влучили у нежитлову будівлю у Соломʼянському районі Києва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Соломʼянський район

"У Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що на місці падіння уламків ворожого дрона спалахнула пожежа - горить дах нежитлової будівлі.

О 01:09 мер Києва повідомив, що внаслідок ворожої атаки є постраждалий.

"У Соломʼянському районі наразі один постраждалий. Медики оглядають" , - написав Кличко.

Святошинський район

"Попередньо у Святошинському районі влучання у багатоквартирний будинок. Інформація встановлюється", - повідомив Ткаченко о 01:21.

"Також у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Очікуємо підтвердження інформації", - написав посадовець о 01:24.

Дарницький район

"Фіксуємо також наслідки атаки у Дарницькому районі, попередньо - без пожежі та постраждалих. У Соломʼянському районі пожежа у приватному секторі", - повідомив Ткаченко о 01:31.

Оновлення

"Двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Є інформація ще про пожежу в цьому районі, внаслідок падіння уламків. Екстрені служби прямують", - повідомив Кличко о 01:40.

О 01:47 Ткаченко повідомив, що інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилась.

Доповнюється...

Раніше повідомлялося, що ввечері неділі, 22 червня, російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на півдні.

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